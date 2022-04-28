Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф

Все начнется совсем скоро.

Последние два игровых дня регулярного чемпионата НХЛ будут иметь значение только для определения пар плей-офф и статистики: все 16 участников борьбы за Кубок Стэнли уже известны.

Шансы «Вегаса» были призрачными — для попадания в плей-офф им нужно было выигрывать оба матча и ждать поражений «Далласа» в основное время от «Аризоны» и «Анахайма». Утопия? Как оказалось, нет: «Старс» сделали все, чтобы дать конкурентам шанс. Ведя со счетом 3:0 к старту третьего периода, «Даллас» ухитрился пропустить трижды. «Аризона» играла в атаке как «Тампа» в лучших матчах не потому, что внезапно нашла свой хоккей в концовке регулярки, просто соперник позволял все.

В итоге хозяева героическими усилиями отстояли ничью в основное время — после того позора, что был в концовке матча, многие зрители даже не решались аплодировать новости о проходе команды в плей-офф. В овертайме же «Аризона» забрала заслуженные два очка.

THE STARS ARE SHINING BRIGHT ?



Please welcome the @DallasStars back to the #StanleyCup Playoffs! pic.twitter.com/Qnx1UV111r — NHL (@NHL) April 28, 2022

Российские хоккеисты «Далласа» к окончанию регулярки окончательно превратились во второстепенных для команды игроков. Гурьянова, Наместникова и Радулова объединили в четвертом звене, и они редко выходили на лед в ключевые моменты. Радулов и Гурьянов, правда, провели по три с лишним минуты в большинстве, но безрезультатно.

Всего в плей-офф НХЛ примет участие 28 российских игроков. Однако в трех командах, которые будут бороться за кубок, нет ни одного россиянина — это «Бостон», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

Все российские участники плей-офф НХЛ

«Флорида» — в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин

«Каролина» — в. Петр Кочетков, н. Андрей Свечников

«Торонто» — з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев

«Тампа-Бэй» — в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров

«Рейнджерс» — в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин

«Бостон» —

«Питтсбург» — н. Евгений Малкин

«Вашингтон» — в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин

«Колорадо» — н. Валерий Ничушкин

«Калгари» — з. Никита Задоров

«Миннесота» — з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов

«Сент-Луис» — н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко

«Эдмонтон» —

«Лос-Анджелес» —

«Нэшвилл» — н. Яков Тренин

«Даллас» — н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов

Уже определены две пары плей-офф: на «Западе» точно встретятся между собой «Миннесота» — «Сент-Луис», а также «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

На данный момент пары выглядят так:

Восточная конференция

«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

Западная конференция

«Колорадо» — «Нэшвилл»

«Калгари» — «Даллас»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»