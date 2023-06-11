Драка на фоне падающих крыс. Настоящая вакханалия в финале Кубка Стэнли
Четвертый матч финальной серии стал для «Вегаса» не только победным, но и почти образцово-показательным в плане дисциплины. Парни Брюса Кэссиди здорово оборонялись и практически не давали судьям поводов оставить их в меньшинстве. Однако стоило Алексу Пьетранджело схватить единственное удаление за 18 секунд до конца третьего периода при счете 3:2, как хозяева не упустили возможность устроить вшестером финальный навал на ворота Эдина Хилла, который закончился массовой дракой.
«Пантеры» уверенно выиграли вбрасывание в чужой зоне и сначала вывели на завершения Сэма Райнхарта, встретившего на пути клюшку Уайтклауда, а затем нашли в правом круге вбрасывания Картера Верхаге. Только настоящая вакханалия на льду началась, когда Мэттью Ткачак в аккурат с сиреной мог в очередной раз спасти «Флориду», но зарядил прямо в голкипера.
К американской звезде хозяев у игроков «Вегаса» претензий сначала не нашлось — он начинал бросать до того, как прозвучал свисток, и точно имел право завершить эпизод. Куда больше вопросов у гостей оказалось к Сэму Беннетту и Брендону Монтору. Первый пару раз откровенно ударил клюшкой по ловушке Хилла, второй — прикатил на пятак с синей линии и грязно толкнул в спину Брейдена Макнэбба, не видевшего приближающегося исподтишка соперника.
Само собой, выбивать ответы из обидчиков «Рыцари» решили с кулаками на фоне падающих на лед с трибун резиновых крыс. А кажется, больше всех действия «Пантер» взбесили Хилла, решившего проверить свой блин на прочность об голову Монтора.
Куда забавнее, что вместе с Монтором дисциплинарный штраф получил не Беннетт, а Ткачак. Изначально лучший бомбардир «Флориды» отъехал в сторону и не стал лезть в гущу. Однако увидев, как сразу два игрока «Вегаса» облепили Александра Баркова, он принялся оттаскивать от своего партнера Алекса Пьетраджело и несколько раз пытался подраться с капитаном «Голден Найтс», два раза ударив того клюшкой по ногам из-за спины арбитра.
И теперь 16-й номер «котов», насобиравший за четыре матча сразу 50 минут штрафа, рискует побить достижение легенды «Филадельфии» Мэла Бриджмэна, отметившегося в 1980-м рекордными для финальных серий 53 минутами. Когда-то ярлык одного из самых ненавистных игроков НХЛ тянулся за его отцом Китом. Сейчас же можно с уверенностью сказать: Мэттью точно сын, достойный своего отца.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|3 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|11.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
|2 : 3
|И
|О
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|21
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|21
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|21
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96