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Сегодня, 08:10

Овечкин не забил, но сделал шаг к еще одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин в матче против «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин в матче против «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports
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Яков Тренин из «Нэшвилла» затмил Александра.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Новак — 4 (Тренин), 4:10 — 0:1. Милано — 7 (Шири, Орлов), 9:52 — 1:1. Тренин — 5 (Лозон, Пярссинен), 15:09 — 1:2. Обе-Кубель — 2 (Густафссон, ван Римсдайк), 31:07 — 2:2. Макдона — 1 (Джохансен, Дюшен), 56:44 — 2:3.
Вратари: Линдгрен — Ланкинен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (14+7+11) — 21 (9+8+4).
Наши: Кузнецов (19.38/1/-1), Овечкин (22.29/4/0), Орлов (22.22/2/0) — Тренин (14.36/2/+1).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин не на шутку разошелся в последние недели. Вашингтонский снайпер забивал четыре матча подряд. Не в каждой игре шайбы капитана помогали «Столичным» побеждать. Зато результативная серия «Кэпиталз» длилась с 18 декабря. Команда улучшила позиции в Столичном дивизионе — самом непредсказуемом по борьбе за плей-офф. Неожиданно высоко влетел «Нью-Джерси». Не сбавляет ход «Каролина». Как всегда опасны «Рейнджерс». Не забываем об опытных «Питтсбурге» и «Айлендерс». Положение «Филадельфии» не такое критичное, но с трудом верится, что «Флайерз» ворвутся в гонку за плей-офф. Борьба ожидается между шестью командами.

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«Вашингтон» и «Нэшвилл» доверились сегодня запасным голкиперам. Дарси Кемпер и Юусе Сарос получили выходной. Особенно важен он был для финна — в прошлом матче с «Каролиной» Юусе отразил 64 броска! В старте вышли Чарльз Линдгрен и злой гений сборной России на чемпионате мира-2019 Кевин Ланкинен. Финн остановил нашу дрим-тим, возглавляемую Ильей Воробьевым, в полуфинале. Овечкин, Малкин, Кузнецов, Капризов и Кучеров завершили матч без голов. Против Ланкинена прервалась и текущая результативная серия капитана «Вашингтона». Но скучным и унылым матч без голов Александра не стал.

«Кэпиталз» перебросали соперника в первом периоде и нагрузили Ланкинена работой. Один из 15 бросков оказался успешным. Сонни Милано проявил настырность на пятаке и добил отскочившую от голкипера шайбу. «Предаторз» ответили двумя голами, в которых поучаствовал Яков Тренин. Пока все ждали подвигов Александра Михайловича, российский форвард «Нэшвилла» отличился сам и помог забить Томасу Новаку. 13-й номер «Хищников» радует шайбами нечасто, но с «Вашингтоном» использовал момент в лучших традициях тенниса или лапты.

Равный характер матча перенесся на второй период. Сверхопасных моментов у ворот не возникало. График бэк-ту-бэк, в который попали обе команды, влиял на темп игры. Голкиперы играли надежно, не пожарили и не давали форвардам соперников разгуляться на пятаке. «Вашингтон» отыгрался благодаря шайбе Николя Обе-Кубеля. 26-летний нападающий сегодня был как никогда активен. В первом отрезке дважды присел в штраф-бокс, а во втором сравнял счет. Смело пошел в обыгрыш, обманул защитников и нехитрым броском низом пробил Ланкинена.

Для Овечкина что ни матч, так новое достижение. Александр повторил российский рекорд НХЛ по проведенным играм, который принадлежал Алексею Ковалеву. Оба форварда остановились на отметке в 1316 матчей. Совсем скоро капитан «Вашингтон» установит новый рекорд, превзойти который будет невероятно сложно. Ближайший преследователь из действующих игроков — Евгений Малкин — сыграл только 1019 матчей. Отметить важный день шайбой Александру не получилось. В середине третьего периода «Вашингтон» получил большинство, но Овечкин простил «Нэшвилл» из верной позиции.

Александр Овечкин в матче против "Нэшвилла". Фото USA Today Sports
Александр Овечкин в матче против «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports

Матч свелся к дуэли Линдгрена и Ланкинена. Победителем из нее вышел голкипер «Нэшвилла». «Хищники» выстояли в меньшинстве, когда Овечкин не уходил со льда две минуты и отметился парой опасных бросков. А в равных составах защитник Райан Макдона подключился к атаке и на движении обманул Линдгрена. Концовка матча прошла по классическому сценарию триллера. Питер Лавиолетт бросил в бой всех лидеров. Заменил голкипера на шестого полевого игрока, но «Предаторз» героически отбились. «Кэпиталз» все искали передачами Овечкина, но с Александром действовали предельно плотно. Осознавая, какую опасность таят броски из левого круга вбрасываний. Голевая серия россиянина прервалась — а вместе с ней и серия «Вашингтона» с набранными очками.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
13
16
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 39 19 20 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
28.12
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7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 2 : 3
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 2 : 0
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
4 : 1
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

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