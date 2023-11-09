Овечкин перестает быть эгоистом, но «Вашингтон» это не спасает
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Манта — 2 (Протас, Кемпер), 10:42 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Ткачак, Лунделл), 12:49 — 1:1. Барков — 4 (Райнхарт), 16:45 — 1:2. Макмайкл — 3 (мен., Протас, Фехервари), 26:13 — 2:2. Манта — 3 (Макмайкл), 35:51 — 3:2. Родригес — 3 (Форслинг, Экман-Ларссон), 43:33 — 3:3. Райнхарт — 9 (Барков, Родригес), 60:15 — 3:4.
Вратари: Кемпер — Бобровский.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 28 (11+7+10+0) — 25 (8+6+10+1).
Наши: Алексеев (9.26/1/-2), Кузнецов (22.47/3/-3), Овечкин (22.31/2/-1) — Куликов (21.59/2/0).
9 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
«Вашингтон» уступил дома «Флориде», но продолжает играть как минимум неплохо вопреки предсезонным ожиданиям. Структурно команда выглядит вполне пристойно. Но действовать совсем без ошибок игроки «Кэпиталз» не могут — звезды постарели, а остальным не хватает класса. В этом плане показательна пропущенная шайба от лидера «Флориды» Александра Баркова, который набирает очки против «Вашингтона» уже в 11-м матче подряд. Защитник столичной команды Александр Алексеев не сразу разобрался, что надо делать, промедлил всего долю секунды и не успел накрыть бросающего.
За долгие годы успешной карьеры Александр Овечкин приучил себя к здоровому эгоизму — в противном случае он никогда бы не добился статуса величайшего снайпера в истории. Однако в нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» разрывает шаблоны и стал гораздо чаще играть на партнеров. В первом периоде матча с «Флоридой» российский форвард удобно выложил шайбу сначала Дилану Строуму, а потом — Мартину Фехервари. Оба шикарные шансы забить запороли. Окажись на их месте в такой ситуации Овечкин, он вряд ли бы позволил себе такую расточительность. Александр лишь в третьем периоде начал бросать створ, причем в формате «пять на четыре».
За 12 последних сезонов только однажды у него голевых передач было больше, чем заброшенных шайб. Сейчас показатели Овечкина выглядят аномально. Он забросил две шайбы и отдал шесть голевых в 11 матчах. Прошло слишком мало времени для решительных выводов и пока можно только подчеркнуть факты. Во втором периоде себя заброшенной шайбы и Овечкина красивого результативного паса лишил Том Уилсон — канадец забрался на несколько сантиметров в офсайд. Видеотренер «Флориды» в данном эпизоде сработал блестяще.
«Вашингтон» в нынешнем чемпионате регулярно проваливал вторые периоды, забросив всего 3 шайбы в 10 предыдущих матчах. В игре с «Флоридой» положение дел резко улучшилось — «Кэпиталз» в этом отрезке забили дважды, причем один из голов состоялся в меньшинстве. Коннор Макмайкл красиво разобрался с вратарем «Пантер» Сергеем Бобровским. В контратаки столичная команда бегает бодро, преимущественно усилиями третьего и четвертого звеньев. Удержать преимущество в счете «Кэпиталз» при в целом симпатичной игре не сумели.
«Флорида» в овертайме забила в первой же атаке, причем Сэм Райнхарт сделал это из-под Евгения Кузнецова. Вопрос с участием челябинца, который несколько дней болел, в матче решился только после утренней раскатки. Было заметно, что Кузнецов далек от лучших кондиций: грешил браком, не использовал выход «один в ноль», подстрелил броском в ухо собственного партнера по команде Энтони Манту и в конце третьего периода зачем-то вывел шайбу из чужой зоны к недоумению ждавшего продолжения атаки Овечкина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|4
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|11
|5
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|9.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 6
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 4 ОТ
|9.11
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52