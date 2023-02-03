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Сегодня, 12:45

Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Капитан «Вашингтона» в восьмой раз едет на звездный уик-энд.

4 февраля в городе Санрайз состоится очередной Матч звезд НХЛ, в котором примут участие сразу девять российских хоккеистов. За команду Столичного дивизиона сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Свечников («Каролина»), Атлантический дивизион представят Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Центральный дивизион — Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко (Сент-Луис"). Если все выбранные россияне примут участие в звездном уик-энде, то состоится новый рекорд страны. 25 лет назад в Ванкувере сыграло восемь российских игроков. Правда, тогда формат матча был другим: сборная Северной Америки противостояла сборной остального мира.

Матчи всех звезд НХЛ с наибольшим российским представительством.

С 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока, представлявшие 24 команды. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз. Правда, ближайший матч станет для лидера «Вашингтона» всего лишь восьмым. В разное время сыграть мешали травмы, болезни и желание отдохнуть. Второе место делят звезды 1990-х — Павел Буре и Сергей Федоров, четвертым скоро станет вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, не пропускающий звездные уик-энды с 2018 года.

Лидеры по Матчам всех звезд среди российских игроков.

Овечкин лидирует и по количеству набранных очков, опережая Павла Буре на одну передачу. Тройку лидеров замыкает Сергей Федоров, но в Санрайзе атаку на его позиции вполне могут предпринять Никита Кучеров, на счету которого по семь очков в трех матчах.

Самые результативные российские игроки в Матчах всех звезд НХЛ.

Наконец, в случае выступления Овечкина «Вашингтон» выйдет на первое место и по представительству команд россиянами. «Столичные» в таком случае выйдут на первое место, обогнав «Детройт». Третье место принадлежит «Тампе-Бэй», число Матчей звезд для которой усилиями Василевского и Кучерова в 2023 году достигнет 11.

Команды, которые чаще всего представляли россияне на Матчах всех звезд.
Александр Овечкин и&nbsp;его силовой прием против Здено Хары. Овечкин не только снайпер, но и крушитель. Лучшие силовые приемы за его карьеру

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
24.01
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7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

50 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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