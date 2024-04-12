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Сегодня, 09:45

Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку

Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Никита Кучеров в матче против «Оттавы».
Фото USA Today Sports
Развязка в бомбардирской гонке близка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачак — 35 (Чикран), 8:45 — 0:1. Шири — 4 (Кучеров, Пойнт), 9:45 — 1:1. Пойнт — 45 (Кучеров, Шири), 12:56 — 2:1. Батерсон — 28 (Ткачак, Шабо), 42:11 — 2:2.
Победный буллит: Ткачак.
Вратари: Томкинс — Форсберг.
Штраф: 20 — 12.
Броски: 26 (9+8+5+4) — 27 (4+8+12+3).
Наши: Кучеров (22.43/2/+2) — Зуб (19.12/1/-2).
12 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

За несколько матчей до конца регулярного чемпионата «Тампа» уже вряд ли сдвинется с четвертого места в Атлантическом дивизионе. Обойти на флажке «Торонто» и переместиться на третью строчку будет архисложно. Кажется, сейчас команда максимально сконцентрирована на размеренной подготовке к первому раунду и помощи Никиту Кучерову, который на всех оборотах к своему второму «Арт Россу» в карьере. Так что мотивации лучшему бомбардиру «Лайтнинг» в оставшихся играх не занимать.

Нэйтан Маккиннон и&nbsp;Никита Кучеров. Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение

Вот и сегодня россиянин не дал скептикам поводов заговорить о том, что он может пропустить вперед машину по имени Нэйтан Маккиннон, и буднично сотворил две голевые передачи в не самом удачном матче для его команды с «Оттавой».

В середине первого периода Кучеров сделал вертушку и нашел великолепным пасом Конора Шири, который с неудобной руки прошил голкипера «Сенаторз» Антона Форсберга, сравняв счет в матче. И если вы думаете, что Никита отдал передачу «на шару» или на инстинктах, то обратите внимание, как он бросил взгляд на пятак и оценил расположение игроков перед воротами за мгновение до разворота.

Не заставил себя долго ждать и второй результативный балл. Уже через три минуты 86-й номер «Молний» вернул шайбу под свой контроль в углу благодаря отбору все того же Шири и выкатил пас на усы Брейдену Пойнту. Как это часто бывает, канадский центр не дал пропасть подарку от своего привычного партнера.

Однако в итоге усилия лучшего бомбардира «Болтс» перечеркнул крайне слабый третий период в исполнении хозяев, которые получили на 43-й минуте гол от Дрейка Батерсона и отдали победу в серии буллитов.

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Очередной ассистентский дубль помог Кучерову обновить собственный бомбардирский рекорд для россиян (141) и оторваться на четыре очка от отдыхавшего сегодня Маккиннона. Теперь Никите осталось не потеряться в матчах с «Вашингтоном», «Баффало» и «Торонто». Зная, как канадский монстр из «Колорадо» умеет сжирать подобные гандикапы, расслабление может быть чревато потерей трофея.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
2.04
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16.04
17.04
12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 1 : 3
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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