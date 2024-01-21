Худший матч «Вашингтона» в новом году: Овечкин опять не забил, Кузнецов — уже в четвертом звене
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0.
Вратари: Биннингтон — Линдгрен.
Штраф: 22 — 20.
Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4).
Наши: Александров (10.40/2/0), Бучневич (17.53/3/+1), Торопченко (12.10/0/0) — Алексеев (16.16/1/-1), Кузнецов (16.09/0/0), Овечкин (21.45/2/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей
Незадолго до ответной встречи «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в Миссури самым обсуждаемым событием среди болельщиков «Кэпиталз» стал перевод Евгения Кузнецова в четвертое звено. После четырех пустых матчей от российского центра главный тренер «столичных» Спенсер Карбери все-таки решился убрать его от Александра Овечкина и Тома Уилсона. И нежелание разбивать вполне работающие тройки Строума и Макмайкла вынудило канадского коуча поменять потухшего челябинского мастера с прямолинейным ролевиком Ником Даудом. Впрочем, этот размен никак не помог ему одержать третью победу подряд.
Сегодня «Кэпс» напомнили, насколько они ужасны в большинстве. Уже на третьей минуте гости получили шанс оперативно открыть счет в матче после удаления Адама Годетта. Только фол нападающего «Блюз» обернулся для них быстрым голом хозяев, которые удачно перехватили в своей зоне парашютик на Овечкина и реализовали выход «2 в 1» броском Колтона Парэйко. Как оказалось, этого «Музыкантам» более чем хватило для победы над абсолютно пустым соперником.
Ждать от команды со слабой центральной осью и отсутствием классных разыгрывающих защитников за спиной у стремительно сдающего Джона Карлсона высокого процента реализации лишнего давно уже не приходится. Но даже в сравнении с куда более слабыми командами спецбригады «Вашингтона» выглядят максимально пресно и безыдейно.
То, что свой единственный по-настоящему голевой момент в формате «5 на 4» парни Карбери создали лишь с третьей попытки, которую им под конец второго периода подарил Павел Бучневич, уже мало кого удивляет. Причем не удалось воспользоваться им Овечкину, который вполне мог забросить свою девятую шайбу в сезоне. Капитан «Столичных» мог реанимировать свою команду после классного паса на дальнюю штангу броском в касание, но уперся в блин Джордана Биннингтона.
Незадолго до второго перерыва в трансляции вылезла плашка, напомнившая, что «Вашингтон» выиграл сразу 12 матчей, в которых ему приходилось отыгрываться. Однако рассчитывать на камбэк в третьем периоде со скудными четырьмя бросками в створ было наивно. В заключительной двадцатиминутке «Кэпиталз» и близко не выглядели командой, которая хочет победить и готова выпрыгнуть из штанов ради двух очков.
Единственным шагом, которым Карбери попытался перевернуть ход матча, стал перевод Коннора Макмайкла в звено к Овечкину и Уилсону. Но к 45-й минуте он уже был припаркой для мертвеца. Хозяевам не составило большого труда окончательно добить гостей шайбой Джейка Нейборса в большинстве. И есть ощущение, что эту встречу «столичные» проиграли намного раньше — еще до выхода на лед. «Без атаки», — именно под таким заголовком уже через несколько минут после сирены вышел материал в легендарном англоязычном блоге Russian Machine Never Breaks. Поспорить с этим тезисом сложно — этой ночью команда из столицы США провела свой худший матч в 2024 году. Уж с точки зрения игры в нападении точно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|58
|2
|Филадельфия
|46
|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|5
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|43
|21
|22
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|41
|16
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|6
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|45
|15
|30
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|2 : 6
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|9 : 4
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|3 : 0
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|5 : 3
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|1 : 3
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|2 : 1
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58