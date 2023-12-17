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Сегодня, 07:30

Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголовая серия ужасает

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Сиссонс — 10 (бол., Йоси, Форсберг), 5:03 — 1:0. Оши — 2 (бол., Строум, Овечкин), 25:16 — 1:1. Томасино — 2 (Смит), 33:26 — 2:1. Тренин — 7 (Каррье, Маккэррон), 43:41 — 3:1.
Вратари: Сарос — Линдгрен (56:48 — 57:23, 58:01).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (8+6+9) — 22 (4+13+5).
Наши: Тренин (16.25/1/+1) — Кузнецов (18.00/1/-1), Овечкин (23.07/6/-1).
17 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Вот увидите, за следующую неделю он забьет 10 голов — как только мы перестанем о нем говорить», — заявил на днях Роман Ротенберг об Александре Овечкине. Но о какой популяризации хоккея можно размышлять, если мы готовы забыть на какое-то время о самом известном российском хоккеисте в истории? Да и вряд ли самому Александру это поможет, его проблемы с результативностью совсем не связаны с тем, что утром в спортивных СМИ выходят новости, забил ли Ови сегодня.

Особое внимание медиа к нему приковано еще с 2004 года, когда «Вашингтон» выбрал его на драфте под первым номером. А критиковали Ови вплоть до 2018-го. После Кубка Стэнли этот градус сильно спал.

К матчу с «Нэшвиллом» Овечкин подошел с безголевой серией в 11 матчей. Причем набрал он в них всего 4 очка. Есть проблемы и у самого «Вашингтона». В этих 11 играх «Кэпиталз» одержали лишь 5 побед и выпали из зоны плей-офф.

Игра с «Предаторз» началась для «Вашингтона» неудачно. Уже на пятой минуте Колтон Сиссонс вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Оставшаяся часть первого периода прошла без особого преимущества одной из команд. Зато во втором периоде судья подарил отличную возможность для Овечкина прервать безголевую серию, оставив «Нэшвилл» втроем против пятерых. Причем второе удаление оставляет определенные вопросы.

Большинство «Вашингтон» все же реализовал, и в этом голе принял участие Ови: после его наброса шайбу подправил Дилан Строум, а затем Оши протолкнул ее в пустые ворота.

Шансов отличиться у Овечкина было достаточно. Несколько раз партнеры выводили его на бросок из «офиса», но Сарос каждый раз успевал перемещаться и отражать могучие щелчки Александра.

В начале третьего периода Ови снова вписал свое имя в протокол. На этот раз удалением за удар клюшкой. В две минуты «Нэшвилл» не уложился — забросить удалось, когда Александр уже появился на льду. Отличился Яков Тренин, для которого эта шайба стала седьмой в сезоне. У Овечкина пока только пять.

В концовке Коди Гласс вновь подарил «Вашингтону» большинство. «Кэпиталз» сняли вратаря, выводили Овечкина на бросок, но все тщетно. Закончилось тем, что сам Гласс выбежал на пустые ворота, а Дилан Строум его снес, так и не дав забросить первую шайбу в сезоне.

Если верить словам Ротенберга, то 10 шайб Овечкин должен забросить в ворота «Каролины», «Айлендерс», «Коламбуса» и «Тампы» — именно с этими командами «Вашингтон» играет на следующей неделе.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
12
47
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 30 16 14 34
5 Нью-Джерси 28 16 12 33
6 Вашингтон 27 14 13 32
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 29 18 11 38
2 Даллас 29 17 12 38
3 Колорадо 30 18 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 31 20 11 42
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
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22.12
17.12 03:00
Бостон – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
17.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 1 : 0
17.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
5 : 3
17.12 03:00
Торонто – Питтсбург
 7 : 0
17.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 3 : 6
17.12 03:00
Виннипег – Колорадо
 6 : 2
17.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 4 : 3 ОТ
17.12 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 3 : 1
17.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 0
17.12 06:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
17.12 06:00
Калгари – Тампа-Бэй
 4 : 2
17.12 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
17.12 23:00
Чикаго – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 30 43
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 29 42
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 31 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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