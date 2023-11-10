Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:05

Русские тащат «Ванкувер» в плей-офф! А шведский лидер команды продолжает гонку с Кучеровым

Михеев помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
10 ноября. «Оттава» — «Ванкувер» — 2:5. Илья Михеев празднует гол.
Фото USA Today Sports
Илья Михеев оформил дубль в матче с «Оттавой».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Босер — 11 (Ди Джузеппе, Гронек), 0:15 — 0:1. Михеев — 4 (Петтерссон, Кузьменко), 3:00 — 0:2. Батерсон — 3, 18:15 — 1:2. Зуб — 2 (Келли, Хаймор), 30:58 — 2:2. Миллер — 8 (Ди Джузеппе, Коул), 38:08 — 2:3. Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 49:23 — 2:4. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 53:28 — 2:5.
Вратари: Форсберг — Десмит (18:50 — 19:01, 33:10 — 33:36).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (11+7+12) — 16 (3+7+6).
Наши: Зуб (21.12/2/0), Тарасенко (12.49/0/-1) — Кузьменко (15.13/0/0), Михеев (13.48/4/0).
Оттава. Canadian Tire Centre. 16653 зрителя.

«Ванкувер» лихо начал регулярный чемпионат и со всех ног несется к первому месту Тихоокеанского дивизиона. В прошлом сезоне команда, пережившая смену главного тренера, осталась без плей-офф. Рик Токкет поменял игровой рисунок «Кэнакс», но не добился оперативного результата. Вспоминаются разногласия наставника с некоторыми важными хоккеистами. Бывший тафгай воспитывал Андрея Кузьменко, которому уже нашел применение экс-наставник «Ванкувера» Брюс Будро. В новом сезоне Токкет перезапустил команду: «Кэнакс» выдали пятиматчевую победную серию и набирают очки в последних девяти играх.

Причины преображения «Ванкувера» очевидны без глубинного анализа. Токкет не только починил оборону, но и развязал руки нападающим. Свободы в атаке часто не хватало в прошлом сезоне после смены тренера. Стабильно играет основной вратарь Тэтчер Демко. 27-летний американец входит в число лучших голкиперов лиги по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Сохранить бы такие показатели к концу регулярки и можно смело претендовать на «Везину Трофи». Вернулся в состав после операции Илья Михеев. Заметно, как нападающий соскучился по хоккею. Девять месяцев омич не играл в официальных матчах. Поправив здоровье, Михеев выдал феноменальный старт, а дубль в матче с «Оттавой» помог команде продлить победную серию.

Илья классно вписался в тройку к Кузьменко и Элиасу Петтерссону, который гонится за первым в карьере «Арт Росс Трофи». Российско-шведское трио организовало два из пяти голов «Ванкувера». Гости озадачили «Сенаторз» двумя быстрыми шайбами и к четвертой минуте повели 2:0. Эталонный отбор, который начал сам Михеев, привел к перехвату в зоне «Оттавы». Петтерссон с Кузьменко вывели партнера на выгодную позицию, и Илья без лишних выдумок переиграл вратаря хозяев Антона Форсберга.

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметил возвращение в состав после травмы важным голом во втором периоде. Россиянин сравнял счет не без помощи игрока «Ванкувера». Озадаченный бомбардирской гонкой Петтерссон переправил шайбу в свои ворота после броска Зуба от синей линии. Артем набрал четвертое (2+2) очко за пять матчей — такими темпами защитник обновит личный рекорд по результативности. Главное, чтобы не мешали травмы. Подвиги «Сенаторз» в атаке закончились на голе Зуба. Еще до перерыва Джей Ти Миллер вернул «Кэнакс» преимущество в счете, а в третьем периоде «Ванкувер» показал впечатляющую реализацию моментов. «Оттава» в два раза перебросала соперника (12-6), но забивали в заключительные 20 минут только парни Токкета.

Дубль Михеева добавил команде спокойствия в концовке матча. Снова в голе поучаствовал каждый форвард ведущей тройки нападения. Кузьменко отобрал шайбу на своей синей линии, Петтерссон завез ее в зону и нашел на пятаке партнера. Клюшку Илья подставить не успел, зато скорректировал бросок коньком. Умышленного футбольного удара арбитры не заметили, поэтому гол справедливо засчитали. Вопросы о победителе окончательно отпали после шайбы самого Петтерссона в большинстве. Швед, набрав три очка в матче с «Оттавой», опередил в бомбардирском списке Никиту Кучерова. Форвард «Тампы» продлил результативную серию против «Чикаго», но отыграл скромнее и довольствовался лишь одним голом. «Ванкувер» же уверенно мчит в зону плей-офф. Судя по успешному старту чемпионата, для команды Токкета это вполне выполнимая задача.

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Трусова рассказала, что отец выплачивал ей призовые с раннего возраста
«Ювентус» зимой может купить Сперцяна
Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Овечкин перестает быть эгоистом, но «Вашингтон» это не спасает
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Филадельфия 13 5 8 11
7 Коламбус 13 4 9 11
8 Питтсбург 11 5 6 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 11 8 3 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 12 8 4 18
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 13 4 9 11
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 11 2 9 5
8 Сан-Хосе 12 1 11 3
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
5 : 2
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 - : -
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 13 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Новости
RSS RSS
Все новости