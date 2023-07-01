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Сегодня, 14:30

Платье за полмиллиона, гигантский торт и звездные гости. Вспоминаем свадьбу Овечкина и Шубской

Отдел фото «СЭ»
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская на своей свадьбе
Александр Овечкин и Анастасия Шубская.
Фото Соцсети
Главные фото с роскошного праздника российского хоккеиста.

Шесть лет назад хоккеист и модель отпраздновали вступление в брак. Молодые расписались в ЗАГСе в августе 2016 года, а вот само торжество решили устроить в День семьи 8 июля 2017 года. Несмотря на то что пара живет в США, было решено провести мероприятие в Москве и по этому случаю собрать своих родных, друзей и коллег.

Александр Овечкин и&nbsp;Анастасия Шубская. Платья за полтора миллиона и плачущие гости. Свадьба Овечкина — одна из самых дорогих в России

Накануне праздника жених и невеста устроили традиционные вечеринки для друзей и подруг. Среди приглашенных на мальчишник были одноклубник Овечкина по «Вашингтону» Дмитрий Орлов, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон и известный рэпер T-Killah, а все участники надели футболки с изображением виновника торжества.

Мальчишник Александра Овечкина
Мальчишник Александра Овечкина.
Фото Соцсети

Анастасия также поделилась снимком со своего девичника, который прошел в одном из московских ресторанов. Зал был украшен цветочными композициями и фигурками овечек, а сами участницы оделись в футболки с надписью TEAM спереди и Ovechkina на спине.

Свадьба прошла в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Поздравить молодоженов приехало множество звезд спорта, в том числе Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Илья Ковальчук, Виталий Фридзон, Денис Глушаков, Олег Знарок, Роман Ротенберг и другие.

Владимир Тарасенко с женой на свадьбе Александра Овечкина
Владимир Тарасенко с женой.
Фото Соцсети
Баскетболист Виталий Фридзон на свадьбе Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Виталий Фридзон.
Фото Соцсети
Андрей Воронин с женой на свадьбе Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Андрей Воронин с женой.
Фото Соцсети
Роман Ротенберг и Олег Знарок со своими женами с Александром Овечкиным и Анастасией Шубской
Роман Ротенберг и Олег Знарок со своими женами с Александром Овечкиным и Анастасией Шубской.
Фото Соцсети

Окружали молодых, конечно, и близкие родственники. Родители Александра Татьяна Николаевна и Михаил Викторович, мама Анастасии Вера Глаголева и папа Кирилл Шубский.

Вячеслав Манучаров, Александр Овечкин, Анастасия Шубская, Вера Глаголева и Кирилл Шубский
Вячеслав Манучаров, Александр Овечкин, Анастасия Шубская, Вера Глаголева и Кирилл Шубский.
Фото Соцсети

Ведущими на празднике были Александр Ревва и Николай Басков, а песнями гостей развлекали Иосиф Кобзон и Любовь Успенская. Приглашенные пели и танцевали под хиты Boney M, Басты, «Ленинграда» и T-Killah и наслаждались выступлением балетной труппы Большого театра. Среди других звезд шоу-бизнеса попасть на свадьбу посчастливилось Яне Рудковской, Кате Лель, DJ Smash и Александру Розенбауму.

Александр Овечкин, Анастасия Шубская и рэпер T-Killah (слева) с женой
Молодожены и рэпер T-Killah (слева) с женой.
Фото Соцсети
Александр Овечкин, Анастасия Шубская и Яна Рудковская
Александр Овечкин, Анастасия Шубская и Яна Рудковская.
Фото Соцсети
Александр Овечкин, Ольга Орлова и Анастасия Шубская
Александр Овечкин, Ольга Орлова и Анастасия Шубская.
Фото Соцсети

Главные герои вечера выглядели невероятно стильно: Александр выбрал классический костюм Tom Ford, а на Анастасии было платье из натурального шелка от Светланы Лялиной стоимостью не меньше полумиллиона рублей. А всего за вечер невеста сменила три образа. Запечатлеть столь важное мероприятие были приглашены фотографы и видеографы, ведь кроме фотосессии на память осталось и свадебное видео.

Каждый, кто готовится к свадьбе, знает, насколько сложно организовать идеальное торжество. Подготовкой к празднику занималось агентство Svadberry, которое берет за свою работу десять процентов от общей стоимости. Продумано было все до мельчайших деталей, включая декор свадебного зала стоимостью минимум 15 миллионов рублей, печать приглашений и размещение гостей. Выступление популярных артистов тоже удовольствие не из дешевых. Эксперты утверждают, что в данном случае на гонорары пришлось потратить порядка 20 миллионов рублей.

Александр Овечкин, Кристина Левиева и Анастасия Шубская
Фото Соцсети

За столами гостей ждали шикарные блюда от компании Novikov Catering, обслуживание в которой стоит порядка 2,5 миллиона рублей. В меню были такие блюда, как ризотто с белыми грибами, филе дорада, медальоны из телятины и цыпленок в азиатском стиле с овощами. Ну а самым шикарным угощением стал торт-шедевр от чемпиона России по кондитерскому искусству Рената Агзамова: самое долгожданное лакомство с мини-фигурками молодоженов достигало нескольких метров в высоту и не оставило равнодушным абсолютно никого.

Праздничное меню на свадьбе Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Фото Соцсети

Роскошная свадьба вошла в топ-3 самых громких бракосочетаний года в российских СМИ и уступила только торжеству дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и обсуждению предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Александр Овечкин
фото
Анастасия Шубская-Овечкина
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