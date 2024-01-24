Пас-шедевр Кузнецова не спас «Вашингтон». Овечкин снова не забил, а его команду разгромила «Миннесота»

«Уайлд» обыграли «Кэпиталз» даже без голов и передач Кирилла Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Фэйбер — 3 (Зуккарелло, Росси), 1:37 — 1:0. Фолиньо — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 4:42 — 2:0. Юханссон — 7 (Богосян), 26:28 — 3:0. Манта — 13 (Кузнецов, Фехервари), 30:00 — 3:1. Эрикссон Эк — 21 (Фолиньо, Бродин), 41:37 — 4:1. Юханссон — 8 (Хартман, Марун), 53:39 — 5:1. Оши — 8 (бол., Карлсон, Пачиоретти), 57:03 — 5:2. Манта — 14 (Маленстин, Дауд), 58:24 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Кемпер (58:31 — 59:25, 59:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 34 (9+12+13).

Наши: Капризов (18.36/0/+1) — Кузнецов (17.43/0/0), Овечкин (18.51/3/-2).

24 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Возвращение Кирилла Капризова после травмы оживило «Миннесоту». Российский форвард набирал очки четыре матча подряд, три из которых завершились для «Уайлд» победами. За две последние игры нападающий отметился дублем с «Флоридой» и хет-триком с «Каролиной». Идеальнее возвращения в состав не придумаешь. Капризов разыгрался как никогда вовремя. «Миннесота» вернулась в погоню за плей-офф и после победы над «Вашингтоном» еще улучшила положение в таблице. Хотя сегодня обошлось без подвигов 97 номера «Дикарей».

«Кэпиталз» завалили старт второго выездного матча подряд. 21 января от «Сент-Луиса» команда Спенсера Карбери пропустила на третьей минуте, а сегодня — уже на второй. Первое звено не разобралось при позиционной обороне и проморгало подключение защитника Брока Фэйбера, который расстрелял вратаря Дарси Кемпера. Недолго «Миннесота» ждала вторую шайбу. Тройка Оши — Строум — Пачиоретти начала матч с двух «минусов» в полезность. На этот раз «Вашингтон» снова проиграл пятак и позволил Маркусу Фолиньо буквально занести шайбу в ворота из «краски». От третьего гола гостей спасла перекладина, когда в большинстве опасно бросал Мэтт Болди.

«Кэпиталз» в первом периоде не произвели обреченного впечатления, но уступили в мелочах. Только в большинстве удалось нагрузить работой вратаря «Уайлд» Филипа Густавссона. После перерыва, отбившись в меньшинстве, «Миннесота» продолжила делать то, что принесло успех в первые 20 минут. Среднюю зону хозяева старались проходили через короткий пас. В то время, как атаки «Вашингтона» застревали в центре площадки. Свободным пространством воспользовался Маркус Юханссон. Нападающий «Миннесоты» подхватил шайбу в своей зоне, привез ее в чужую и без помех хлестко бросил в дальний угол под ловушку вратарю. Кемпер с броском не справился.

При всех проблемах в обороне у «Столичных» второй матч не клеилась игра в атаке. Без голов «Вашингтон» остался в прошлой игре с «Сент-Луисом». «Сухой» отрезок продолжался больше четырех периодов. Евгений Кузнецов четыре матча не набирал очки, а сегодня выдал роскошный пас через две клюшки на Энтони Манту. Такой красотой челябинец радует все реже и реже. Вряд ли игрой Кузнецова доволен наставник «Вашингтона». В прошлом матче Евгения вовсе понизили до четвертого звена. Сегодня форварда перевели в номинальную третью тройку. Кузнецов выглядел как никогда заряженным и поучаствовал в первом голе «Кэпиталз».

Интрига после шайбы Манты держалась недолго. Третий период «Вашингтон» начал с позиционного провала и позволил Юэлю Эрикссону Эку вернуть комфортный перевес. Швед прошил Кемпера броском со входа в зону. Спенсеру Карбери оставалось только тасовать сочетания, но перестановки большой пользы не принесли. Восстановившийся после травмы Александр Овечкин еще далек от оптимальной формы. Именно россиянин позволил Райану Хартману выйти на свободный лед и выдать пас Юханссону на пятый гол «Миннесоты». Маркус во второй раз огорчил бывшую команду и окончательно приговорил «Столичных». «Вашингтон» в концовке реализовал большинство с четвертой попытки, но шайба Ти Джея Оши, как и гол Манты в равных составах, не повлияли на итоговый результат, а лишь подпортили статистику вратарю Густавссону. Оказывается, «Миннесота» умеет побеждать и без подвигов Капризова.