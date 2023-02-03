Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
4 февраля в городе Санрайз состоится очередной Матч звезд НХЛ, в котором примут участие сразу девять российских хоккеистов. За команду Столичного дивизиона сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Свечников («Каролина»), Атлантический дивизион представят Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Центральный дивизион — Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко (Сент-Луис"). Если все выбранные россияне примут участие в звездном уик-энде, то состоится новый рекорд страны. 25 лет назад в Ванкувере сыграло восемь российских игроков. Правда, тогда формат матча был другим: сборная Северной Америки противостояла сборной остального мира.
С 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока, представлявшие 24 команды. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз. Правда, ближайший матч станет для лидера «Вашингтона» всего лишь восьмым. В разное время сыграть мешали травмы, болезни и желание отдохнуть. Второе место делят звезды 1990-х — Павел Буре и Сергей Федоров, четвертым скоро станет вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, не пропускающий звездные уик-энды с 2018 года.
Овечкин лидирует и по количеству набранных очков, опережая Павла Буре на одну передачу. Тройку лидеров замыкает Сергей Федоров, но в Санрайзе атаку на его позиции вполне могут предпринять Никита Кучеров, на счету которого по семь очков в трех матчах.
Наконец, в случае выступления Овечкина «Вашингтон» выйдет на первое место и по представительству команд россиянами. «Столичные» в таком случае выйдут на первое место, обогнав «Детройт». Третье место принадлежит «Тампе-Бэй», число Матчей звезд для которой усилиями Василевского и Кучерова в 2023 году достигнет 11.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26