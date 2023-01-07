Овечкин не забил, но сделал шаг к еще одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Новак — 4 (Тренин), 4:10 — 0:1. Милано — 7 (Шири, Орлов), 9:52 — 1:1. Тренин — 5 (Лозон, Пярссинен), 15:09 — 1:2. Обе-Кубель — 2 (Густафссон, ван Римсдайк), 31:07 — 2:2. Макдона — 1 (Джохансен, Дюшен), 56:44 — 2:3.
Вратари: Линдгрен — Ланкинен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (14+7+11) — 21 (9+8+4).
Наши: Кузнецов (19.38/1/-1), Овечкин (22.29/4/0), Орлов (22.22/2/0) — Тренин (14.36/2/+1).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Александр Овечкин не на шутку разошелся в последние недели. Вашингтонский снайпер забивал четыре матча подряд. Не в каждой игре шайбы капитана помогали «Столичным» побеждать. Зато результативная серия «Кэпиталз» длилась с 18 декабря. Команда улучшила позиции в Столичном дивизионе — самом непредсказуемом по борьбе за плей-офф. Неожиданно высоко влетел «Нью-Джерси». Не сбавляет ход «Каролина». Как всегда опасны «Рейнджерс». Не забываем об опытных «Питтсбурге» и «Айлендерс». Положение «Филадельфии» не такое критичное, но с трудом верится, что «Флайерз» ворвутся в гонку за плей-офф. Борьба ожидается между шестью командами.
«Вашингтон» и «Нэшвилл» доверились сегодня запасным голкиперам. Дарси Кемпер и Юусе Сарос получили выходной. Особенно важен он был для финна — в прошлом матче с «Каролиной» Юусе отразил 64 броска! В старте вышли Чарльз Линдгрен и злой гений сборной России на чемпионате мира-2019 Кевин Ланкинен. Финн остановил нашу дрим-тим, возглавляемую Ильей Воробьевым, в полуфинале. Овечкин, Малкин, Кузнецов, Капризов и Кучеров завершили матч без голов. Против Ланкинена прервалась и текущая результативная серия капитана «Вашингтона». Но скучным и унылым матч без голов Александра не стал.
«Кэпиталз» перебросали соперника в первом периоде и нагрузили Ланкинена работой. Один из 15 бросков оказался успешным. Сонни Милано проявил настырность на пятаке и добил отскочившую от голкипера шайбу. «Предаторз» ответили двумя голами, в которых поучаствовал Яков Тренин. Пока все ждали подвигов Александра Михайловича, российский форвард «Нэшвилла» отличился сам и помог забить Томасу Новаку. 13-й номер «Хищников» радует шайбами нечасто, но с «Вашингтоном» использовал момент в лучших традициях тенниса или лапты.
Равный характер матча перенесся на второй период. Сверхопасных моментов у ворот не возникало. График бэк-ту-бэк, в который попали обе команды, влиял на темп игры. Голкиперы играли надежно, не пожарили и не давали форвардам соперников разгуляться на пятаке. «Вашингтон» отыгрался благодаря шайбе Николя Обе-Кубеля. 26-летний нападающий сегодня был как никогда активен. В первом отрезке дважды присел в штраф-бокс, а во втором сравнял счет. Смело пошел в обыгрыш, обманул защитников и нехитрым броском низом пробил Ланкинена.
Для Овечкина что ни матч, так новое достижение. Александр повторил российский рекорд НХЛ по проведенным играм, который принадлежал Алексею Ковалеву. Оба форварда остановились на отметке в 1316 матчей. Совсем скоро капитан «Вашингтон» установит новый рекорд, превзойти который будет невероятно сложно. Ближайший преследователь из действующих игроков — Евгений Малкин — сыграл только 1019 матчей. Отметить важный день шайбой Александру не получилось. В середине третьего периода «Вашингтон» получил большинство, но Овечкин простил «Нэшвилл» из верной позиции.
Матч свелся к дуэли Линдгрена и Ланкинена. Победителем из нее вышел голкипер «Нэшвилла». «Хищники» выстояли в меньшинстве, когда Овечкин не уходил со льда две минуты и отметился парой опасных бросков. А в равных составах защитник Райан Макдона подключился к атаке и на движении обманул Линдгрена. Концовка матча прошла по классическому сценарию триллера. Питер Лавиолетт бросил в бой всех лидеров. Заменил голкипера на шестого полевого игрока, но «Предаторз» героически отбились. «Кэпиталз» все искали передачами Овечкина, но с Александром действовали предельно плотно. Осознавая, какую опасность таят броски из левого круга вбрасываний. Голевая серия россиянина прервалась — а вместе с ней и серия «Вашингтона» с набранными очками.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|37
|16
|21
|39
|7
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25