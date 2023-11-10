Панарин идет на рекорд! Лидер «Рейнджерс» набирает очки 13 матчей подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Трочек — 4 (Лафренье, Густафссон), 3:56 — 1:0. Духайм — 3 (Фэйбер, Хартман), 32:33 — 1:1. Лафренье — 5 (Панарин, Трочек), 41:41 — 2:1. Уилер — 1 (бол., Куилль, Лафренье), 54:39 — 3:1. Панарин — 8 (п.в., Трочек, Труба), 58:39 — 4:1.
Вратари: Доминге — Флери (56:23 — 58:39).
Штраф: 7 — 7. Броски: 28 (14+3+11) — 26 (2+15+9).
Наши: Панарин (16.10/3/+3) — Капризов (19.34/2/-2).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Золотое время Александра Овечкина и Евгения Малкина уходит. На энхаэловский трон зашли наши новые лидеры. Статистика наглядно выделяет главных российских звезд лиги. Артемий Панарин и Никита Кучеров кусаются за «Арт Росс Трофи» и забрались в тройку лучших бомбардиров, воспользовавшись трудностями поцелованного Богом Коннора Макдэвида. Оба нападающих выдали впечатляющие результативные серии, а Панарин вовсе приближается к рекорду «Рейнджерс». 12 матчей подряд форвард не уходил со льда без очков. В победной игре с «Миннесотой» гроссмейстерская серия продолжилась.
Хотя первые 40 минут в исполнении ньюйоркцев насторожили. «Бродвейцы» быстро открыли счет, но во втором периоде игра разладилась. Команда Питера Лавиолетта лишь трижды довела шайбу до ворот Марка-Андре Флери. Скомканный отрезок заставил усомниться в продлении Панариным результативной серии. Однако меньше двух минут в начале третьего периода хватило Артемию, чтобы вывести на точный бросок Алексиса Лафренье. Канадец в связке с уроженцем Коркино все чаще вспоминает, что выбран под первым номером драфта-2020. Против «Миннесоты» наследник сами понимаете кого выдал лучший матч в сезоне, набрав 3 (1+2) очка.
Возглавивший «Рейнджерс» Лавиолетт подтвердил реноме тренера, который умеет оперативно ставить игру новой команде. Потребовалось минимум времени на притирку. К концу первого месяца регулярки ньюйоркцы уверенно лидируют в Столичном дивизионе смерти. Команда выиграла восемь из девяти последних матчей, а лидеры находятся в прекрасной форме. Помнится, хандру нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова связывали с примитивным хоккеем Лавиолетта. Сетовали на то, что тренер зажимал талант челябинца и заставлял бегать по рельсам, а не творить на льду. Панарину схемы американца не мешают стабильно набирать очки и бороться за лидерство среди бомбардиров.
Артемий поставил точку в матче с «Миннесотой», поразив пустые ворота, когда «Уайлд» попытались отыграться вшестером. За третий период форвард пополнил очковый баланс и приблизился к Кучерову. Панарин отстает от Никиты на один балл, но держит матч в запасе. Опережает российских звезд только Элиас Петтерссон — в сегодняшней игре с «Оттавой» швед заработал 3 (1+2) очка. Конечно, бомбардирская гонка неполноценна без Макдэвида. Канадец пропустил несколько матчей из-за травмы, а когда поправил здоровье, сбавил феноменальный график и две игры вовсе оставался без голов и передач.
Не берусь загадывать, насколько стабильно Кучеров и Панарин проведут регулярку. На длинной дистанции в 82 матча не исключены травмы, спады и командные проблемы. Стартовали оба форварда без раскачки. С таким темпом Артемий с легкостью доберется до первой сотни очков за регулярку. В лиге нападающий проводит девятый сезон, но 96 баллов — пока что потолок. У Кучерова по карьере цифры серьезнее, но лидер «Тампы» тоже идет на личный рекорд. Осталось только удержать заданный в начале сезона график.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|3 : 2
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6