НХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 23 марта
18:30
В ночь с понедельника на вторник, 23 марта, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.
«Коламбус» — «Каролина». 02:00
«Монреаль» — «Эдмонтон». 02:00
«Оттава» — «Калгари». 02:00
«Рейнджерс» — «Баффало». 02:00
«Филадельфия» — «Айлендерс». 02:00
«Миннесота» — «Анахайм». 02:30
«Вегас» — «Сент-Луис». 05:00
«Аризона» — «Колорадо». 05:00
«Ванкувер» — «Виннипег». 05:00
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». 05:30
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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