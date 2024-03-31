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Сегодня, 02:00

Капризов вел команду к победе, но все зря. Тренер снял вратаря в овертайме и лишил «Миннесоту» очков

«Миннесота» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ, Капризов забил гол
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов (слева) и Джек Айкел.
Фото USA Today Sports
Если меняешь голкипера на полевого в дополнительное время, в НХЛ очков не дают. У «Уайлд» остались лишь теоретические шансы на плей-офф.

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2.
Вратари: Густавссон (63:08) — Томпсон.
Штраф: 16 — 15.
Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2).
Наши: Капризов (22.40/4/-1), Хуснутдинов (13.45/2/0) — Барбашев (17.07/1/0), Дорофеев (14.21/1/0).
30 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Тяжело представить расклад, при котором «Миннесота» все-таки заберется в плей-офф. Перед командой Кирилла Капризова сейчас стоит довольно простая задача: побеждать в каждом матче и надеяться на осечки конкурентов. С этой точки зрения сегодняшняя игра с «Вегасом» была битвой за 4 очка.

Чуть более недели назад «Миннесота» вчистую проиграла важнейшую встречу прямому конкуренту за место в плей-офф. Тогда «Уайлд» без шансов отлетели от «Лос-Анджелеса» — 0:6.

Матч с «Вегасом» не радовал таким же количеством голов и опасных моментов. Как правило, «Миннесота» побеждает только тогда, когда команду на своих плечах вытаскивает Кирилл Капризов. Казалось, что именно это происходит и сегодня. Сначала Кирилл на ровном месте заработал для своей команды пятиминутное большинство — Джейк Айкел зачем-то решил ткнуть в россиянина клюшкой на синей линии.

Уже спустя две с половиной минуты Капризов сам же численное преимущество и реализовал, разыграв комбинацию с Мэттью Болди. Но одного гола не хватило для победы.

Игра затихла на длительное время. Игроки «Вегаса» пытались создать что-то опасное у ворот Густавссона, но ничего интересного у них не получалось. Наконец за шесть минут до конца распечатать ворота «Миннесоты» смог Майкл Амадио.

Историческое событие произошло в овертайме. Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс решил пойти ва-банк, как он это делал уже в игре с «Нэшвиллом», и снять вратаря в овертайме. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команда, пропустившая после такого трюка, лишается даже одного очка. Почти три недели назад «Миннесоте» повезло, и она забила в формате «4 на 3». Сегодня — нет.

После броска Матса Цукарелло шайба отскочила Уильяму Карлссону, а тот сделал ассист на Джонатана Маршессо. Так «Вегас» получил 2 очка за победу в овертайме, а «Миннесота» не получила ни одного. Теперь отрыв между командами составляет уже 10 очков, и отыграть его за девять матчей будет практически невозможно.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Федотов — в «Филадельфии»: как встретили и кто будет главным конкурентом

Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 74 50 24 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Вашингтон 73 36 37 82
4 Филадельфия 75 36 39 82
5 Айлендерс 73 31 42 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 73 32 41 75
8 Коламбус 74 24 50 60
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 74 47 27 99
3 Торонто 73 42 31 93
4 Тампа-Бэй 73 41 32 89
5 Детройт 74 36 38 80
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 74 47 27 100
3 Виннипег 74 44 30 94
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 74 39 35 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 73 38 35 87
5 Калгари 73 34 39 73
6 Сиэтл 73 30 43 73
7 Анахайм 74 24 50 52
8 Сан-Хосе 73 17 56 42
Результаты / календарь
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31.03 01:00
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 4
31.03 01:00
Аризона – Рейнджерс
5 : 8
31.03 02:00
Монреаль – Каролина
 0 : 3
31.03 02:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 5
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
4 : 1
31.03 02:00
Коламбус – Питтсбург
 4 : 3 Б
31.03 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 3
31.03 02:00
Вашингтон – Бостон
 2 : 3 Б
31.03 02:00
Виннипег – Оттава
 2 : 3
31.03 03:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 0 : 4
31.03 05:00
Сиэтл – Даллас
 0 : 3
31.03 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 4 : 2
31.03 22:30
Ванкувер – Анахайм
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 74 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 126
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 125
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 60
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 71 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 74 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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