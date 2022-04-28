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Сегодня, 07:00

Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф

Определились все 16 участников плей-офф НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Все начнется совсем скоро.

Последние два игровых дня регулярного чемпионата НХЛ будут иметь значение только для определения пар плей-офф и статистики: все 16 участников борьбы за Кубок Стэнли уже известны.

Шансы «Вегаса» были призрачными — для попадания в плей-офф им нужно было выигрывать оба матча и ждать поражений «Далласа» в основное время от «Аризоны» и «Анахайма». Утопия? Как оказалось, нет: «Старс» сделали все, чтобы дать конкурентам шанс. Ведя со счетом 3:0 к старту третьего периода, «Даллас» ухитрился пропустить трижды. «Аризона» играла в атаке как «Тампа» в лучших матчах не потому, что внезапно нашла свой хоккей в концовке регулярки, просто соперник позволял все.

В итоге хозяева героическими усилиями отстояли ничью в основное время — после того позора, что был в концовке матча, многие зрители даже не решались аплодировать новости о проходе команды в плей-офф. В овертайме же «Аризона» забрала заслуженные два очка.

Российские хоккеисты «Далласа» к окончанию регулярки окончательно превратились во второстепенных для команды игроков. Гурьянова, Наместникова и Радулова объединили в четвертом звене, и они редко выходили на лед в ключевые моменты. Радулов и Гурьянов, правда, провели по три с лишним минуты в большинстве, но безрезультатно.

Всего в плей-офф НХЛ примет участие 28 российских игроков. Однако в трех командах, которые будут бороться за кубок, нет ни одного россиянина — это «Бостон», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

Чемпионский парад &laquo;Колорадо&raquo;. Лучшая команда НХЛ этого сезона 21 год не выигрывала кубок. В последний раз ее привел к успеху Хартли

Все российские участники плей-офф НХЛ

«Флорида» — в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин

«Каролина» — в. Петр Кочетков, н. Андрей Свечников

«Торонто» — з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев

«Тампа-Бэй» — в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров

«Рейнджерс» — в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин

«Бостон» —

«Питтсбург» — н. Евгений Малкин

«Вашингтон» — в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин

«Колорадо» — н. Валерий Ничушкин

«Калгари» — з. Никита Задоров

«Миннесота» — з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов

«Сент-Луис» — н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко

«Эдмонтон» —

«Лос-Анджелес» —

«Нэшвилл» — н. Яков Тренин

«Даллас» — н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов

Уже определены две пары плей-офф: на «Западе» точно встретятся между собой «Миннесота» — «Сент-Луис», а также «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Александр Овечкин празднует 50-й гол в&nbsp;сезоне в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Вегасом&raquo; (3:4 ОТ). «Это удивительно. Снова». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки и Босси

На данный момент пары выглядят так:

Восточная конференция
«Флорида» — «Вашингтон»
«Каролина» — «Бостон»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»
«Торонто» — «Тампа-Бэй»

Западная конференция
«Колорадо» — «Нэшвилл»
«Калгари» — «Даллас»
«Миннесота» — «Сент-Луис»
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
9
97
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Первый раунд Счет в серии
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
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3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
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15.05
16.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 5
15.05 00:00
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
15.05 00:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
15.05 00:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
15.05 00:00
Каролина – Бостон
 - : -
15.05 00:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
15.05 00:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
15.05 00:00
Флорида – Вашингтон
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