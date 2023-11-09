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Сегодня, 07:15

Овечкин перестает быть эгоистом, но «Вашингтон» это не спасает

Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото USA Today Sports
«Столичные» снова проиграли, а капитан не смог забить в пятом матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Манта — 2 (Протас, Кемпер), 10:42 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Ткачак, Лунделл), 12:49 — 1:1. Барков — 4 (Райнхарт), 16:45 — 1:2. Макмайкл — 3 (мен., Протас, Фехервари), 26:13 — 2:2. Манта — 3 (Макмайкл), 35:51 — 3:2. Родригес — 3 (Форслинг, Экман-Ларссон), 43:33 — 3:3. Райнхарт — 9 (Барков, Родригес), 60:15 — 3:4.
Вратари: Кемпер — Бобровский.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 28 (11+7+10+0) — 25 (8+6+10+1).
Наши: Алексеев (9.26/1/-2), Кузнецов (22.47/3/-3), Овечкин (22.31/2/-1) — Куликов (21.59/2/0).
9 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» уступил дома «Флориде», но продолжает играть как минимум неплохо вопреки предсезонным ожиданиям. Структурно команда выглядит вполне пристойно. Но действовать совсем без ошибок игроки «Кэпиталз» не могут — звезды постарели, а остальным не хватает класса. В этом плане показательна пропущенная шайба от лидера «Флориды» Александра Баркова, который набирает очки против «Вашингтона» уже в 11-м матче подряд. Защитник столичной команды Александр Алексеев не сразу разобрался, что надо делать, промедлил всего долю секунды и не успел накрыть бросающего.

За долгие годы успешной карьеры Александр Овечкин приучил себя к здоровому эгоизму — в противном случае он никогда бы не добился статуса величайшего снайпера в истории. Однако в нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» разрывает шаблоны и стал гораздо чаще играть на партнеров. В первом периоде матча с «Флоридой» российский форвард удобно выложил шайбу сначала Дилану Строуму, а потом — Мартину Фехервари. Оба шикарные шансы забить запороли. Окажись на их месте в такой ситуации Овечкин, он вряд ли бы позволил себе такую расточительность. Александр лишь в третьем периоде начал бросать створ, причем в формате «пять на четыре».

За 12 последних сезонов только однажды у него голевых передач было больше, чем заброшенных шайб. Сейчас показатели Овечкина выглядят аномально. Он забросил две шайбы и отдал шесть голевых в 11 матчах. Прошло слишком мало времени для решительных выводов и пока можно только подчеркнуть факты. Во втором периоде себя заброшенной шайбы и Овечкина красивого результативного паса лишил Том Уилсон — канадец забрался на несколько сантиметров в офсайд. Видеотренер «Флориды» в данном эпизоде сработал блестяще.

«Вашингтон» в нынешнем чемпионате регулярно проваливал вторые периоды, забросив всего 3 шайбы в 10 предыдущих матчах. В игре с «Флоридой» положение дел резко улучшилось — «Кэпиталз» в этом отрезке забили дважды, причем один из голов состоялся в меньшинстве. Коннор Макмайкл красиво разобрался с вратарем «Пантер» Сергеем Бобровским. В контратаки столичная команда бегает бодро, преимущественно усилиями третьего и четвертого звеньев. Удержать преимущество в счете «Кэпиталз» при в целом симпатичной игре не сумели.

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«Флорида» в овертайме забила в первой же атаке, причем Сэм Райнхарт сделал это из-под Евгения Кузнецова. Вопрос с участием челябинца, который несколько дней болел, в матче решился только после утренней раскатки. Было заметно, что Кузнецов далек от лучших кондиций: грешил браком, не использовал выход «один в ноль», подстрелил броском в ухо собственного партнера по команде Энтони Манту и в конце третьего периода зачем-то вывел шайбу из чужой зоны к недоумению ждавшего продолжения атаки Овечкина.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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2 Даллас 11 7 4 15
3 Виннипег 12 6 6 14
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5 Миннесота 12 5 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
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8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
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