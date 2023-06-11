Драка на фоне падающих крыс. Настоящая вакханалия в финале Кубка Стэнли

Четвертый матч «Флориды» и «Вегаса» закончился массовой потасовкой. «Пантеры» чувствуют свое бессилие?

Четвертый матч финальной серии стал для «Вегаса» не только победным, но и почти образцово-показательным в плане дисциплины. Парни Брюса Кэссиди здорово оборонялись и практически не давали судьям поводов оставить их в меньшинстве. Однако стоило Алексу Пьетранджело схватить единственное удаление за 18 секунд до конца третьего периода при счете 3:2, как хозяева не упустили возможность устроить вшестером финальный навал на ворота Эдина Хилла, который закончился массовой дракой.

«Пантеры» уверенно выиграли вбрасывание в чужой зоне и сначала вывели на завершения Сэма Райнхарта, встретившего на пути клюшку Уайтклауда, а затем нашли в правом круге вбрасывания Картера Верхаге. Только настоящая вакханалия на льду началась, когда Мэттью Ткачак в аккурат с сиреной мог в очередной раз спасти «Флориду», но зарядил прямо в голкипера.

К американской звезде хозяев у игроков «Вегаса» претензий сначала не нашлось — он начинал бросать до того, как прозвучал свисток, и точно имел право завершить эпизод. Куда больше вопросов у гостей оказалось к Сэму Беннетту и Брендону Монтору. Первый пару раз откровенно ударил клюшкой по ловушке Хилла, второй — прикатил на пятак с синей линии и грязно толкнул в спину Брейдена Макнэбба, не видевшего приближающегося исподтишка соперника.

Само собой, выбивать ответы из обидчиков «Рыцари» решили с кулаками на фоне падающих на лед с трибун резиновых крыс. А кажется, больше всех действия «Пантер» взбесили Хилла, решившего проверить свой блин на прочность об голову Монтора.

Куда забавнее, что вместе с Монтором дисциплинарный штраф получил не Беннетт, а Ткачак. Изначально лучший бомбардир «Флориды» отъехал в сторону и не стал лезть в гущу. Однако увидев, как сразу два игрока «Вегаса» облепили Александра Баркова, он принялся оттаскивать от своего партнера Алекса Пьетраджело и несколько раз пытался подраться с капитаном «Голден Найтс», два раза ударив того клюшкой по ногам из-за спины арбитра.

И теперь 16-й номер «котов», насобиравший за четыре матча сразу 50 минут штрафа, рискует побить достижение легенды «Филадельфии» Мэла Бриджмэна, отметившегося в 1980-м рекордными для финальных серий 53 минутами. Когда-то ярлык одного из самых ненавистных игроков НХЛ тянулся за его отцом Китом. Сейчас же можно с уверенностью сказать: Мэттью точно сын, достойный своего отца.