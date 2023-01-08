С таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут идти за кубком. Но команда не помогает своему вратарю
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Шестеркин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 44 (20+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).
Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).
7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.
Иногда счет совершенно не отражает характера игры, но зрелищная волевая победа «Нью-Джерси» над «Рейнджерс» стала закономерной на сто процентов. Она ценнее еще и тем, что «Девилз» смогли решить проблему Игоря Шестеркина, который играл не хуже, чем в прошлом году, когда стал обладателем «Везина Трофи».
По итогам первого периода игры было сложно поверить в то, что «Нью-Джерси» набрал всего одно очко в последних восьми домашних матчах. По игре «Дьяволы» доминировали целиком и полностью, нанеся только в створ ворот соперника 19 бросков. Однако Игорь Шестеркин, набравший прекрасную форму, пропускать не собирался. Он действовал точь-в-точь как в прошлом сезоне, когда выиграл «Везина Трофи»: уверенно и надежно. «Нью-Джерси» даже провел 88 секунд в формате «пять на три». Но что толку, если Шестеркин сохраняет спокойствие под бешеным давлением и читает ходы соперника с авторитетом профессора своего дела.
«Рейнджерс» редко совершали визиты в чужую зону, но один из них закончился голом Джимми Виси. Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Нью-Джерси», а несколько дней назад продлил контракт с нью-йоркским клубом до 2025 года. Это приятное событие он отметил красиво: обманул защитников Брендэна Смита и Никиту Охотюка, а потом пробил голкипера Витека Ванечека хлестким броском в ближний угол.
Расслабленная и местами безответственная манера игры «Рейнджерс» была легко объяснима. С таким Шестеркиным можно и за Кубком Стэнли пойти, и на Северный полюс отправиться, и Атлантический океан на плоту переплыть. Русский вратарь внешне легко справлялся с угрозами самой высокой сложности. Его партнеры, вдохновившись действиями голкипера, соорудили симпатичный гол за авторством Жюльена Готье.
Месяца полтора назад команды разделяло расстояние в семь побед, но перед нынешней игрой «Нью-Джерси» опережал «Рейнджерс» всего на одно очко. Хоккей в исполнении команды Жерара Галлана сложно назвать близким к какому-либо идеалу. Ее подъем связан прежде всего с игрой Шестеркина. Пробить его удалось лучшему снайперу «Девилз» Джек Хьюз. Выход «один в ноль» для него создал форвард гостей Барклэй Гудроу, сделавший в средней зоне пас точно на клюшку сопернику. Шестеркин после такого «подарка» мог с виновником сделать в раздевалке по своему желанию что угодно, имея на это полное право.
Казалось, что при счете 3:1 в свою пользу «Рейнджерс» доведут матч до победы. Нью-йоркцы добавили и стали доставлять больше хлопот Ванечеку. У Хьюза и его команды, тем не менее, было другое мнение. Камбек «Нью-Джерси» начался с невинного вроде бы эпизода. Шайба, брошенная защитником Дэймоном Сиверсоном, попала в шлем Шестеркину. Немного потрясенный вратарь остался в строю.
После этого его должны были продержать полевые игроки не только словом, но и делом. Вот только помощи россиянин так и не дождался. Дальше забивали только хоккеисты «Нью-Джерси». Очень здорово они разыграли большинство, завершившееся отличным броском Йеспера Братта в касание.
Хьюз был неудержим, забил еще и «Рейнджерс» психологически надломились. В овертайме шикарные шансы вырвать победу не использовали лидеры команды Мика Зибанежад и Артемий Панарин, спасовавшие перед Ванечеком. Тогда как Сиверсон классно довершил невольно начатую им самим операцию по спасению.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|40
|24
|16
|55
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|38
|22
|16
|47
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|56
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25