Капризов вел команду к победе, но все зря. Тренер снял вратаря в овертайме и лишил «Миннесоту» очков
«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2.
Вратари: Густавссон (63:08) — Томпсон.
Штраф: 16 — 15.
Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2).
Наши: Капризов (22.40/4/-1), Хуснутдинов (13.45/2/0) — Барбашев (17.07/1/0), Дорофеев (14.21/1/0).
30 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Тяжело представить расклад, при котором «Миннесота» все-таки заберется в плей-офф. Перед командой Кирилла Капризова сейчас стоит довольно простая задача: побеждать в каждом матче и надеяться на осечки конкурентов. С этой точки зрения сегодняшняя игра с «Вегасом» была битвой за 4 очка.
Чуть более недели назад «Миннесота» вчистую проиграла важнейшую встречу прямому конкуренту за место в плей-офф. Тогда «Уайлд» без шансов отлетели от «Лос-Анджелеса» — 0:6.
Матч с «Вегасом» не радовал таким же количеством голов и опасных моментов. Как правило, «Миннесота» побеждает только тогда, когда команду на своих плечах вытаскивает Кирилл Капризов. Казалось, что именно это происходит и сегодня. Сначала Кирилл на ровном месте заработал для своей команды пятиминутное большинство — Джейк Айкел зачем-то решил ткнуть в россиянина клюшкой на синей линии.
Уже спустя две с половиной минуты Капризов сам же численное преимущество и реализовал, разыграв комбинацию с Мэттью Болди. Но одного гола не хватило для победы.
Игра затихла на длительное время. Игроки «Вегаса» пытались создать что-то опасное у ворот Густавссона, но ничего интересного у них не получалось. Наконец за шесть минут до конца распечатать ворота «Миннесоты» смог Майкл Амадио.
Историческое событие произошло в овертайме. Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс решил пойти ва-банк, как он это делал уже в игре с «Нэшвиллом», и снять вратаря в овертайме. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команда, пропустившая после такого трюка, лишается даже одного очка. Почти три недели назад «Миннесоте» повезло, и она забила в формате «4 на 3». Сегодня — нет.
После броска Матса Цукарелло шайба отскочила Уильяму Карлссону, а тот сделал ассист на Джонатана Маршессо. Так «Вегас» получил 2 очка за победу в овертайме, а «Миннесота» не получила ни одного. Теперь отрыв между командами составляет уже 10 очков, и отыграть его за девять матчей будет практически невозможно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 4
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|5 : 8
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 5
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|4 : 1
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|4 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 3
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|0 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|0 : 3
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88