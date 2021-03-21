Интервью защитника Даниила Мироманова, подписавшего контракт с «Вегасом».

Даниил Мироманов

Родился 11 июля 1997 года в Москве.

Защитник.

Игровая карьера: «Акади-Батурст» (2015-17, QMJHL), «Дизель» (2017-18, ВХЛ), «Монктон» (2017-18, QMJHL), «Динамо Пардубице» (2018-19, Чехия), «Манчестер» (2018-19, ECHL), «СКА-Нева» (2019-20, ВХЛ,), «Сочи» (2017-18, 2020-21, КХЛ), «Вегас» (2021- н.в.).

В «Вегасе» верят, что я способен заиграть в НХЛ

— Ваш контракт с «Вегасом» для многих стал неожиданностью. Как появился такой вариант?

— В начале сезона со мной связался европейский скаут «Вегаса». Он рассказал об интересе команды, о том, что следят за мной еще со «СКА-Невы», затем смотрели каждую игру «Сочи». Я беседовал с руководством клуба, познакомился с генменеджером. Они выказали свой интерес, рассказали о планах и в конце сезона сделали мне предложение. Я не стал задумываться и подписал контракт с «Вегасом».

— Предложения из КХЛ были?

— Было предложение от «Сочи», но решил выбрать свою мечту, к которой стремился всю жизнь. Естественно, это определенный риск. Но мой путь всегда был тернистым — где бы я ни играл, в меня сначала мало кто верил, и я все доказывал своим трудом. Пускай и маленькими шажками, но я всегда двигаюсь вперед. Люди могут смотреть косо, но для меня это очередной вызов. Это делает меня сильнее. Многие же боятся выйти из зоны комфорта и пойти навстречу трудностям. Мне никогда не было легко, меня не выбрали на драфте НХЛ, не вызывали в молодежную сборную. Но я всегда верил в себя и благодарен людям, которые были рядом и тоже верили. Это самое важное.

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?? The Golden Knights have signed defenseman Daniil Miromanov to a one-year entry-level contract for the 2021-22 season!



Full details ?https://t.co/5hjyuaCIK2 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 16, 2021

— Вы заключили только однолетний контракт. Более длительное соглашение клуб сам не предложил или вы отказались?

— Сначала обговаривали контракт на два года, но пока решили подписать на один. Дальше все будет зависеть только от меня.

— Но в этом сезоне дебютировать в НХЛ вы не сможете ни при каких обстоятельствах.

— Не смогу, так как являюсь свободным агентом. По их правилам только драфтованные хоккеисты, завершившие сезон в Европе, могут сыграть в этом же сезоне в НХЛ. Насколько я знаю, Анатолий Голышев задрафтован «Айлендерс»?

— Да.

— Поэтому он сможет помочь команде сейчас. Скорее всего, поеду доигрывать сезон в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон». Остается два месяца — апрель и май.

— Что вам пообещали в «Вегасе»?

— «Вегас» — серьезная организация с серьезными людьми во главе. Сказали, что у меня обязательно будет шанс в главной команде. Их интерес искренний. Они подписывают не так много свободных агентов и верят, что я способен играть в НХЛ.

— За два года в России английский не забыли?

— Нет-нет. Постоянно общался с иностранцами и в СКА, и в «Сочи». В раздевалке сидел рядом с Давидом Рундбладом, всегда переводил ребятам на собраниях. Смотрю фильмы на английском языке. Все равно остается контакт — много друзей в Канаде и Америке.

— Изучали состав «Вегаса», когда подписывали контракт? Как по мне, им атакующий защитник не помещает.

— Такой клуб, как «Вегас», подписывает хоккеиста на конкретную роль. По их словам, они видят меня атакующим защитником, который хорошо играет в большинстве и разгоняет атаки. Им не нужно, чтобы я выкидывал шайбу через стекло, — передо мной поставят другие задачи. В Америке очень ценят атакующих защитников.

— Наверное, приятно, когда так детально разбирают ваши сильные стороны?

— Да, конечно. Все говорят четко и понятно — зачем и почему. Никаких вопросов и быть не может.

Люди всегда смотрят, сколько ты привез

— Когда вы планируете лететь в Лас-Вегас?

— В конце марта — начале апреля.

— Билеты уже купили?

— Пока нет. Сейчас жду визу, в ближайшее время нас распустят в «Сочи», потом полечу домой в Москву и оттуда — в Лас-Вегас.

— Сейчас вы тренируетесь с «Сочи». Кто еще из игроков участвует в тренировках?

— В основном костяк команды. Пару ребят отпустили залечить старые травмы, остальные тренируются. Подключились молодые парни из «Капитана» и ВХЛ.

— Тренировочный процесс скорее напоминает сезон, чем межсезонье?

— Да-да. Работаем по полной программе — лед, зал, двусторонки. Ребята готовятся к следующему сезону. Никто не занимается ерундой — все интенсивно и плодотворно.

— Пауза-то у вас была?

— Конечно. После последней игры с «Северсталью» дали десять дней отдохнуть. Немного перезагрузились, отвлеклись от хоккея.

— Вы как человек, поигравший в Северной Америке, понимаете, на чем нужно сделать акцент в межсезонье именно для их хоккея?

— За лето хотелось бы прибавить в «физике». В Америке нужно выдерживать силовую борьбу и уметь ее правильно вести. Некоторые моменты подправил бы в оборонительных действиях, игру клюшкой.

— То есть добавили бы разумной жесткости?

— Да, но не для того, чтобы бегать и раскалывать людей, а для того, чтобы выигрывать единоборства. У них все происходит быстрее, поэтому нужно правильно располагаться позиционно и быстро принимать решения.

— Мне кажется, отражение того, насколько защитник правильно играет позиционно, — это штрафные минуты. У вас в этом сезоне их всего 16.

— Позиционно грамотно сыграть в своей зоне — один из главных компонентов для защитников. Посмотрите, как в НХЛ Эрик Карлссон или Брент Бернс играют по 30 минут. Казалось, после 20 минут уже язык на плече, а эти ребята за счет правильного выбора позиции в своей зоне экономят энергию.

— У них, кстати, и привозов хватает.

— Если атакующий защитник идет вперед, всегда есть риск атаки в обратную сторону. Эту тонкость позиции не все понимают. Если посмотреть на Карлссона и Бернса, они создают моментов в разы больше, чем привозят. Но люди всегда смотрят, сколько ты привез, потому что ты защитник. Привыкли, что защитник прежде всего должен обороняться. Да, так и есть, но не все понимают, что у атакующего защитника немного другие функции. И от риска ошибки никуда не уйти.

Не слышал об обратном обмене в СКА

— В этом сезоне вы достигли серьезного прорыва: закрепились в клубе КХЛ, набрали много очков, получили вызов в сборную. Чем можете это объяснить?

— Многие вещи сошлись в единое целое. Что касается города, у Сочи отличное расположение — каждый день море и солнце. Можно выйти прогуляться по набережной. Конечно, важно доверие тренерского штаба. Без этого не будет результата. И предсезонка получилась плодотворной. Стараюсь каждый год ставить для себя максимальные цели.

— По ходу сезона появлялись слухи, что вас снова могут обменять в СКА. Правда, что армейцы выходили на вас?

— Нет, это все слухи. Я ни с кем не разговаривал — сам узнал об этом от ребят. Мне показали новость, что СКА хочет обменять меня на Динара Хафизуллина, но я об этом ничего не слышал.

— Несмотря на индивидуальные успехи, вряд ли осталось удовлетворение от сезона в «Сочи» — команда не попала в плей-офф.

— Естественно, все стремятся попасть в плей-офф и выиграть Кубок. Хотелось большего, но результат, к сожалению, такой.

— Мне понравилось, что в игре «Сочи» не было эффекта обреченности. Команда старалась, даже когда потеряла теоретические шансы на плей-офф.

— У нас был молодой состав. Для многих этот сезон — первый в КХЛ. Все бились и старались доказать, что готовы к такому уровню. Некоторые матчи проигрывали на моменте — играли отлично, но на секунду выключались и получали гол в свои ворота. Нам не хватало мастерства, но каждый получил уверенность и опыт в свою копилку.

— В клубе несколько месяцев не платили зарплату, но в феврале рассчитались по всем долгам. Тревожные мысли не сидели в голове, что клуб может не выполнить обязательства?

— Нет. Нас предупреждали, что так может произойти и это лишь временные трудности. Все поняли ситуацию, которая происходит в мире. В Америке сезон начался только в январе. Мы должны быть счастливы возможности играть в хоккей и получать деньги, пусть даже с небольшой задержкой. Тем более все выплатили, как и обещали.

Ларионов настаивал, чтобы я стал защитником

— Почему в 16 лет вы уехали играть в юниорскую лигу Торонто?

— В «Руси», где я играл, не было клубной вертикали, как, например, в «Спартаке», где есть школа, клубы МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Поэтому приняли решение поехать в Северную Америку и выбрали хоккейную академию «Эверест», где учились как канадцы, так и русские ребята. Решили, что там я выучу язык, получу канадское образование и буду играть в хоккей. В Торонто я прошел просмотр в «Джуниор Канадиенс» из юниорской лиги GTHL, и меня приняли в команду. Это очень серьезная лига — самая сильная среди детских в Канаде. Там я получил отличный опыт: играл в GTHL и получал образование.

— Как совмещали учебу и тренировки?

— Тренировки в академии были каждый день с понедельника по пятницу. Утром, в восемь утра, — тренировка. С 10 до 15 мы учились в школе. Во вторник и четверг у нас были тренировки в своих командах, а в субботу и воскресенье — игры.

— Интенсивный график.

— В этом и был весь кайф. Ты вникаешь в эту жизнь. Канада — страна хоккея. Люди просто сходят с ума по этой игре. Было очень интересно все это пройти. Сама система подготовки у них, естественно, отличается. У всех своих тонкости. Например, в «Руси» нам прививали высокую культуру паса. В Канаде учат играть в более быстрый хоккей.

— Как вам помог опыт трех лет в юниорской лиге Квебека, где хоккей уже более серьезного уровня?

— Это колоссальный опыт для меня. Не зря говорят, что CHL — мини-версия НХЛ. Лига существует очень давно, и все работает как швейцарские часы — от тренировочного процесса до игр и путешествий. Меня многому научили за это время. Мы смотрели видео практически каждый день, разбирали ошибки, анализировали игры. В плане развития это было очень крутое время.

— Вас на второй сезон даже ассистентом капитана выбрали. Почетная роль для иностранца.

— Да. Очень благодарен тренерам и ребятам. Всегда старался помогать тем, кто к нам приезжал, старался быть хорошим партнером, другом.

— Когда играли в лиге Квебека, пересекались с кем-то из нынешних звезд НХЛ?

— Ух, естественно. Тома Шабо из «Оттавы», Якуб Зборжил из «Бостона», Жюльен Готье из «Рейнджерс», Филипп Курашев из «Чикаго». Очень многие ребята сейчас играют в АХЛ или НХЛ. Вертикаль работает.

— Вы видите плюс в том, что вас не задрафтовали? Как мне кажется, выбор ниже пятого раунда только связывает игрока с одной командой, которой, в конце концов, может не подойти.

— Да, это и правда так. Лучше быть свободным агентом, чем задрафтованным ниже пятого раунда.

— Вы рассказывали, что на одном из тренинг-кэмпов Игорь Ларионов разглядел в вас защитника и перевел на эту позицию. Как в клубе на это отреагировали?

— Это было перед контрактом с «Акади-Батурст» (команды из юниорской лиги Квебека. — Прим. «СЭ»). Он разглядел во мне навыки атакующего защитника, но летом я поехал в «Батурст», и меня подписали как нападающего. Им нужны были ребята в атаке с хорошим броском и пасом. Поэтому какое-то время я играл в нападении. Но Игорь Николаевич настаивал, чтобы я перешел на позицию защитника, как и сложилось в дальнейшем.

— Чему сложнее всего было переучиваться, когда сменили амплуа?

— Ничего сверхъестественного я не заметил. Понятно, что когда ты с детства играешь в обороне, какие-то действия ты выполняешь на автомате. Мне приходилось переучиваться в некоторых элементах: игра клюшкой, расположение в своей зоне. Для этого требовались время и практика. Но, повторюсь, для меня вызовы служили только поводом для шага вперед.

Когда я обороняюсь, могу предположить и прочитать действия нападающего, так как сам играл в нападении. Думаю, что бы я сделал на его месте. Когда бегу в атаку, пытаюсь сообразить, что будет делать защитник в этой ситуации и как бы я поступил.

— Почему же тогда в детской школе никто не хочет играть в защите?

— Все хотят забивать голы. Никому нет дела до обороны. Маленькие ребята играют, забивают гол и испытывают невероятную радость. Когда ты подрастаешь, начинаешь смотреть на это с другой стороны. В детстве всем хочется забивать, а не обороняться.

— Не жалеете, что не остались в атаке? Праворуких форвардов в КХЛ тоже не так много.

— Давайте посмотрим соотношение — сколько в мире крайних нападающих и праворуких атакующих защитников. Считаю, что мое решение сменить амплуа было правильным и своевременным.