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Сегодня, 16:00

«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеист Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Обозреватель «СЭ» поговорил с одной из главных российских звезд НХЛ.

Первый гол и первый дубль в 2024-м

Конец 2023 года, казалось, получается у Кирилла Капризова на славу. 24 декабря его признали лучшим игроком недели в НХЛ, а после победного гола в овертайме матча с «Бостоном» он с семью шайбами стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в овертаймах — столько не было ни у кого. Он и начал-то в лиге с победного гола именно в овертайме с «Лос-Анджелесом» — в первом же матче!

Для российского болельщика после финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда 20-летний Капризов, самый молодой игрок сборной России, с паса Никиты Гусева принес ей золото, в этом не было ничего удивительного. А Северная Америка постепенно привыкла к тому, что он — король овертаймов. Пока, правда, только в регулярных чемпионатах — но все главное в клубной карьере, надеюсь, у одного из наиболее самобытных, ни на кого не похожих наших форвардов впереди.

Сезон этот, что скрывать, получался у Капризова посредственным. 13 голов к Новому году для человека, у которого в двух последних регулярках было 47 и 40 соответственно — показатель вы сами понимаете какой. И это при том, что в последнем месяце года он резко прибавил. Но 30 декабря в Виннипеге получил травму и пропустил семь матчей. Без него «Миннесота», выдавшая классную победную серию после смены Дина Эвасона на Джона Хайнса во главе команды, резко сдулась и проиграла шесть матчей из семи.

К ночи с 19 на 20 января по московскому времени на счету Капризова были три матча после повреждения и все та же чертова дюжина шайб. В пятницу в Тампе он ухитрился получить «плюс три» при счете 3:7 в пользу «Лайтнинг» — но пора было уже и забивать. И он сделал это в Санрайзе против «Флориды», одного из лидеров Восточной конференции, почти сразу. Нападающий хозяев Локвуд схватил глупое удаление, врезавшись за чужими воротами в легендарного вратаря «Миннесоты» Марка-Андре Флери (что чуть позже обернулось суровой местью Локвуду в драке с тафгаем «Уайлд» Дюхеймом — форвард «Пантер» пропустил прямой в челюсть и выбыл недели на три с сотрясением мозга), а Капризов выписал ему игровое наказание — гол броском в одно касание после прекрасного паса Мэтта Болди. Шла всего лишь третья минута, и я обратил внимание на хитрые маневры Кирилла — если на первом вбрасывании он находился на месте правого защитника, то на втором переместился ближе к чужим воротам, и это позволило ему оказаться в той точке, из которой отразить бросок у Сергея Бобровского не было ни шанса.

В большинстве у «Дикарей» в этой игре залетало все — пять шайб из шести, и на счету Кирилла оказалось 2+1. Второй свой гол, ставший победным, он забил в начале третьего периода уже второму вратарю Столарзу, заменившему Бобровского после четвертой шайбы. Сначала свежий голкипер отразил бросок Кирилла с пятака, но во второй волне той же атаки Матс Зуккарелло здорово перевел шайбу с одного края на другой, и загороженный игроками вратарь «Флориды» вовремя переместиться не успел — а Капризов не ждал с броском ни секунды. «Пантеры» не сдались, превратили 2:5 в 4:5, но дожать гостей не сумели.

Эта победа, достигнутая во многом благодаря российскому форварду, позволила «Уайлд» сократить отставание от зоны плей-офф до семи очков. Много, конечно, но недостижимым его не назовешь. Теперь надо, чтобы Капризов превратился в ту голевую и пасовую машину, которой был в предыдущих сезонах. Но он — живой человек, пропускавший и в прошлом, и в этом сезоне немалые отрезки из-за травм. И может ли он по заказу сделать то, чего от него хотят?..

Хоккеист Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Откуда взялся Карузо?!

Вскоре после игры с «Флоридой» мне удалось задать пару вопросов о Капризове главному тренеру «Миннесоты» Джону Хайнсу, и он весьма охотно и благожелательно порассуждал о своем лидере. Но при этом возникла удивительная и совершенно неожиданная загадка.

— Капризов забил первые свои голы в 2024-м. Подходит ли он к оптимальной форме после травмы, какое впечатление оставляет по тренировкам?

— Карузо (Хайнс назвал Капризова именно так. — Прим. И.Р.) — великолепный игрок. Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду. Да, сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы, и приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас, и мы его выиграли.

— Есть ли у вас объяснение нехарактерно низкой результативности Кирилла в первой половине сезона? И ожидаете ли от него прорыва и возвращения к стандартам обычной для него регулярки 40 голов+?

— Это хороший вопрос, но я могу говорить об этом только частично, поскольку в начале сезона меня здесь не было. Что же касается моего опыта работы с ним, то в этот период он был таким же быстрым, сильным, крепко стоящим на коньках и здорово катающимся игроком, каким его все знают. И даже вернувшись в строй после травмы, он сразу заиграл хорошо. А то, что произошло в матче с «Флоридой», — это именно то, что требуется от такого игрока, как Капризов. В большом матче он сделал огромный вклад, и не случайно наше большинство в нем сыграло решающую роль.

В словах Хайнса, который в 2019 году, возглавляя «Нью-Джерси», не больно-то приветливо отнесся к партнеру Капризова по золотому звену Пхенчхана-2018 Никите Гусеву (более-менее раскрылся тот только при Алане Насреддине, сменщике Хайнса), порадовал акцент на бойцовские качества Кирилла, а удивило то, как тренер его назвал. Никогда прежде мне не доводилось слышать, что кто-либо называл Капризова — Карузо!

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Этот момент я решил перепроверить у самого Кирилла, и тот удивился не меньше меня:

— Нет, так меня не называют точно! Он (Хайнс. — Прим. И.Р.) вроде бы всегда Кап или Капи называет. Карузо — первый раз такое слышу. Может, он оговорился?..

Может — все-таки русские фамилии для североамериканцев порой сложны. Но мне пришло в голову более романтическое объяснение. Энрико Карузо — великий итальянский оперный певец конца XIX — начала ХХ века, обладатель голоса неповторимого тембра. А разве Капризов как художник льда на кого-то похож? Даже если это и оговорка, то знаковая. Так что предлагаю воспользоваться оговоркой (или все-таки не оговоркой?) Джона Хайнса и отныне называть Капризова — хоккейный Карузо!

С самим Капризовым, обожаемым всей Россией хоккеистом, мы пообщались чуть больше десяти минут. Он был явно рад дублю в Санрайзе, но в оценках своей игры в этом сезоне и вообще в 2023 году оказался весьма самокритичен. Что у игроков его уровня всегда радует — как и любая ситуация, когда хоккеист в трудные моменты акцентирует внимание не на тренере или партнерах, а только на себе. Мало кто из звезд лиги публично оценит даже часть своего сезона эпитетом «провальная». Даже «чуть»...

Хоккеист Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нужно перестать психовать, когда не забиваешь

— Поздравляю с первыми голами в 2024 году!

Капризов рассмеялся:

— Спасибо, да! Упустил чуть-чуть этот момент!

— Насколько этот дубль для вас большое облегчение с учетом того, что вы пропустили семь матчей из-за травмы и после нее только набираете оптимальные кондиции?

— Конечно, это облегчение. Когда забиваешь — помогаешь команде. И самому проще потом играть, и команде — выигрывать. Начинаешь чувствовать игру, меньше психуешь — и все намного легче идет. Спасибо Мэтту Болди и Матсу Зуккарелло за такие передачи в большинстве! Оно у нас в матче с «Флоридой» сработало гораздо лучше, чем за день до этого в Тампе.

— Насколько хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея — немало, и болельщики уже волновались, насколько все серьезно.

— Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую — чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.

— Да, доказательство чему — 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.

— Да, а потом чик — и травма. Все сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

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— Как вы себе это объясняете?

— Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями. Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх — четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.

— Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?

— Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать. Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота. Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов.

— Без вас «Миннесота» проиграла шесть матчей из семи, идет на 13-м месте в Западной конференции, отстает на семь очков от зоны плей-офф. Не теряется ли у вас на фоне таких результатов мотивация, никогда ли не возникает желание перейти в клуб сильнее?

— Да нет! Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит. Хочется выйти и выиграть каждый батл, борьбу возле бортов, обыграть один в один, забить гол... Командный результат — прежде всего.

Кирилл Капризов забивает гол в финале Олимпийских игр-2018.
Фото Global Look Press

Гол в финале ОИ пока главный момент в карьере

— Как и в какой компании встретили Новый год? И как оцениваете для себя предыдущий, 2023-й?

— Провел праздник со своей девушкой. У нас 31-го была игра (дома с «Виннипегом». — Прим. И.Р.), в которой я из-за травмы не участвовал. Посмотрел ее на арене, поехал домой, спокойно посидели. Первого сходил в баню. В общем, провел эти дни очень размеренно. Второго у команды уже была игра, у меня — тренировка. Что же касается 2023-го... Мы вылетели из плей-офф в первом раунде. И начало нового сезона не очень получилось. Так что год в плане хоккея можно оценить так себе.

— Но после смены главного тренера начался подъем. Нельзя сказать, что приход Джона Хайнса вместо Дина Эвасона стал для вас переломным моментом?

— Я работал с Дином с того момента, когда только пришел в «Миннесоту». Больше трех сезонов! И благодарен ему за это важное для меня время, первые годы в НХЛ. Для каждой команды тяжело, когда тренер уходит. Меняется тактика, новый тренер что-то старое убирает, свое добавляет — и нужно время, чтобы к новым требованиям привыкнуть.

Я благодарен каждому тренеру, с которым работал и работаю. Первому тренеру (Андрею Лучанскому, которому Капризов подарил автомобиль, когда попал в состав олимпийской сборной России в Пхенчхане. — Прим. И.Р.), двум тренерам, с которыми работал в КХЛ в Новокузнецке, потом в Уфе, в ЦСКА. От каждого что-то почерпнул, каждый по-своему хорош, каждый помог в моем прогрессе. Так и в НХЛ. С Джоном мы сразу же выдали мощную победную серию, а потом нас подкосили травмы. За несколько игр вылетело девять или десять ключевых игроков основного состава. Надеюсь, вторую половину сезона мы проведем лучше и, дай Бог, попадем в плей-офф.

— Хайнс тренировал Никиту Гусева в первые несколько месяцев его выступлений за «Нью-Джерси» и не особо ему доверял. Не советовались с партнером по золотой тройке Пхенчхана по поводу этого тренера?

— А, да? Я даже не знал, что Гусь у него был. Поэтому и не советовался.

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— Общаетесь с Гусевым?

— Давно не общался. Но, когда видимся, конечно, говорим с удовольствием. Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец! Вроде сначала не первым шел, но в последних играх по три-четыре очка набирает, рекорды бьет. Молодчик.

— У вас тоже недавно случился рекорд — вы с семью голами стали рекордсменом «Миннесоты» всех времен по голам в дополнительное время. И в первом матче в карьере в НХЛ на вашем счету был гол в овертайме, и, конечно, в Пхенчхане, и вот теперь это достижение. Как объяснить этот феномен?

— Голы в овертаймах-то? Мне нравится играть три на три. Больше пространства, и ты этим пользуешься. Тем более, когда начинаешь с шайбой играть, сразу преимущество у тебя — обороняться в таком формате намного тяжелее, чем атаковать. Не так сильно устаешь. В овертайме одна ошибка — и сразу может быть гол. Может, поэтому и получается в них забивать.

— Ваш гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере?

— Наверное, да. Потому что выиграли золото.

— Скучаете по турнирам сборных? Мечтаете ли снова сыграть на Олимпиаде, только уже в сильнейших составах, и дебютировать на Кубке мира?

— Конечно, да!

Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Харт Трофи» отдал бы Кучерову

— Сейчас вас в третий раз подряд пригласили на Матч звезд, и такого «натурального хет-трика» не случалось еще ни с одним игроком «Миннесоты». Из-за недавней травмы не думали от него отказаться?

— Нет, даже мысли такой не возникало. Этого делать нельзя — наказывают и штрафом, и пропущенными играми. У меня будет три-четыре дня на отдых до поездки на Матч звезд.

— Готовите к нему какие-то фишки, как в позапрошлом году, когда вы пародировали Александра Овечкина в его свитере при буллите?

— Нет, насчет фишек не думал. Но я и тогда заранее ничего не знал. Только за день возникла эта идея, мне сказали: «Может быть», а минут за 10-15 до начала подтвердили — ок, делай.

— Как вам это в голову пришло?

— Мы с Кузей думали, чем удивить. Он предложил: «Саня не приехал, давай ты такую штуку сделаешь, будет прикольно». Я и сделал.

— В целом вы к Матчам звезд относитесь не как Артемий Панарин, в свое время назвавший их шнягой?

— Спокойно отношусь. Мне кажется, здесь на Матчах звезд повыше скорости, все стараются нормально забивать и быстро играть в пас. В КХЛ на них, насколько помню, игра была чуть медленнее, шаляй-валяй. Но в целом везде все стремятся аккуратнее сыграть, никто не хочет, чтобы ему нанесли травму, попали шайбой или клюшкой в лицо. Не биться же туда приезжают.

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— Кому бы вы отдали «Харт Трофи», если бы его надо было вручать прямо сейчас?

— Кучерову. Куч — красавец! Вчера играли против них, он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное — очень сильное.

— На днях разговаривали с Ильей Любушкиным, и он вспомнил историю, как обалдел, когда вы сели к нему в машину, а болельщики «Миннесоты» стали бросаться на лобовое стекло!

— Да, было такое в Баффало, ха-ха! Потом поехали с ним посидеть в ресторан — так два пацана рванули за нами. Ждали, пока мы поужинаем, а потом подошли за автографами.

— Не утомляет такое внимание, иногда переходящее в назойливость? Не хочется большего спокойствия?

— Понятно, что хочется, но я тоже понимаю людей. Особенно молодых ребят, хоккеистов. Сам такой был. Когда пацаны подбегают — вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню. Бывают, конечно, и назойливые люди, которые видят, что человек с кем-то общается — зачем в такой момент лезть? Но чаще — совершенно нормальные, и только приятно, что они так к тебе относятся. С радостью с ними разговариваю.

Хоккеист Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

В НХЛ общаюсь со многими нашими, но больше всех — с Шестерой

— В прошлом году вы ездили на финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбул. Евгению Малкину поездку туда подарил «Питтсбург» в честь тысячного матча за клуб. Вам «Миннесота» презент не сделала?

— Нет, мы собрались туда с друзьями по ЦСКА — Нестером, Григой (Никитой Нестеровым, Михаилом Григоренко. — Прим. И.Р.), брат мой приехал. Купили билеты заранее и классно время провели.

— А кого назовете своими лучшими друзьями в НХЛ?

— Тяжело сказать, я со многими русскими ребятами общаюсь. Больше всех, наверное, с Шестерой (Игорем Шестеркиным. — Прим. И.Р.).

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— У вас есть любимые команды в мировом футболе?

— Я раньше увлекался футболом больше, поскольку очень сильно играл в FIFA, в «соньку». А особых предпочтений нет.

— Что хотите передать своим болельщикам из родного Кузедеева, Новокузнецка, Уфы, Москвы и других городов?

— Спасибо, что поддерживают, смотрят, переживают за меня. Приятно получать от них очень много добрых сообщений. Надеюсь, буду больше их радовать!

...А через день после нашего разговора Капризов, словно подтверждая наладившееся самочувствие и настрой на крутую вторую половину сезона, сделал хет-трик в еще одном гостевом матче — с «Каролиной». И этот матч наш реактивный форвард с не похожими ни на кого катанием и посадкой, которого невозможно сбить с ног, выиграл едва ли не в одиночку!

А как иначе это расценивать, если в первом периоде «Ураганы» буквально сметали со льда «Дикарей», вели по броскам к первому перерыву — 18:3, а к финальной сирене — 42:19. А на табло — 2:5, и один Капризов, выходит, обыграл «Харрикейнз» — 3:2!

И какие же важные это были голы! Счет 1:0 к концу первого периода казался явно недостаточным для отображения преимущества «Каролины» — и тут Капризов за две с небольшим минуты до перерыва внезапно возник на пятаке и подставил клюшку под бросок Голигоски — 1:1. А на 7-й минуте второго периода сразу после нереализованного большинства он получил шайбу в чужой зоне спиной к воротам, не дал к ней подобраться Бернсу — и метнул ее с разворота, а вратарь Раанта, загороженный Эрикссоном Эком, увидеть броска не сумел, и шайба прошмыгнула в сетку.

Третий гол Кирилл забросил в пустые ворота из своей зоны — но о какой «халяве» можно говорить после того, как прямо перед тем он сблокировал бросок соперника?! Звезды атаки этим черным трудом обычно не занимаются, тем более после травм. Капризов здоровьем рискнул и был вознагражден первым хет-триком в этом сезоне. И пятой шайбой в двух выездных матчах.

А вашему корреспонденту было вдвойне приятно, что это произошло после нашего разговора, и моя рука, выходит, оказалась для него легкой. И его «Миннесота» снова бросилась в гонку за плей-офф, из которой, казалось, к концу первой декады января уже вылетела.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов устроил праздник! Сделал хет-трик и сохранил для «Миннесоты» шансы на плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 46 29 17 60
2 Филадельфия 47 25 22 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Айлендерс 46 20 26 51
5 Вашингтон 44 22 22 50
6 Нью-Джерси 44 23 21 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 45 23 22 54
4 Детройт 46 24 22 53
5 Тампа-Бэй 47 24 23 53
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 46 27 19 60
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 46 20 26 45
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
5 Калгари 46 21 25 47
6 Сиэтл 46 19 27 47
7 Анахайм 46 15 31 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 01:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 1
22.01 01:00
Каролина – Миннесота
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 3 : 2 ОТ
22.01 04:30
Анахайм – Рейнджерс
2 : 5
22.01 05:00
Сиэтл – Торонто
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 46 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 66
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 38
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 30
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 7 1.58

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