Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?

Капитан «Вашингтона» в восьмой раз едет на звездный уик-энд.

4 февраля в городе Санрайз состоится очередной Матч звезд НХЛ, в котором примут участие сразу девять российских хоккеистов. За команду Столичного дивизиона сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Свечников («Каролина»), Атлантический дивизион представят Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Центральный дивизион — Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко (Сент-Луис"). Если все выбранные россияне примут участие в звездном уик-энде, то состоится новый рекорд страны. 25 лет назад в Ванкувере сыграло восемь российских игроков. Правда, тогда формат матча был другим: сборная Северной Америки противостояла сборной остального мира.

С 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока, представлявшие 24 команды. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз. Правда, ближайший матч станет для лидера «Вашингтона» всего лишь восьмым. В разное время сыграть мешали травмы, болезни и желание отдохнуть. Второе место делят звезды 1990-х — Павел Буре и Сергей Федоров, четвертым скоро станет вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, не пропускающий звездные уик-энды с 2018 года.

Овечкин лидирует и по количеству набранных очков, опережая Павла Буре на одну передачу. Тройку лидеров замыкает Сергей Федоров, но в Санрайзе атаку на его позиции вполне могут предпринять Никита Кучеров, на счету которого по семь очков в трех матчах.

Наконец, в случае выступления Овечкина «Вашингтон» выйдет на первое место и по представительству команд россиянами. «Столичные» в таком случае выйдут на первое место, обогнав «Детройт». Третье место принадлежит «Тампе-Бэй», число Матчей звезд для которой усилиями Василевского и Кучерова в 2023 году достигнет 11.