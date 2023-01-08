Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:45

С таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут идти за кубком. Но команда не помогает своему вратарю

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче против «Нью-Джерси».
Фото USA Today Sports
«Нью-Джерси» вырвал победу в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Шестеркин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 44 (20+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).
Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).
7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Иногда счет совершенно не отражает характера игры, но зрелищная волевая победа «Нью-Джерси» над «Рейнджерс» стала закономерной на сто процентов. Она ценнее еще и тем, что «Девилз» смогли решить проблему Игоря Шестеркина, который играл не хуже, чем в прошлом году, когда стал обладателем «Везина Трофи».

По итогам первого периода игры было сложно поверить в то, что «Нью-Джерси» набрал всего одно очко в последних восьми домашних матчах. По игре «Дьяволы» доминировали целиком и полностью, нанеся только в створ ворот соперника 19 бросков. Однако Игорь Шестеркин, набравший прекрасную форму, пропускать не собирался. Он действовал точь-в-точь как в прошлом сезоне, когда выиграл «Везина Трофи»: уверенно и надежно. «Нью-Джерси» даже провел 88 секунд в формате «пять на три». Но что толку, если Шестеркин сохраняет спокойствие под бешеным давлением и читает ходы соперника с авторитетом профессора своего дела.

«Рейнджерс» редко совершали визиты в чужую зону, но один из них закончился голом Джимми Виси. Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Нью-Джерси», а несколько дней назад продлил контракт с нью-йоркским клубом до 2025 года. Это приятное событие он отметил красиво: обманул защитников Брендэна Смита и Никиту Охотюка, а потом пробил голкипера Витека Ванечека хлестким броском в ближний угол.

Расслабленная и местами безответственная манера игры «Рейнджерс» была легко объяснима. С таким Шестеркиным можно и за Кубком Стэнли пойти, и на Северный полюс отправиться, и Атлантический океан на плоту переплыть. Русский вратарь внешне легко справлялся с угрозами самой высокой сложности. Его партнеры, вдохновившись действиями голкипера, соорудили симпатичный гол за авторством Жюльена Готье.

Месяца полтора назад команды разделяло расстояние в семь побед, но перед нынешней игрой «Нью-Джерси» опережал «Рейнджерс» всего на одно очко. Хоккей в исполнении команды Жерара Галлана сложно назвать близким к какому-либо идеалу. Ее подъем связан прежде всего с игрой Шестеркина. Пробить его удалось лучшему снайперу «Девилз» Джек Хьюз. Выход «один в ноль» для него создал форвард гостей Барклэй Гудроу, сделавший в средней зоне пас точно на клюшку сопернику. Шестеркин после такого «подарка» мог с виновником сделать в раздевалке по своему желанию что угодно, имея на это полное право.

Казалось, что при счете 3:1 в свою пользу «Рейнджерс» доведут матч до победы. Нью-йоркцы добавили и стали доставлять больше хлопот Ванечеку. У Хьюза и его команды, тем не менее, было другое мнение. Камбек «Нью-Джерси» начался с невинного вроде бы эпизода. Шайба, брошенная защитником Дэймоном Сиверсоном, попала в шлем Шестеркину. Немного потрясенный вратарь остался в строю.

После этого его должны были продержать полевые игроки не только словом, но и делом. Вот только помощи россиянин так и не дождался. Дальше забивали только хоккеисты «Нью-Джерси». Очень здорово они разыграли большинство, завершившееся отличным броском Йеспера Братта в касание.

Хьюз был неудержим, забил еще и «Рейнджерс» психологически надломились. В овертайме шикарные шансы вырвать победу не использовали лидеры команды Мика Зибанежад и Артемий Панарин, спасовавшие перед Ванечеком. Тогда как Сиверсон классно довершил невольно начатую им самим операцию по спасению.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фантастический прорыв русского форварда! Год назад его сослали в фарм-клуб СКА, а сегодня он сделал хет-трик в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Рейнджерс 41 22 19 51
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 38 12 26 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 40 24 16 55
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 38 22 16 47
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 40 19 21 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 00:00
Коламбус – Каролина
 4 : 3 Б
8.01 03:00
Баффало – Миннесота
 6 : 5 ОТ
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 4
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 8
8.01 03:00
Торонто – Детройт
 4 : 1
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
8.01 21:00
Даллас – Флорида
 - : -
8.01 23:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 56
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости