Бешеная гонка. Кто станет лучшим бомбардиром регулярки: Маккиннон, Кучеров или Макдэвид?

Каждый из тройки набрал очки в сегодняшних матчах.

Дни, когда в программе стоят матчи «Эдмонтона», «Колорадо» и «Тампы», не обходятся без упоминания гонки за «Арт Росс Трофи». Чем ближе концовка регулярки, тем жарче становится борьба Коннора Макдэвида, Нэйтана Маккиннона и Никиты Кучерова. В ночь с субботы на воскресенье каждый бомбардир улучшил статистику. Разборки напоминают остросюжетный финиш «Формулы-1», когда гонщики грызутся за каждый сантиметр трассы. Промежуточное лидерство получил Маккиннон, но Кучеров и Макдэвид очень близки.

В том, что Макдэвид долгое время отставал от лидеров-бомбардиров, виновата полученная в конце октября травма. Коннор быстро восстановился и вернулся на лед, но, чтобы обрести прежнюю игровую форму, потребовалась пара недель. Было непривычно видеть, как поцелованный хоккейным богом нападающий три матча подряд оставался без очков. Куда более обыденную для современной НХЛ картину мы наблюдаем последние недели. Вернулся настоящий Коннор! Результативная серия канадца продолжается семь матчей, и в каждом форвард набирал не менее двух очков. А в последних играх с «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом» записал в актив по три балла. Против «Дакс» у Коннора — дубль и передача.

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Суперзвезды уровня Макдэвида, Маккиннона или Кучерова сочетают невероятное исполнительское мастерство и стабильность. Нэйтан до матча с «Рейнджерс» 29 марта набирал очки 19 игр подряд. Далеко не в каждой лидер «Колорадо» феерил и разрывал протокол, но пополнял статистику и отрезками обгонял того же Кучерова. Стоило «Рейнджерс» сдержать Маккиннона, как в следующей игре Нэйтан не на шутку разошелся. Пострадал «Нэшвилл». Канадец начал с двух ассистов, а в третьем периоде оформил дубль и лишил концовку интриги. «Эвеланш» бьются с «Далласом» за лидерство в Центральном дивизионе — это дополнительная мотивация для Маккиннона.

«Тампе» с Кучеровым в соперники достался «Айлендерс» — не самая удобная команда для «Молний». Сегодня «Лайтнинг» избежали больших проблем, а Никита буднично отметился двумя передачами. Еще в первом периоде форвард простил вратаря «Айлс» Семена Варламова, промахнувшись в открытый угол в большинстве. Как бы голкипер ни выручал команду, «Тампа» забила в формате 5х4. Кучеров скинул шайбу на синюю линию, откуда Даррен Рэддиш расстрелял Варламова. «Островитяне» пришли в себя во втором периоде, но пробить Андрея Василевского больше и не удалось. «Тампа» грамотно сыграла по счету, а когда тренер «Айлендерс» Патрик Руа выпустил шестого полевого игрока вместо Варламова, Энтони Чирелли успокоил концовку броском по пустым воротам с передачи Кучерова.

Никита набрал 126-е очко и отстает от Маккиннона (127) на один балл. Совсем рядом Макдэвид — у Коннора 125 (29+96) очков. Бессмысленно считать игры и анализировать, кто из троицы бомбардиров получит более удобных соперников в концовке чемпионата. Форварды идут очень плотно, и просадка в два-три матча значительно ослабит позиции. Остается только запастись попкорном или другими снеками и наблюдать за киношной развязкой гонки за «Арт Росс». Она украсит последний месяц регулярки ничуть не меньше борьбы за Президентский кубок.

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