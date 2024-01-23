Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Зукер — 7 (Кули, Браун), 2:23 — 1:0. Эллер — 8 (Жозеф), 24:50 — 1:1. Вялимяки — 1 (Келлер, Маччелли), 31:04 — 2:1. Кросби — 27 (Карлссон, Малкин), 36:30 — 2:2. Керфут — 7 (Зукер), 38:01 — 3:2. Крауз — 17 (бол., п.в.), 44:10 — 4:2. Бьюгстад — 10 (О`Брайен, Макбэйн), 47:04 — 5:2.
Вратари: Ингрэм — Джерри (43:45 — 44:10).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (10+8+8) — 27 (9+9+9).
Наши: — - Малкин (18.05/3/0).
Темпе. Mullett Arena. 5600 зрителей.
Минувшей ночью «Питтсбург» на выезде проиграл «Аризоне» (2:5), которая нынче не скребет дно и вовсю рубится за попадание в плей-офф на «Западе». Но вряд ли встреча середняков этого чемпионата стала бы самым обсуждаемым матчем очередного игрового дня, если бы не локальная катастрофа команды Майка Салливана.
У гостей, уступавших всего в одну шайбу на старте третьего периода, были хорошие шансы на спасение. Однако в их планы вмешалось всего одно удивительное «но» — на 45-й минуте команда из Пенсильвании умудрилась забить в собственные ворота.
При счете 3:2 в пользу хозяев еще недавно игравший в меньшинстве «Питтсбург» вполне буднично раскатывался на отложенном штрафе, заменив вратаря на пятого полевого, когда Крис Летанг отдал назад на Евгения Малкина, а тот не обработал пас и срезал шайбу в сетку.
Реакция легенд «Пингвинов» на этот курьез получилась разной: Малкин сразу же махнул на шайбу рукой, Кросби поднял руки наверх, будто пытаясь сломать клюшку об голову, а Летанг бросил в пустоту кроткое «о боже мой».
Как и положено по всем хоккейным правилам, не признающим понятие «автогол», неожиданное счастье «Аризоны» в протоколе было записано на нападающего хозяев Лоусона Крауза — последнего игрока «Койотис», коснувшегося шайбы. Причем благодаря ошибке лидеров «Пенс» «Аризона» стала первой командой НХЛ, забившей в большинстве, не совершив ни одного броска при игре в численном преимуществе за матч.
«Если вы посмотрите повтор, то увидите, что мой пас не шел в ворота. Но надо было сыграть получше. Не стоило отдавать назад, когда нет вратаря. Не думаю, что у нас был правильный настрой для того, чтобы перехватить инициативу и оказать давление на соперника. Мы позволили «Аризоне» играть в свою игру, у них много талантливых парней. В конце концов они заставили нас заплатить за это», — пришлось оправдываться Летангу после матча.
Пас канадца, несмотря на близость к створу, действительно выглядел достаточно безобидным — его скидку назад точно нельзя назвать необрабатываемой ковыряшкой. Поэтому весь гнев болельщиков «Питтсбурга» достался Малкину, который банально не сумел принять рядовую передачу и наотрез отказался обсуждать этот эпизод с журналистами. К слову, последние россиянина сегодня не пощадили.
«Этот неуклюжий автогол обрек «Питтсбург» на поражение. Летанг и Малкин просто провалили момент, передача казалась совсем простой, но они отправили шайбу в свои ворота. Это практически уничтожило все надежды на победу, на попытку возвращения», — считает Сет Рорабо из Pittsburgh Tribune-Review.
«Летанг и Малкин слишком часто бесцеремонно обращаются с шайбой. Это сводит на нет всю игру, все старания других хоккеистов. Это непростительно! Данный тандем — генератор плохих передач, ошибок. Конечно, они были не единственными, кто ошибался, но тот момент с автоголом был самым ярким. Трудно представить, что еще может быть хуже этого», — отметил автор популярного блога Pensburgh Хукс Орпик.
«Малкин сыграл ужасно, но у меня вопросы и к Летангу. Делать пас в пустые ворота на отложенном штрафе — это верх безалаберности», — чуть сместил акценты на Летанга журналист Pittsburgh Hockey Now Джош Йохе.
А вот главный тренер «Пингвинов» Майк Салливан выделять персоналии не стал, списав результативную ошибку на недостаток концентрации: «Я думаю, нам просто нужно было осознать, что в этой ситуации у нас не было голкипера в воротах. Мы должны избегать игры в этой области. Если бы у нас были повышенная концентрация и внимание, мы бы не стали жертвами плохого отскока».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|60
|2
|Филадельфия
|47
|25
|22
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|46
|20
|26
|51
|6
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|4
|Детройт
|46
|24
|22
|53
|5
|Тампа-Бэй
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|42
|17
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|46
|20
|26
|45
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|47
|27
|20
|60
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|6
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|7
|Анахайм
|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|47
|12
|35
|28
|23.01
|03:00
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Бостон – Виннипег
|4 : 1
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Вегас
|6 : 5 ОТ
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|23.01
|05:00
|
Аризона – Питтсбург
|5 : 2
|23.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|2 : 0
|23.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76