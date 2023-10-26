Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Александр Овечкин установил окончательный счет в матче против «Нью-Джерси», в 55-й раз в карьере поразив оставленные голкипером ворота. Чаще Овечкина отправлял шайбу в пустую рамку только Уэйн Гретцки — 56 раз. Таким образом, уже в ближайшее время капитан «Вашингтона» может переписать на себя очередной снайперский рекорд.
Расстояние до другого — самого главного — рекорда Гретцки все еще остается очень внушительным. В 1353 матчах Овечкин огорчил соперников 824 раза. На счету канадской легенды 894 гола в 1487 играх. Александр Великий забросил 39-ю шайбу в ворота «Нью-Джерси». Только «Каролина» (47), «Филадельфия» (47), «Флорида» (43), «Айлендерс» (42), «Рейнджерс» (42) и «Баффало» (41) пропускали от выдающегося снайпера чаще.
В гостевых матчах россиянин забросил 419 из 824 своих шайб. Для сравнения: на счету Уэйна Гретцки (здесь он уже второй) 402 выездных гола. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 50,85% своих шайб, больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.
А вот по шайбам на своей площадке Овечкин пока что только четвертый. Вашингтонская публика увидела 405 голов своей легенды. Яромир Ягр на многочисленных домашних площадках отличился 411 раз, Горди Хоу — 449, Уэйн Гретцки — фантастические 492.
Результативная передача Дилана Строума оказалась для Овечкина 666-й в карьере. По общему количеству очков (1490) Ови все еще 16-й. От Сидни Кросби он отстает на 18 баллов, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — ровно на 100, от европейского рекордсмена Яромира Ягра — на 431.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|3
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|4
|Каролина
|8
|4
|4
|8
|5
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|7
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|8
|Вашингтон
|6
|2
|4
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|6
|8
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|- : -
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33