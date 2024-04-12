Кучеров может побить великий рекорд Ягра! Для этого ему нужно набрать девять очков в трех матчах
«Тампа-Бэй» по буллитам проиграла «Оттаве» (2:3 Б), но лидер «Молний» Никита Кучеров оформил две голевые передачи и впервые в карьере набрал 140 очков за сезон. Российский форвард стал вторым европейским игроком в истории, которому покорилась эта отметка. Рекорд по-прежнему удерживает Яромир Ягр, в сезоне-1995/96 принявший участие в 149 результативных атаках «Питтсбурга». Топ-3 замыкает Петер Штястны (139).
Кучеров — всего лишь 11-й игрок в истории, набравший 140 очков за одну регулярку. Причем больше чем в одном сезоне подобное удавалось только троим — дважды Филу Эспозито, пять раз Марио Лемье и фантастические 11 раз (с личным рекордом в 215 очков!) Уэйну Гретцки. 150 баллов покорялись шестерым — в том числе рекордсмену нынешнего века Коннору Макдэвиду.
Если Кучеров все же совершит чудо и наберет в оставшихся трех матчах девять очков, то установит сразу два рекорда. Помимо лучшего европейского результата, он отберет у Ягра лучшее достижение для крайних форвардов. Сейчас Никите принадлежит третий результат — после Яромира и канадской легенды «Айлендерс» Майка Босси. Любопытно, что в вингерском топе присутствуют только правые форварды, рекорд левого края — скромные 125 очков — 31 год удерживает Люк Робитайл.
Несмотря на две передачи в игре с «Оттавой», Кучеров остался вторым ассистентом сезона, немного не достав до Коннора Макдэвида (98 против 99). Уже в ночь на субботу форвард «Эдмонтона» может предпринять очередную атаку на отметку 100 передач, если, конечно, оправится от повреждения. Нужно отметить, что в XXI веке никому ранее не удавалось ассистировать партнерам больше 96 раз, а последняя сотня была выбита в сезоне-1990/91. Отличился, конечно, Уэйн Гретцки, уже сменивший к тому времени «Эдмонтон» на «Лос-Анджелес».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|80
|53
|27
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|79
|37
|42
|89
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|80
|50
|30
|106
|3
|Торонто
|79
|46
|33
|101
|4
|Тампа-Бэй
|79
|44
|35
|96
|5
|Детройт
|79
|38
|41
|85
|6
|Баффало
|80
|38
|42
|81
|7
|Оттава
|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|80
|50
|30
|109
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|95
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|78
|33
|45
|79
|6
|Калгари
|78
|35
|43
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|79
|19
|60
|47
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|5 : 6
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|2 : 3 Б
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 4
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 2
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|6 : 5 ОТ
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|0 : 3
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|1 : 3
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|4 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83