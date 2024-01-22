«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Обозреватель «СЭ» поговорил с одной из главных российских звезд НХЛ.

Первый гол и первый дубль в 2024-м

Конец 2023 года, казалось, получается у Кирилла Капризова на славу. 24 декабря его признали лучшим игроком недели в НХЛ, а после победного гола в овертайме матча с «Бостоном» он с семью шайбами стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в овертаймах — столько не было ни у кого. Он и начал-то в лиге с победного гола именно в овертайме с «Лос-Анджелесом» — в первом же матче!

Для российского болельщика после финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда 20-летний Капризов, самый молодой игрок сборной России, с паса Никиты Гусева принес ей золото, в этом не было ничего удивительного. А Северная Америка постепенно привыкла к тому, что он — король овертаймов. Пока, правда, только в регулярных чемпионатах — но все главное в клубной карьере, надеюсь, у одного из наиболее самобытных, ни на кого не похожих наших форвардов впереди.

Сезон этот, что скрывать, получался у Капризова посредственным. 13 голов к Новому году для человека, у которого в двух последних регулярках было 47 и 40 соответственно — показатель вы сами понимаете какой. И это при том, что в последнем месяце года он резко прибавил. Но 30 декабря в Виннипеге получил травму и пропустил семь матчей. Без него «Миннесота», выдавшая классную победную серию после смены Дина Эвасона на Джона Хайнса во главе команды, резко сдулась и проиграла шесть матчей из семи.

К ночи с 19 на 20 января по московскому времени на счету Капризова были три матча после повреждения и все та же чертова дюжина шайб. В пятницу в Тампе он ухитрился получить «плюс три» при счете 3:7 в пользу «Лайтнинг» — но пора было уже и забивать. И он сделал это в Санрайзе против «Флориды», одного из лидеров Восточной конференции, почти сразу. Нападающий хозяев Локвуд схватил глупое удаление, врезавшись за чужими воротами в легендарного вратаря «Миннесоты» Марка-Андре Флери (что чуть позже обернулось суровой местью Локвуду в драке с тафгаем «Уайлд» Дюхеймом — форвард «Пантер» пропустил прямой в челюсть и выбыл недели на три с сотрясением мозга), а Капризов выписал ему игровое наказание — гол броском в одно касание после прекрасного паса Мэтта Болди. Шла всего лишь третья минута, и я обратил внимание на хитрые маневры Кирилла — если на первом вбрасывании он находился на месте правого защитника, то на втором переместился ближе к чужим воротам, и это позволило ему оказаться в той точке, из которой отразить бросок у Сергея Бобровского не было ни шанса.

В большинстве у «Дикарей» в этой игре залетало все — пять шайб из шести, и на счету Кирилла оказалось 2+1. Второй свой гол, ставший победным, он забил в начале третьего периода уже второму вратарю Столарзу, заменившему Бобровского после четвертой шайбы. Сначала свежий голкипер отразил бросок Кирилла с пятака, но во второй волне той же атаки Матс Зуккарелло здорово перевел шайбу с одного края на другой, и загороженный игроками вратарь «Флориды» вовремя переместиться не успел — а Капризов не ждал с броском ни секунды. «Пантеры» не сдались, превратили 2:5 в 4:5, но дожать гостей не сумели.

Эта победа, достигнутая во многом благодаря российскому форварду, позволила «Уайлд» сократить отставание от зоны плей-офф до семи очков. Много, конечно, но недостижимым его не назовешь. Теперь надо, чтобы Капризов превратился в ту голевую и пасовую машину, которой был в предыдущих сезонах. Но он — живой человек, пропускавший и в прошлом, и в этом сезоне немалые отрезки из-за травм. И может ли он по заказу сделать то, чего от него хотят?..

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Откуда взялся Карузо?!

Вскоре после игры с «Флоридой» мне удалось задать пару вопросов о Капризове главному тренеру «Миннесоты» Джону Хайнсу, и он весьма охотно и благожелательно порассуждал о своем лидере. Но при этом возникла удивительная и совершенно неожиданная загадка.

— Капризов забил первые свои голы в 2024-м. Подходит ли он к оптимальной форме после травмы, какое впечатление оставляет по тренировкам?

— Карузо (Хайнс назвал Капризова именно так. — Прим. И.Р.) — великолепный игрок. Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду. Да, сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы, и приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас, и мы его выиграли.

— Есть ли у вас объяснение нехарактерно низкой результативности Кирилла в первой половине сезона? И ожидаете ли от него прорыва и возвращения к стандартам обычной для него регулярки 40 голов+?

— Это хороший вопрос, но я могу говорить об этом только частично, поскольку в начале сезона меня здесь не было. Что же касается моего опыта работы с ним, то в этот период он был таким же быстрым, сильным, крепко стоящим на коньках и здорово катающимся игроком, каким его все знают. И даже вернувшись в строй после травмы, он сразу заиграл хорошо. А то, что произошло в матче с «Флоридой», — это именно то, что требуется от такого игрока, как Капризов. В большом матче он сделал огромный вклад, и не случайно наше большинство в нем сыграло решающую роль.

В словах Хайнса, который в 2019 году, возглавляя «Нью-Джерси», не больно-то приветливо отнесся к партнеру Капризова по золотому звену Пхенчхана-2018 Никите Гусеву (более-менее раскрылся тот только при Алане Насреддине, сменщике Хайнса), порадовал акцент на бойцовские качества Кирилла, а удивило то, как тренер его назвал. Никогда прежде мне не доводилось слышать, что кто-либо называл Капризова — Карузо!

Этот момент я решил перепроверить у самого Кирилла, и тот удивился не меньше меня:

— Нет, так меня не называют точно! Он (Хайнс. — Прим. И.Р.) вроде бы всегда Кап или Капи называет. Карузо — первый раз такое слышу. Может, он оговорился?..

Может — все-таки русские фамилии для североамериканцев порой сложны. Но мне пришло в голову более романтическое объяснение. Энрико Карузо — великий итальянский оперный певец конца XIX — начала ХХ века, обладатель голоса неповторимого тембра. А разве Капризов как художник льда на кого-то похож? Даже если это и оговорка, то знаковая. Так что предлагаю воспользоваться оговоркой (или все-таки не оговоркой?) Джона Хайнса и отныне называть Капризова — хоккейный Карузо!

С самим Капризовым, обожаемым всей Россией хоккеистом, мы пообщались чуть больше десяти минут. Он был явно рад дублю в Санрайзе, но в оценках своей игры в этом сезоне и вообще в 2023 году оказался весьма самокритичен. Что у игроков его уровня всегда радует — как и любая ситуация, когда хоккеист в трудные моменты акцентирует внимание не на тренере или партнерах, а только на себе. Мало кто из звезд лиги публично оценит даже часть своего сезона эпитетом «провальная». Даже «чуть»...

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нужно перестать психовать, когда не забиваешь

— Поздравляю с первыми голами в 2024 году!

Капризов рассмеялся:

— Спасибо, да! Упустил чуть-чуть этот момент!

— Насколько этот дубль для вас большое облегчение с учетом того, что вы пропустили семь матчей из-за травмы и после нее только набираете оптимальные кондиции?

— Конечно, это облегчение. Когда забиваешь — помогаешь команде. И самому проще потом играть, и команде — выигрывать. Начинаешь чувствовать игру, меньше психуешь — и все намного легче идет. Спасибо Мэтту Болди и Матсу Зуккарелло за такие передачи в большинстве! Оно у нас в матче с «Флоридой» сработало гораздо лучше, чем за день до этого в Тампе.

— Насколько хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея — немало, и болельщики уже волновались, насколько все серьезно.

— Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую — чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.

— Да, доказательство чему — 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.

— Да, а потом чик — и травма. Все сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

— Как вы себе это объясняете?

— Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями. Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх — четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.

— Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?

— Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать. Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота. Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов.

— Без вас «Миннесота» проиграла шесть матчей из семи, идет на 13-м месте в Западной конференции, отстает на семь очков от зоны плей-офф. Не теряется ли у вас на фоне таких результатов мотивация, никогда ли не возникает желание перейти в клуб сильнее?

— Да нет! Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит. Хочется выйти и выиграть каждый батл, борьбу возле бортов, обыграть один в один, забить гол... Командный результат — прежде всего.

Кирилл Капризов забивает гол в финале Олимпийских игр-2018. Фото Global Look Press

Гол в финале ОИ пока главный момент в карьере

— Как и в какой компании встретили Новый год? И как оцениваете для себя предыдущий, 2023-й?

— Провел праздник со своей девушкой. У нас 31-го была игра (дома с «Виннипегом». — Прим. И.Р.), в которой я из-за травмы не участвовал. Посмотрел ее на арене, поехал домой, спокойно посидели. Первого сходил в баню. В общем, провел эти дни очень размеренно. Второго у команды уже была игра, у меня — тренировка. Что же касается 2023-го... Мы вылетели из плей-офф в первом раунде. И начало нового сезона не очень получилось. Так что год в плане хоккея можно оценить так себе.

— Но после смены главного тренера начался подъем. Нельзя сказать, что приход Джона Хайнса вместо Дина Эвасона стал для вас переломным моментом?

— Я работал с Дином с того момента, когда только пришел в «Миннесоту». Больше трех сезонов! И благодарен ему за это важное для меня время, первые годы в НХЛ. Для каждой команды тяжело, когда тренер уходит. Меняется тактика, новый тренер что-то старое убирает, свое добавляет — и нужно время, чтобы к новым требованиям привыкнуть.

Я благодарен каждому тренеру, с которым работал и работаю. Первому тренеру (Андрею Лучанскому, которому Капризов подарил автомобиль, когда попал в состав олимпийской сборной России в Пхенчхане. — Прим. И.Р.), двум тренерам, с которыми работал в КХЛ в Новокузнецке, потом в Уфе, в ЦСКА. От каждого что-то почерпнул, каждый по-своему хорош, каждый помог в моем прогрессе. Так и в НХЛ. С Джоном мы сразу же выдали мощную победную серию, а потом нас подкосили травмы. За несколько игр вылетело девять или десять ключевых игроков основного состава. Надеюсь, вторую половину сезона мы проведем лучше и, дай Бог, попадем в плей-офф.

— Хайнс тренировал Никиту Гусева в первые несколько месяцев его выступлений за «Нью-Джерси» и не особо ему доверял. Не советовались с партнером по золотой тройке Пхенчхана по поводу этого тренера?

— А, да? Я даже не знал, что Гусь у него был. Поэтому и не советовался.

— Общаетесь с Гусевым?

— Давно не общался. Но, когда видимся, конечно, говорим с удовольствием. Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец! Вроде сначала не первым шел, но в последних играх по три-четыре очка набирает, рекорды бьет. Молодчик.

— У вас тоже недавно случился рекорд — вы с семью голами стали рекордсменом «Миннесоты» всех времен по голам в дополнительное время. И в первом матче в карьере в НХЛ на вашем счету был гол в овертайме, и, конечно, в Пхенчхане, и вот теперь это достижение. Как объяснить этот феномен?

— Голы в овертаймах-то? Мне нравится играть три на три. Больше пространства, и ты этим пользуешься. Тем более, когда начинаешь с шайбой играть, сразу преимущество у тебя — обороняться в таком формате намного тяжелее, чем атаковать. Не так сильно устаешь. В овертайме одна ошибка — и сразу может быть гол. Может, поэтому и получается в них забивать.

— Ваш гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере?

— Наверное, да. Потому что выиграли золото.

— Скучаете по турнирам сборных? Мечтаете ли снова сыграть на Олимпиаде, только уже в сильнейших составах, и дебютировать на Кубке мира?

— Конечно, да!

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

«Харт Трофи» отдал бы Кучерову

— Сейчас вас в третий раз подряд пригласили на Матч звезд, и такого «натурального хет-трика» не случалось еще ни с одним игроком «Миннесоты». Из-за недавней травмы не думали от него отказаться?

— Нет, даже мысли такой не возникало. Этого делать нельзя — наказывают и штрафом, и пропущенными играми. У меня будет три-четыре дня на отдых до поездки на Матч звезд.

— Готовите к нему какие-то фишки, как в позапрошлом году, когда вы пародировали Александра Овечкина в его свитере при буллите?

— Нет, насчет фишек не думал. Но я и тогда заранее ничего не знал. Только за день возникла эта идея, мне сказали: «Может быть», а минут за 10-15 до начала подтвердили — ок, делай.

— Как вам это в голову пришло?

— Мы с Кузей думали, чем удивить. Он предложил: «Саня не приехал, давай ты такую штуку сделаешь, будет прикольно». Я и сделал.

— В целом вы к Матчам звезд относитесь не как Артемий Панарин, в свое время назвавший их шнягой?

— Спокойно отношусь. Мне кажется, здесь на Матчах звезд повыше скорости, все стараются нормально забивать и быстро играть в пас. В КХЛ на них, насколько помню, игра была чуть медленнее, шаляй-валяй. Но в целом везде все стремятся аккуратнее сыграть, никто не хочет, чтобы ему нанесли травму, попали шайбой или клюшкой в лицо. Не биться же туда приезжают.

— Кому бы вы отдали «Харт Трофи», если бы его надо было вручать прямо сейчас?

— Кучерову. Куч — красавец! Вчера играли против них, он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное — очень сильное.

— На днях разговаривали с Ильей Любушкиным, и он вспомнил историю, как обалдел, когда вы сели к нему в машину, а болельщики «Миннесоты» стали бросаться на лобовое стекло!

— Да, было такое в Баффало, ха-ха! Потом поехали с ним посидеть в ресторан — так два пацана рванули за нами. Ждали, пока мы поужинаем, а потом подошли за автографами.

— Не утомляет такое внимание, иногда переходящее в назойливость? Не хочется большего спокойствия?

— Понятно, что хочется, но я тоже понимаю людей. Особенно молодых ребят, хоккеистов. Сам такой был. Когда пацаны подбегают — вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню. Бывают, конечно, и назойливые люди, которые видят, что человек с кем-то общается — зачем в такой момент лезть? Но чаще — совершенно нормальные, и только приятно, что они так к тебе относятся. С радостью с ними разговариваю.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

В НХЛ общаюсь со многими нашими, но больше всех — с Шестерой

— В прошлом году вы ездили на финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбул. Евгению Малкину поездку туда подарил «Питтсбург» в честь тысячного матча за клуб. Вам «Миннесота» презент не сделала?

— Нет, мы собрались туда с друзьями по ЦСКА — Нестером, Григой (Никитой Нестеровым, Михаилом Григоренко. — Прим. И.Р.), брат мой приехал. Купили билеты заранее и классно время провели.

— А кого назовете своими лучшими друзьями в НХЛ?

— Тяжело сказать, я со многими русскими ребятами общаюсь. Больше всех, наверное, с Шестерой (Игорем Шестеркиным. — Прим. И.Р.).

— У вас есть любимые команды в мировом футболе?

— Я раньше увлекался футболом больше, поскольку очень сильно играл в FIFA, в «соньку». А особых предпочтений нет.

— Что хотите передать своим болельщикам из родного Кузедеева, Новокузнецка, Уфы, Москвы и других городов?

— Спасибо, что поддерживают, смотрят, переживают за меня. Приятно получать от них очень много добрых сообщений. Надеюсь, буду больше их радовать!

...А через день после нашего разговора Капризов, словно подтверждая наладившееся самочувствие и настрой на крутую вторую половину сезона, сделал хет-трик в еще одном гостевом матче — с «Каролиной». И этот матч наш реактивный форвард с не похожими ни на кого катанием и посадкой, которого невозможно сбить с ног, выиграл едва ли не в одиночку!

А как иначе это расценивать, если в первом периоде «Ураганы» буквально сметали со льда «Дикарей», вели по броскам к первому перерыву — 18:3, а к финальной сирене — 42:19. А на табло — 2:5, и один Капризов, выходит, обыграл «Харрикейнз» — 3:2!

И какие же важные это были голы! Счет 1:0 к концу первого периода казался явно недостаточным для отображения преимущества «Каролины» — и тут Капризов за две с небольшим минуты до перерыва внезапно возник на пятаке и подставил клюшку под бросок Голигоски — 1:1. А на 7-й минуте второго периода сразу после нереализованного большинства он получил шайбу в чужой зоне спиной к воротам, не дал к ней подобраться Бернсу — и метнул ее с разворота, а вратарь Раанта, загороженный Эрикссоном Эком, увидеть броска не сумел, и шайба прошмыгнула в сетку.

Третий гол Кирилл забросил в пустые ворота из своей зоны — но о какой «халяве» можно говорить после того, как прямо перед тем он сблокировал бросок соперника?! Звезды атаки этим черным трудом обычно не занимаются, тем более после травм. Капризов здоровьем рискнул и был вознагражден первым хет-триком в этом сезоне. И пятой шайбой в двух выездных матчах.

А вашему корреспонденту было вдвойне приятно, что это произошло после нашего разговора, и моя рука, выходит, оказалась для него легкой. И его «Миннесота» снова бросилась в гонку за плей-офф, из которой, казалось, к концу первой декады января уже вылетела.