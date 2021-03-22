Бывший форвард «Автомобилиста Анатолий Голышев — о прошедшем сезоне и новых ожиданиях от игры за океаном.

— Вы целый сезон поработали с Биллом Питерсом, североамериканским специалистом, который пытался сделать под себя команду «Автомобилист». И мы видим результат, а также то, что вы сыграли не так удачно, как в прежние годы. Не приходили ли мысли, что вы просто не подходите под такой стиль?

— А мне кажется, что, наоборот, подхожу.

— У вас стала хуже статистика.

— Возможно. Но я из тех нападающих, которые не гнушаются черновой работой в случае, если в атаке не получается. Не могу забить — с радостью помогу обороне.

— И слухи доходили, что Питерс вами не очень доволен.

— Первый раз слышу. Мне кажется, что вы ошибаетесь, например, насчет того, что я не подхожу под определенный стиль. Я могу играть по-разному, в этом нет никакой проблемы.

— Какие-то вещи в НХЛ после Питерса не будут для вас неожиданными. Что было у Билла необычного?

— Раскаток почти не было, но зато на следующий день после матча, неважно, во сколько следующая игра, у нас была тренировка, всегда в одно и то же время. Были достаточно интересные видеособрания, да и другие нюансы, с которыми я раньше не сталкивался.

— Вы видели «Айлендерс» в этом сезоне?

— Сейчас наверстываю упущенное. Раньше изучал только хайлайты, теперь появилась возможность посмотреть полные матчи.

— Наверное, обратили внимание, что «Айлендерс» играет в такой хоккей, в который вы вообще никогда не играли. Это ЦСКА — «Ак Барс», но только за океаном.

— И что?

— Да вам это чуждо.

— Ничего подобного. Я могу играть в любой хоккей, выполнять любую работу, которая потребуется.

— Известно, когда вы будете в Нью-Йорке?

— На низком старте. Жду, когда решится вопрос с визой, обещают, что это займет неделю или чуть больше времени. Но, как только все будет готово, я первым же рейсом отправляюсь за океан.

— Со всей семьей?

— Нет, пока один. Нужно все-таки сначала посмотреть обстановку, спокойно выбрать дом, приезжать с женой и тремя детьми в отель не совсем правильно. Да и у родных будет время подготовить документы.

— У вас двусторонний контракт. Это значит, что могут отправить в АХЛ.

— Но я еду играть в НХЛ. Я хочу помочь «Айлендерс», быть полезным этой команде. А там уж как в клубе решат, так и будет.

— Контракт до конца сезона. Значит ли это, что вы можете вернуться в КХЛ уже этим летом?

— Просто поражаюсь вам. Я даже еще не успел уехать в Америку, а вы меня уже возвращаете. Не думаю о том, что будет летом. Поверьте, у меня только одна цель — закрепиться в Национальной хоккейной лиге, и больше никакой. Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, — это моя физическая форма. В серии с «Авангардом» я получил травму, только-только приступаю к работе. Но, пока делаются документы, начну заниматься гораздо больше. Опять же, приехав в Нью-Йорк, мне нужно будет провести какое-то время на карантине. В итоге получится, что я буду лишен игровой практики едва ли не месяц. Но это все равно не такой срок, как был у некоторых ребят в нынешнем сезоне. Да и я все это время не в огороде буду сидеть, а тренироваться.

— Кстати, про травму. «Автомобилист» возмущался, что арбитры не зафиксировали нарушения, а судьи говорят, что это была обычная толкотня у ворот. Как вы считаете?

— Меня толкнули в спину, причем ударили в незащищенное место. Уверен, что это был сознательный удар. Очень жаль, что не смог помочь команде, да и вообще плохо, что в итоге так ничего и не выиграл с екатеринбургским клубом. Но клуб растет, развивается, уверен, что все победы у них впереди.

— Вы наверняка играли на приставке. Выступали ли за «Айлендерс» в турнирах?

— Уже года два в приставку не играю — все свободное время занимают дети. Кроме того, я никогда в жизни не играл в компьютерный хоккей, предпочитал футбол.