Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)
Голы: Лафренье — 23 (Панарин, Линдгрен), 14:15 — 0:1. Линдгрен — 3 (Фокс, Лафренье), 21:59 — 0:2. Маччелли — 15 (Макбэйн, Доан), 26:27 — 1:2. Лафренье — 24 (Трочек, Панарин), 26:45 — 1:3. Келлер — 32 (Шмальц), 31:06 — 2:3. Бьюгстад — 21 (Шмальц), 39:18 — 3:3. Крайдер — 35 (Рословик, Линдгрен), 45:45 — 3:4. Джонс — 2 (Лафренье, Панарин), 47:16 — 3:5. Гудроу — 2 (мен.), 49:33 — 3:6. Крауз — 20 (бол., Кули, Бьюгстад), 52:21 — 4:6. Кули — 17 (Вялимяки, Маччелли), 54:26 — 5:6. Панарин — 44 (п.в., Какко), 57:35 — 5:7. Лафренье — 25 (п.в., Трочек, Фокс), 59:45 — 5:8.
Вратари: Веймелка (57:26 — 57:35, 59:40 — 59:45) — Куик.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 32 (11+11+10) — 32 (12+8+12).
Наши: — - Панарин (16.33/2/+5).
31 марта. Темпе. Mullett Arena.
Календарь «Рейнджерс» с середины марта не назовешь подарком. Меньше чем за две недели ньюйоркцы провели четыре матча с топ-соперниками, в том числе с прямыми конкурентами за лидерство на «Востоке». Команда Питера Лавиолетта справилась с тяжелым отрезком.
Единственное поражение от «Виннипега» не помешало подняться на первое место в конференции и продолжить борьбу за Президентский клубок. После горячих заруб «Рейнджерс» покуражились с «Аризоной», которая уже выпала из борьбы за плей-офф, но может удивить результатами. Перед сегодняшней встречей «Койотис» разгромили «Коламбус» (6:2) и «Нэшвилл» (8:4), но сегодня в роли пострадавшей стороны выступила уже команда Андре Туриньи.
Редкий для хоккея счет говорит сам за себя. Лавиолетт поберег основного вратаря Игоря Шестеркина и доверил игру Джонатану Куику. Скромный на голы первый период не предполагал фееричного сюжета с 13 шайбами на двоих.
«Рейнджерс» подловили соперника на атаке с ходу и открыли счет. Тройка Винса Трочека сегодня потрепала нервы наставнику «Койотис». После первого гола Алексиса Лафренье тренер злобно окинул взглядом скамейку запасных. В глазах читалось непонимание от того, с какой легкостью защитники позволили доставить шайбу в зону. Вряд ли Туриньи тогда догадывался, что Лафренье только начал издевательства над обороной «Аризоны».
Со второго периода вратари обеих команд получили роль зрителей, купивших ВИП-места. Ветерану Куику и Карелу Веймелке оставалось только посочувствовать. В их ворота влетали шайбы на любой вкус. От одного гола «Аризона» спаслась тренерским запросом, но две другие шайбы «Рейнджерс» забросили легитимно.
Лафренье к 27-й минуте оформил дубль, оба раза забив с передач Артемия Панарина. Куик в противоположных воротах тоже не скучал. «Койотис» догнали «Рейнджерс» до перерыва, но все самое сладкое команды приберегли на третий период.
Такие матчи любят зрители и ненавидят тренеры, хотя особого вреда на дистанции они не несут. «Рейнджерс» столкнулись с тяжелым календарем. Неудивительно, что выездную игру с аутсайдером команда провела в режиме экономии энергии, доверившись ярким исполнителям в атаке. И они не подвели.
Крис Крайдер, чей гол отменили во втором периоде, все-таки добыл свою шайбу в третьем отрезке. А Панарин сделал три ассиста и прибил надежды «Койотис» на камбэк броском по пустым воротам. 16 марта россиянин набрал пять очков против «Питтсбурга». Прошло две недели, и Панарин пополнил статистику четырьмя баллами с «Аризоной». К плей-офф главная звезда Бродвея подходит в прекрасной форме.
Команду Туриньи похвалим за проявленный характер. Пропустив три гола в начале третьего периода, «Аризона» не свесила лапки, а попыталась перевести игру в овертайм. Хозяева сократили отставание до минимума, но затем Панарин не промахнулся по пустым воротам. А Лафренье подытожил голевую перестрелку, сделав хет-трик.
«Рейнджерс» не без проблем набрали два очка — уверен, Лавиолетт понимает, как устранить нелепости, которые произошли в обороне. В более ответственных матчах ньюйоркцы покажут другой уровень концентрации. Паниковать из-за пяти пропущенных шайб не стоит.
Особенно этот матч запомнится для Куика, пусть вратарь и подпортил личную статистику. Теперь Джонатан — самый побеждающий американский голкипер в истории НХЛ. Он опередил по этому показателю Райана Миллера. У Куика — 392 победы за 778 матчей. Из действующих преследователей выделяется Коннор Хеллибак. Спаситель «Виннипега» к 30 годам собрал 270 побед.
Хеллибак наверняка успеет побить рекорд Куика, но пока Джонатан — номер один среди вратарей из США. Пресс-служба «Рейнджерс» поздравила голкипера с важным рубежом трогательным видеороликом, собрав теплые слова от коллег-вратарей и партнеров, с которыми играл Куик.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 4
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|5 : 8
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 5
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|4 : 1
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|4 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 3
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|0 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|0 : 3
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88