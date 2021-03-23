Панарин разыгрался: раздает чудо-передачи и прокачивает молодых одноклубников!

Сегодня у Артемия три ассиста.

«Рейнджерс» — «Баффало» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы: Асплунд — 2 (Шиэн, Олофссон), 23:52 — 0:1. Какко — 3 (Панарин), 27:13 — 1:1. Крайдер — 15 (бол., Панарин, Фокс), 30:39 — 2:1. Фокс — 3 (Зибанежад, Бучневич), 38:18 — 3:1. Козенс — 4 (Райнхарт), 41:09 — 3:2. Скиннер — 3 (Монтур), 44:22 — 3:3. Крайдер — 16 (бол., Строум, Фокс), 45:47 — 4:3. Какко — 4 (п.в., Панарин, Строум), 59:02 — 5:3.

Вратари: Кинкейд — Хаттон (Токарски, 2:53, 58:40 — 59:02, 59:38).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (10+17+13) — 19 (5+8+6).

Наши: Бучневич (19.45/2/0), Панарин (20.26/6/+2) — -.

23 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

До сегодняшнего матча «Баффало» проиграл 13 матчей подряд — это однозначно худшая команда нынешнего сезона в НХЛ. Предпосылок для того, чтобы прервать эту серию, и так было немного. А тут еще основной вратарь «Сэйбрс» Картер Хаттон получил травму в самом начале матча против «Рейнджерс» и был заменен на Токарски, который почти к 32 годам так толком и не заиграл в НХЛ (35 матчей в лиге).

В первом периоде гостям удалось отбиться, но и «Рейнджерс» не включали полные обороты. А когда Асплунд в начале второй двадцатиминутки открыл счет, хозяева озверели. Особенно Артемий Панарин, который сделал гол из ничего — за чужими воротами отобрал шайбу у защитника-новичка Джэйкоба Брайсона и выдал передачу на пятак Каапо Какко, который со второй попытки переиграл Токарски.

Put ? it ? home ?, Kaapo. pic.twitter.com/NamaTmxgji — New York Rangers (@NYRangers) March 23, 2021

Вскоре гости остались в меньшинстве, и снова Панарин сделал гол для партнера — Крис Крайдер на пятаке подставил клюшку под его прострел.

Не оставался в тени и еще один российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Он поучаствовал в комбинации, приведшей к голу защитника Адама Фокса и сохранил место в топ-30 лучших бомбардиров регулярки.

He literally does it all. pic.twitter.com/UXDfRLBueW — New York Rangers (@NYRangers) March 23, 2021

В отличие от Панарина и Бучневича, у российских вратарей «Рейнджерс» дела пока не очень. Игорь Шестеркин пропустил три недели и только вчера вернулся к тренировкам с командой. А вот Александр Георгиев провел последние матчи не очень удачно, и в последнее время чаще играет американец Кит Кинкейд. Сегодня он хоть и пропустил трижды с 19 бросков, но отметился впечатляющим сэйвом.

We didn't forget about you,



KEEEEEEEITH pic.twitter.com/qmPeAG2hmV — New York Rangers (@NYRangers) March 23, 2021

Панарин же в концовке игры оформил ассистентский хет-трик, сделав передачу на пустые ворота Какко. Артемий мог и сам забивать, но предпочел улучшить статистику партнеру, который за одну игру забил столько же, сколько за предыдущие 23. Второй номер драфта-2019 пока не слишком заметен, но если будет чаще выходить на лед с Панариным, набирать очков будет намного больше.

В шести матчах после возвращения у Панарина 10 (3+7) очков: Артемий, как и ожидалось, ничуть не сбавил после вынужденного простоя. Всего в 20 матчах у него 28 (8+20) очков. Шел бы по такому графику весь сезон и не пропускал матчи — сейчас был бытретьим бомбардиром лиги после Макдэвида и Драйзайтля.

Но для «Рейнджерс» важнее, что после возвращения своего лидера они проиграли в основное время лишь раз за шесть матчей. Шансы на плей-офф еще не потеряны, пусть конкуренты проигрывают не намного чаще.