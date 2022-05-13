Платья за полтора миллиона и плачущие гости. Свадьба Овечкина — одна из самых дорогих в России

Вспоминаем торжественное событие из жизни капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин неудержим. Капитан «Вашингтона» щелкает рекорды, вписывая свое имя в историю НХЛ все более жирным шрифтом. Даже травма, полученная накануне плей-офф, не смогла сдержать легендарного нападающего.

В чем же секрет Овечкина, который с годами, подобно хорошему вину, все хорошеет? Наверняка важную роль играет спокойствие дома, обеспеченное супругой россиянина Анастасией Шубской. Ови со своей женой скоро отметят пятилетний юбилей совместной жизни в браке. Какой же была их свадьба?

Подготовка невесты к свадьбе. Соцсети

Стремительное сближение

Овечкин и Шубская познакомились еще в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Для Александра это были первые годы за океаном, а юная Анастасия грезила о карьере актрисы. До конца 2014-го они оставались друзьями.

Наконец, во время учебы в США девушка стала приезжать в Вашингтон на матчи Ови. Именно тогда и начался их бурный роман. Сначала Александр познакомил избранницу со своими родителями. А во время отпуска уже Анастасия устроила «смотрины» хоккеисту, привезя его к маме и папе.

Предложение Овечкин сделал после полугода отношений. Согласно легенде, для этого он вынудил избранницу вылезти из душа. Правда, на ее положительный ответ созданное неудобство не повлияло. Шубская приняла от Александра обручальное кольцо Van Cleef & Arpels с внушительным бриллиантом.

Подготовка жениха к свадьбе. Соцсети

Однако саму свадьбу сыграли лишь в 2017 году, спустя год после похода в загс. Дата была выбрана не случайно: 8 июля — День семьи, любви и верности. При этом помолвлены были Овечкин и Шубская еще в 2015-м. Учитывая размах торжества в Барвихе, понятно, почему готовиться к нему пришлось так долго. Пара даже выиграла премию «Свадьба года».

Торжество организовывало агентство Svadberry, берущее за свою работу десять процентов от стоимости всего мероприятия. Значительную часть затрат на праздник составил декор в стиле, названном современной классикой. Он состоял в основном из трех элементов: живых цветов, хрусталя и зеркал. Всего за декор молодоженам пришлось выложить от 15 до 20 миллионов рублей.

Анастасия Шубская и владелица свадебного агенства Анна Городжая. Соцсети

Гости из разных миров

Состав гостей оказался поистине звездным. В списке приглашенных смешались два мира: спорта и шоу-бизнеса. Из хоккеистов на празднике присутствовали Илья Ковальчук, Александр Степанов, Владимир Тарасенко и Алексей Терещенко. Пришел тренер сборной России Олег Знарок, а также вице-президент ФХР Роман Ротенберг с женой.

Владимир Тарасенко с женой. Соцсети

Были и представители других видов спорта. Так, нападающий баскетбольного ЦСКА Виталий Фридзон одним из первых добрался до места празднования, чтобы поддержать друга. А тогдашний капитан московского «Спартака» Денис Глушаков приехал на торжество прямо с вручения золотых медалей чемпионата России!

Впрочем, звезд эстрады было значительно больше. Так, на празднике веселились, например, Катя Лель, Станислав Говорухин, Яна Рудковская, Александр Розенбаум и DJ Smash. Овечкина и Шубскую поздравил и Владимир Путин. Правда, не лично, а посредством телеграммы, которую зачитал Николай Басков. К слову, он в паре с Александром Реввой вел мероприятие.

Виталий Фридзон. Соцсети

Но, безусловно, главными лицами праздника оставались молодожены. Александр и Анастасия были неотразимо стильны. Он — в строгом классическом костюме Tom Ford, который стоит около 200 тысяч рублей. Она — в шикарном платье от Светланы Лялиной. Цены на такие наряды начинаются от полумиллиона рублей! Выглядело платье из натурального шелка просто великолепно.

Как же не запечатлеть такую красоту для истории? Свадебный фильм для молодоженов снимала компания Partyvision Weeding. Перед съемками команда написала целый сценарий видео, а после торжества оперативно смонтировала. Их работа оценивается в небольшую относительно других затрат сумму — 120 тысяч рублей. Если прибавить к этому зарплаты фотографов, Овечкины отдали в районе 200 тысяч.

Андрей Воронин с женой. Соцсети

Музыкальное сопровождение

Само собой, состав артистов тоже был блестящим. Сначала Любовь Успенская исполнила песню «К единственному, нежному» в дуэте с невестой. Певица в соцсетях увидела, что Анастасия шикарно поет, поэтому без сомнений позволила ей солировать. Девушка подарила гостям (хотя скорее жениху) еще и песню под названием «Я у твоих ног».

Танец молодожены и их родители исполнили под вокал Иосифа Кобзона. Тот спел «Уходит девочка к другому», заставив многих гостей прослезиться. Но после этой лирической части настала пора более бодрых и веселых песен от именитых исполнителей, которые превратили праздник в настоящий музыкальный фестиваль.

Меню мероприятия. Соцсети

Хедлайнером была выбрана группа Boney M, поскольку ее творчество всем знакомо. Личное пожелание Овечкина — Баста, а «Ленинград» оказался в списке выступающих из-за того, что нравится подавляющему большинству гостей. А известный исполнитель T-killah еще и является большим другом Александра!

Но зрители насладились не только вокалом, но и хореографией. На свадьбе выступила балетная труппа Большого театра, заставившая гостей открыть камеры на телефонах. Самым же неожиданным гостем, явившимся на торжество без приглашения, оказался подмосковный дождь. Впрочем, с ним справились с помощью зонтов.

Сколько же стоила работа звезд? Например, Николай Басков берет за ведение мероприятий от 30 тысяч евро. А предположительная сумма, потраченная на артистов, в итоге составила порядка 20 миллионов рублей. Но нельзя исключать, что некоторые звезды выступили не за свой обычный гонорар, а по старой дружбе. Все-таки и у Овечкина, и у Шубской много друзей-селебрити

Репер T-Killah (слева) с женой Марией (справа) и молодожены Овечкины. Соцсети

Вкусно и красиво

Отдельно стоит отметить угощения. Кейтерингом занималась компания Novikov Catering, накормившая всех сполна. Такое выездное ресторанное обслуживание у компании стоит 2,5 миллиона рублей. Но самым впечатляющим блюдом стал торт, сделанный чемпионом России по кондитерскому искусству, ведущим программы «Битва кондитеров» Ренатом Агзамовым. Лакомство высотой несколько метров оказалось настоящим шедевром.

По словам кондитера, архитектурный стиль торта разбавлен прозрачными колоннами из карамели с подсветкой. Вверху торта также есть подставка из карамели и подсветка. «Все прозрачные элементы подсвечены холодным светом, шоколадные декорации — тёплым. Получилось очень сказочно!» — отметил мастер. Мы же отметим, что и недешево. Агзамов берет от 700 тысяч рублей за свои шедевры.

Ярче всех, безусловно, сияла невеста. Анастасия успела сменить за торжество три платья. Помимо уже упомянутого наряда от Светланы Лялиной был и пикантный образ от Galia Lahav, в котором она станцевала с Александром первый танец. Такие платья стоят от 600 тысяч рублей. После этого, к вечерней части программы, девушка переоделась в шедевр из коллекции Zuhair Murad, цены на которые начинаются от 400 тысяч

В итоге свадьба Овечкина и Шубской была признана одной из самых резонансных по версии независимой российской исследовательской компании «Медиалогия». Пара уступила лишь торжеству, устроенному кубанской судьей Еленой Хахалевой для своей дочери, и женитьбе принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл.

За пять лет в браке Анастасия успела подарить Александру двоих детей — Сережу и Илью. Семья обитает в пригороде Вашингтона в собственном особняке за четыре миллиона долларов, также у них есть свой подмосковный дом и апартаменты в Майами. Овечкины проводят жизнь так же, как свадьбу: ни в чем себе не отказывая, но без китча и излишнего пафоса.