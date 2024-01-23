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Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

Малкин забил нелепый гол в свои ворота в матче чемпионата НХЛ против «Аризоны»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Легенды «Питтсбурга» привезли гол в свои ворота.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Зукер — 7 (Кули, Браун), 2:23 — 1:0. Эллер — 8 (Жозеф), 24:50 — 1:1. Вялимяки — 1 (Келлер, Маччелли), 31:04 — 2:1. Кросби — 27 (Карлссон, Малкин), 36:30 — 2:2. Керфут — 7 (Зукер), 38:01 — 3:2. Крауз — 17 (бол., п.в.), 44:10 — 4:2. Бьюгстад — 10 (О`Брайен, Макбэйн), 47:04 — 5:2.
Вратари: Ингрэм — Джерри (43:45 — 44:10).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (10+8+8) — 27 (9+9+9).
Наши: — - Малкин (18.05/3/0).
Темпе. Mullett Arena. 5600 зрителей.

Минувшей ночью «Питтсбург» на выезде проиграл «Аризоне» (2:5), которая нынче не скребет дно и вовсю рубится за попадание в плей-офф на «Западе». Но вряд ли встреча середняков этого чемпионата стала бы самым обсуждаемым матчем очередного игрового дня, если бы не локальная катастрофа команды Майка Салливана.

У гостей, уступавших всего в одну шайбу на старте третьего периода, были хорошие шансы на спасение. Однако в их планы вмешалось всего одно удивительное «но» — на 45-й минуте команда из Пенсильвании умудрилась забить в собственные ворота.

При счете 3:2 в пользу хозяев еще недавно игравший в меньшинстве «Питтсбург» вполне буднично раскатывался на отложенном штрафе, заменив вратаря на пятого полевого, когда Крис Летанг отдал назад на Евгения Малкина, а тот не обработал пас и срезал шайбу в сетку.

Реакция легенд «Пингвинов» на этот курьез получилась разной: Малкин сразу же махнул на шайбу рукой, Кросби поднял руки наверх, будто пытаясь сломать клюшку об голову, а Летанг бросил в пустоту кроткое «о боже мой».

Как и положено по всем хоккейным правилам, не признающим понятие «автогол», неожиданное счастье «Аризоны» в протоколе было записано на нападающего хозяев Лоусона Крауза — последнего игрока «Койотис», коснувшегося шайбы. Причем благодаря ошибке лидеров «Пенс» «Аризона» стала первой командой НХЛ, забившей в большинстве, не совершив ни одного броска при игре в численном преимуществе за матч.

«Если вы посмотрите повтор, то увидите, что мой пас не шел в ворота. Но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря. Не думаю, что у нас был правильный настрой для того, чтобы перехватить инициативу и оказать давление на соперника. Мы позволили «Аризоне» играть в свою игру, у них много талантливых парней. В конце концов они заставили нас заплатить за это», — пришлось оправдываться Летангу после матча.

Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Пас канадца, несмотря на близость к створу, действительно выглядел достаточно безобидным — его скидку назад точно нельзя назвать необрабатываемой ковыряшкой. Поэтому весь гнев болельщиков «Питтсбурга» достался Малкину, который банально не сумел принять рядовую передачу и наотрез отказался обсуждать этот эпизод с журналистами. К слову, последние россиянина сегодня не пощадили.

«Этот неуклюжий автогол обрек «Питтсбург» на поражение. Летанг и Малкин просто провалили момент, передача казалась совсем простой, но они отправили шайбу в свои ворота. Это практически уничтожило все надежды на победу, на попытку возвращения», — считает Сет Рорабо из Pittsburgh Tribune-Review.

«Летанг и Малкин слишком часто бесцеремонно обращаются с шайбой. Это сводит на нет всю игру, все старания других хоккеистов. Это непростительно! Данный тандем — генератор плохих передач, ошибок. Конечно, они были не единственными, кто ошибался, но тот момент с автоголом был самым ярким. Трудно представить, что еще может быть хуже этого», — отметил автор популярного блога Pensburgh Хукс Орпик.

Евгений Малкин. «В честь тысячного матча «Питтсбург» хотел подарить сафари. Но я попросил поездку на финал Лиги чемпионов». Интервью Евгения Малкина

«Малкин сыграл ужасно, но у меня вопросы и к Летангу. Делать пас в пустые ворота на отложенном штрафе — это верх безалаберности», — чуть сместил акценты на Летанга журналист Pittsburgh Hockey Now Джош Йохе.

А вот главный тренер «Пингвинов» Майк Салливан выделять персоналии не стал, списав результативную ошибку на недостаток концентрации: «Я думаю, нам просто нужно было осознать, что в этой ситуации у нас не было голкипера в воротах. Мы должны избегать игры в этой области. Если бы у нас были повышенная концентрация и внимание, мы бы не стали жертвами плохого отскока».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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