Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря

От одного из лидеров «Востока» пострадала «Аризона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

Голы: Лафренье — 23 (Панарин, Линдгрен), 14:15 — 0:1. Линдгрен — 3 (Фокс, Лафренье), 21:59 — 0:2. Маччелли — 15 (Макбэйн, Доан), 26:27 — 1:2. Лафренье — 24 (Трочек, Панарин), 26:45 — 1:3. Келлер — 32 (Шмальц), 31:06 — 2:3. Бьюгстад — 21 (Шмальц), 39:18 — 3:3. Крайдер — 35 (Рословик, Линдгрен), 45:45 — 3:4. Джонс — 2 (Лафренье, Панарин), 47:16 — 3:5. Гудроу — 2 (мен.), 49:33 — 3:6. Крауз — 20 (бол., Кули, Бьюгстад), 52:21 — 4:6. Кули — 17 (Вялимяки, Маччелли), 54:26 — 5:6. Панарин — 44 (п.в., Какко), 57:35 — 5:7. Лафренье — 25 (п.в., Трочек, Фокс), 59:45 — 5:8.

Вратари: Веймелка (57:26 — 57:35, 59:40 — 59:45) — Куик.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 32 (11+11+10) — 32 (12+8+12).

Наши: — - Панарин (16.33/2/+5).

31 марта. Темпе. Mullett Arena.

Календарь «Рейнджерс» с середины марта не назовешь подарком. Меньше чем за две недели ньюйоркцы провели четыре матча с топ-соперниками, в том числе с прямыми конкурентами за лидерство на «Востоке». Команда Питера Лавиолетта справилась с тяжелым отрезком.

Единственное поражение от «Виннипега» не помешало подняться на первое место в конференции и продолжить борьбу за Президентский клубок. После горячих заруб «Рейнджерс» покуражились с «Аризоной», которая уже выпала из борьбы за плей-офф, но может удивить результатами. Перед сегодняшней встречей «Койотис» разгромили «Коламбус» (6:2) и «Нэшвилл» (8:4), но сегодня в роли пострадавшей стороны выступила уже команда Андре Туриньи.

Редкий для хоккея счет говорит сам за себя. Лавиолетт поберег основного вратаря Игоря Шестеркина и доверил игру Джонатану Куику. Скромный на голы первый период не предполагал фееричного сюжета с 13 шайбами на двоих.

«Рейнджерс» подловили соперника на атаке с ходу и открыли счет. Тройка Винса Трочека сегодня потрепала нервы наставнику «Койотис». После первого гола Алексиса Лафренье тренер злобно окинул взглядом скамейку запасных. В глазах читалось непонимание от того, с какой легкостью защитники позволили доставить шайбу в зону. Вряд ли Туриньи тогда догадывался, что Лафренье только начал издевательства над обороной «Аризоны».

Со второго периода вратари обеих команд получили роль зрителей, купивших ВИП-места. Ветерану Куику и Карелу Веймелке оставалось только посочувствовать. В их ворота влетали шайбы на любой вкус. От одного гола «Аризона» спаслась тренерским запросом, но две другие шайбы «Рейнджерс» забросили легитимно.

Лафренье к 27-й минуте оформил дубль, оба раза забив с передач Артемия Панарина. Куик в противоположных воротах тоже не скучал. «Койотис» догнали «Рейнджерс» до перерыва, но все самое сладкое команды приберегли на третий период.

Такие матчи любят зрители и ненавидят тренеры, хотя особого вреда на дистанции они не несут. «Рейнджерс» столкнулись с тяжелым календарем. Неудивительно, что выездную игру с аутсайдером команда провела в режиме экономии энергии, доверившись ярким исполнителям в атаке. И они не подвели.

Крис Крайдер, чей гол отменили во втором периоде, все-таки добыл свою шайбу в третьем отрезке. А Панарин сделал три ассиста и прибил надежды «Койотис» на камбэк броском по пустым воротам. 16 марта россиянин набрал пять очков против «Питтсбурга». Прошло две недели, и Панарин пополнил статистику четырьмя баллами с «Аризоной». К плей-офф главная звезда Бродвея подходит в прекрасной форме.

Команду Туриньи похвалим за проявленный характер. Пропустив три гола в начале третьего периода, «Аризона» не свесила лапки, а попыталась перевести игру в овертайм. Хозяева сократили отставание до минимума, но затем Панарин не промахнулся по пустым воротам. А Лафренье подытожил голевую перестрелку, сделав хет-трик.

«Рейнджерс» не без проблем набрали два очка — уверен, Лавиолетт понимает, как устранить нелепости, которые произошли в обороне. В более ответственных матчах ньюйоркцы покажут другой уровень концентрации. Паниковать из-за пяти пропущенных шайб не стоит.

Особенно этот матч запомнится для Куика, пусть вратарь и подпортил личную статистику. Теперь Джонатан — самый побеждающий американский голкипер в истории НХЛ. Он опередил по этому показателю Райана Миллера. У Куика — 392 победы за 778 матчей. Из действующих преследователей выделяется Коннор Хеллибак. Спаситель «Виннипега» к 30 годам собрал 270 побед.

Хеллибак наверняка успеет побить рекорд Куика, но пока Джонатан — номер один среди вратарей из США. Пресс-служба «Рейнджерс» поздравила голкипера с важным рубежом трогательным видеороликом, собрав теплые слова от коллег-вратарей и партнеров, с которыми играл Куик.