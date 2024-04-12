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Сегодня, 12:15

Кучеров может побить великий рекорд Ягра! Для этого ему нужно набрать девять очков в трех матчах

Кучеров вышел на второе место по очкам в одном сезоне среди европейцев в НХЛ
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Доберется ли форвард «Тампы» до отметки в 150 очков?

«Тампа-Бэй» по буллитам проиграла «Оттаве» (2:3 Б), но лидер «Молний» Никита Кучеров оформил две голевые передачи и впервые в карьере набрал 140 очков за сезон. Российский форвард стал вторым европейским игроком в истории, которому покорилась эта отметка. Рекорд по-прежнему удерживает Яромир Ягр, в сезоне-1995/96 принявший участие в 149 результативных атаках «Питтсбурга». Топ-3 замыкает Петер Штястны (139).

Никита Кучеров в&nbsp;матче против &laquo;Оттавы&raquo;. Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку
Европейские игроки, набравшие 125 очков в регулярном чемпионате

Кучеров — всего лишь 11-й игрок в истории, набравший 140 очков за одну регулярку. Причем больше чем в одном сезоне подобное удавалось только троим — дважды Филу Эспозито, пять раз Марио Лемье и фантастические 11 раз (с личным рекордом в 215 очков!) Уэйну Гретцки. 150 баллов покорялись шестерым — в том числе рекордсмену нынешнего века Коннору Макдэвиду.

Все игроки, набиравшие 130 очков за регулярный чемпионат

Если Кучеров все же совершит чудо и наберет в оставшихся трех матчах девять очков, то установит сразу два рекорда. Помимо лучшего европейского результата, он отберет у Ягра лучшее достижение для крайних форвардов. Сейчас Никите принадлежит третий результат — после Яромира и канадской легенды «Айлендерс» Майка Босси. Любопытно, что в вингерском топе присутствуют только правые форварды, рекорд левого края — скромные 125 очков — 31 год удерживает Люк Робитайл.

Лидеры по очкам за сезон среди крайних форвардов

Несмотря на две передачи в игре с «Оттавой», Кучеров остался вторым ассистентом сезона, немного не достав до Коннора Макдэвида (98 против 99). Уже в ночь на субботу форвард «Эдмонтона» может предпринять очередную атаку на отметку 100 передач, если, конечно, оправится от повреждения. Нужно отметить, что в XXI веке никому ранее не удавалось ассистировать партнерам больше 96 раз, а последняя сотня была выбита в сезоне-1990/91. Отличился, конечно, Уэйн Гретцки, уже сменивший к тому времени «Эдмонтон» на «Лос-Анджелес».

Все игроки, сделавшие больше 80 передач в XXI веке
Никита Кучеров
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
2.04
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4.04
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12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 1 : 3
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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