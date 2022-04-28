Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
Последние два игровых дня регулярного чемпионата НХЛ будут иметь значение только для определения пар плей-офф и статистики: все 16 участников борьбы за Кубок Стэнли уже известны.
Шансы «Вегаса» были призрачными — для попадания в плей-офф им нужно было выигрывать оба матча и ждать поражений «Далласа» в основное время от «Аризоны» и «Анахайма». Утопия? Как оказалось, нет: «Старс» сделали все, чтобы дать конкурентам шанс. Ведя со счетом 3:0 к старту третьего периода, «Даллас» ухитрился пропустить трижды. «Аризона» играла в атаке как «Тампа» в лучших матчах не потому, что внезапно нашла свой хоккей в концовке регулярки, просто соперник позволял все.
В итоге хозяева героическими усилиями отстояли ничью в основное время — после того позора, что был в концовке матча, многие зрители даже не решались аплодировать новости о проходе команды в плей-офф. В овертайме же «Аризона» забрала заслуженные два очка.
Российские хоккеисты «Далласа» к окончанию регулярки окончательно превратились во второстепенных для команды игроков. Гурьянова, Наместникова и Радулова объединили в четвертом звене, и они редко выходили на лед в ключевые моменты. Радулов и Гурьянов, правда, провели по три с лишним минуты в большинстве, но безрезультатно.
Всего в плей-офф НХЛ примет участие 28 российских игроков. Однако в трех командах, которые будут бороться за кубок, нет ни одного россиянина — это «Бостон», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».
Все российские участники плей-офф НХЛ
«Флорида» — в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин
«Каролина» — в. Петр Кочетков, н. Андрей Свечников
«Торонто» — з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев
«Тампа-Бэй» — в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров
«Рейнджерс» — в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин
«Бостон» —
«Питтсбург» — н. Евгений Малкин
«Вашингтон» — в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин
«Колорадо» — н. Валерий Ничушкин
«Калгари» — з. Никита Задоров
«Миннесота» — з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов
«Сент-Луис» — н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко
«Эдмонтон» —
«Лос-Анджелес» —
«Нэшвилл» — н. Яков Тренин
«Даллас» — н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов
Уже определены две пары плей-офф: на «Западе» точно встретятся между собой «Миннесота» — «Сент-Луис», а также «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
На данный момент пары выглядят так:
Восточная конференция
«Флорида» — «Вашингтон»
«Каролина» — «Бостон»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»
«Торонто» — «Тампа-Бэй»
Западная конференция
«Колорадо» — «Нэшвилл»
«Калгари» — «Даллас»
«Миннесота» — «Сент-Луис»
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|28.04
|02:30
|
Рейнджерс – Монреаль
|3 : 4
|28.04
|02:30
|
Виннипег – Филадельфия
|4 : 0
|28.04
|03:30
|
Даллас – Аризона
|3 : 4 ОТ
|28.04
|03:30
|
Чикаго – Вегас
|4 : 3 Б
|28.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|3 : 5
|15.05
|00:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|15.05
|00:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|15.05
|00:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.05
|00:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|15.05
|00:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|15.05
|00:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Калгари – Даллас
|- : -