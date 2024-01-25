Овечкин снова не забил, а главный конкурент Кучерова уничтожил «Вашингтон»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Голы: Макар — 11 (мен., Кольяно), 19:23 — 1:0. Маккиннон — 27 (бол., Рантанен, Макар), 22:39 — 2:0. Маккиннон — 28 (бол., Макар, Рантанен), 27:00 — 3:0. Маккиннон — 29 (Рантанен), 29:16 — 4:0. Строум — 17 (Пачиоретти, Овечкин), 47:26 — 4:1. Рантанен — 27 (Друэн, Маккиннон), 50:20 — 5:1. Маккиннон — 30 (Рантанен, Колтон), 56:14 — 6:1. Строум — 18 (Уилсон, Бир), 57:37 — 6:2.
Вратари: Георгиев — Линдгрен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (9+12+12) — 25 (10+9+6).
Наши: — - Кузнецов (15.39/2/-1), Овечкин (19.38/0/-2).
25 января. Денвер. Ball Arena.
«Вашингтон», несмотря на все свои проблемы, продолжает цепляться за зону плей-офф. Во многом благодаря игре в обороне. По пропущенным шайбам «Кэпиталз» перед игрой занимали четвертое место на «Востоке». В этом плане матч с «Колорадо», который забрасывает чаще всех в лиге, был отличной проверкой на прочность.
Первый период прошел без особых моментов. В концовке «Вашингтон» получил возможность выйти вперед: за две минуты до конца у «Колорадо» удалился Друэн. Однако вышло все совсем иначе. Кэйл Макар нашел шайбу в центре площадки, проехался мимо Евгения Кузнецова, будто мимо фишки, и послал шайбу в дальний угол.
Второй период стал бенефисом Нейтана Маккиннона — форвард из Канады оформил хет-трик в течение десяти минут. Причем первые две шайбы получились как под копирку: в большинстве Рантанен и Макар разыгрывали шайбу, а затем резкой передачей находили его в «офисе», из которого Маккиннон не промахивался.
Третий гол Маккиннона случился после контратаки два в одного. Форвардов «Колорадо» пытался догнать Овечкин, но это произвело скорее гнетущее впечатление.
На свой гол во втором периоде «Вашингтон», пожалуй, наиграл. Но у «Эвеланш» в воротах был в порядке Александр Георгиев, у которого по сезону по-прежнему меньше 90% отраженных бросков.
Однако оформить «сухарь» Георгиеву так и не удалось: в середине третьего периода защитники «Колорадо» забыли на пятаке Дилана Строума, который со второй попытки все же отправил шайбу в ворота. Одним из авторов результативной передачи стал Александр Овечкин, на счету которого 29 (8+21) очков в 43 матчах.
«Вашингтону» это не помогло, а скорее наоборот, раззадорило противников. Маккиннон и Рантанен играючи сообразили еще две шайбы на двоих и довели счет до разгромного — 6:1. На счету канадца покер и ассист, у финна — 4 передачи и гол. Под конец встречи Дилан Строум вновь отличился и установил окончательный счет — 6:2.
Для Овечкина этот матч стал восьмым подряд без голов. Кажется, что Ови поменял амплуа, поскольку в этих восьми встречах он сделал семь результативных передач. Печально все и у Евгения Кузнецова, на счету которого два ассиста в последних 10 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76