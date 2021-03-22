НХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 23 марта

В ночь с понедельника на вторник, 23 марта, в НХЛ будут сыграны 10 матчей регулярного чемпионата.

«Коламбус» — «Каролина». 02:00

«Монреаль» — «Эдмонтон». 02:00

«Оттава» — «Калгари». 02:00

«Рейнджерс» — «Баффало». 02:00

«Филадельфия» — «Айлендерс». 02:00

«Миннесота» — «Анахайм». 02:30

«Вегас» — «Сент-Луис». 05:00

«Аризона» — «Колорадо». 05:00

«Ванкувер» — «Виннипег». 05:00

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». 05:30

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.