Овечкин снова не забил, а главный конкурент Кучерова уничтожил «Вашингтон»

Маккиннон сделал покер!

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Голы: Макар — 11 (мен., Кольяно), 19:23 — 1:0. Маккиннон — 27 (бол., Рантанен, Макар), 22:39 — 2:0. Маккиннон — 28 (бол., Макар, Рантанен), 27:00 — 3:0. Маккиннон — 29 (Рантанен), 29:16 — 4:0. Строум — 17 (Пачиоретти, Овечкин), 47:26 — 4:1. Рантанен — 27 (Друэн, Маккиннон), 50:20 — 5:1. Маккиннон — 30 (Рантанен, Колтон), 56:14 — 6:1. Строум — 18 (Уилсон, Бир), 57:37 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Линдгрен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (9+12+12) — 25 (10+9+6).

Наши: — - Кузнецов (15.39/2/-1), Овечкин (19.38/0/-2).

25 января. Денвер. Ball Arena.

«Вашингтон», несмотря на все свои проблемы, продолжает цепляться за зону плей-офф. Во многом благодаря игре в обороне. По пропущенным шайбам «Кэпиталз» перед игрой занимали четвертое место на «Востоке». В этом плане матч с «Колорадо», который забрасывает чаще всех в лиге, был отличной проверкой на прочность.

Первый период прошел без особых моментов. В концовке «Вашингтон» получил возможность выйти вперед: за две минуты до конца у «Колорадо» удалился Друэн. Однако вышло все совсем иначе. Кэйл Макар нашел шайбу в центре площадки, проехался мимо Евгения Кузнецова, будто мимо фишки, и послал шайбу в дальний угол.

Второй период стал бенефисом Нейтана Маккиннона — форвард из Канады оформил хет-трик в течение десяти минут. Причем первые две шайбы получились как под копирку: в большинстве Рантанен и Макар разыгрывали шайбу, а затем резкой передачей находили его в «офисе», из которого Маккиннон не промахивался.

Третий гол Маккиннона случился после контратаки два в одного. Форвардов «Колорадо» пытался догнать Овечкин, но это произвело скорее гнетущее впечатление.

На свой гол во втором периоде «Вашингтон», пожалуй, наиграл. Но у «Эвеланш» в воротах был в порядке Александр Георгиев, у которого по сезону по-прежнему меньше 90% отраженных бросков.

Однако оформить «сухарь» Георгиеву так и не удалось: в середине третьего периода защитники «Колорадо» забыли на пятаке Дилана Строума, который со второй попытки все же отправил шайбу в ворота. Одним из авторов результативной передачи стал Александр Овечкин, на счету которого 29 (8+21) очков в 43 матчах.

«Вашингтону» это не помогло, а скорее наоборот, раззадорило противников. Маккиннон и Рантанен играючи сообразили еще две шайбы на двоих и довели счет до разгромного — 6:1. На счету канадца покер и ассист, у финна — 4 передачи и гол. Под конец встречи Дилан Строум вновь отличился и установил окончательный счет — 6:2.

Для Овечкина этот матч стал восьмым подряд без голов. Кажется, что Ови поменял амплуа, поскольку в этих восьми встречах он сделал семь результативных передач. Печально все и у Евгения Кузнецова, на счету которого два ассиста в последних 10 матчах.