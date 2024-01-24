Кучеров неудержим! Русский лидер «Тампы» продолжает издеваться над соперниками
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Пойнт — 22 (Крозье), 1:46 — 0:1. Кучеров — 29 (Хагель, Раддиш), 18:45 — 0:2. Кучеров — 30 (бол., Пойнт, Стэмкос), 22:24 — 0:3. Аткинсон — 13 (Фараби, Уокер), 29:56 — 1:3. Драйсдейл — 2 (бол., Фрост, Аткинсон), 34:04 — 2:3. Эйссимонт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 37:42 — 2:4. Йорк — 6 (Фрост), 40:42 — 3:4. Хагель — 14 (п.в., Чирелли, де Хаан), 59:00 — 3:5. Кучеров — 31 (п.в., Чирелли, Пербикс), 59:49 — 3:6.
Вратари: Эрссон (57:18 — 59:00, 59:09 — 59:49) — Василевский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (7+14+11) — 21 (5+8+8).
Наши: Замула (14.19/2/-1) — Кучеров (24.36/5/+3).
24 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Никита Кучеров издевается над соперниками. С каждым успешным матчем лидера «Тампы» укрепляется понимание, что россиянин проводит лучший сезон в карьере. Именно по части личных достижений. После разгрома «Филадельфии» Кучеров вполне может замахнуться на «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата. Никита оформил хет-трик и приблизился к американской голевой машине Остону Мэттьюсу. В то же время россиянин не сбавляет обороны в бомбардирской гонке и подвинул Нэйтана Маккиннона.
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Сезон для «Тампы» складывается неровно. Уместно говорить, что чемпионское окно для команды Джона Купера постепенно закрывается. «Молнии» уже далеки от монструозного образа последних лет, когда разбирались с некоторыми соперниками на классе. Осложнила жизнь «Лайтнинг» травма и вытекающая операция Андрея Василевского. Стивен Стэмкос так и не подписал новый контракт и явно не полностью сосредоточен на игре. При всем таланте и полезных качествах Брэйдена Пойнта канадец, как и Стэмкос, погряз в «минусах». Кучеров — главная сила «Тампы» в атаке, благодаря которой команда по-прежнему сверхопасна. Все привыкли, что Никита показывает щедрость русской души и снабжает партнеров передачами, но сегодня против «Филадельфии» нападающий переключился на голы.
«Лайтнинг» стартовали без раскачки. Пойнт отличился уже на второй минуте, а в концовке периода шайбой отметился Кучеров. Никита был очень заряжен на бросок. В створ получилось попасть не с первой попытки, но когда шайба дошла до ворот, голкипер «Флайерз» Самуэль Эрссон только проводил ее взглядом. Дубль россиянин оформил меньше чем через четыре минуты. «Филадельфия» начала второй период с меньшинства. Защитники забыли Кучерова на пятаке, что делать противопоказано. Наказание от нападающего последовало незамедлительно. «Тампе» хватило семи бросков в створ, чтобы повести 3:0 — потрясающая реализация моментов.
Команды Джона Тортореллы всегда славились крепким характером. Вот и «Филадельфия», уступая 0:3, не рассыпалась и вернулась в игру. Вовремя подоспела первая шайба за клуб защитника Джейми Драйсдейла. Вместе с Кэмом Аткинсоном они сократили отставание до минимума. В концовке периода за дело снова взялась убойная спецбригада большинства «Тампы». К двум голам Кучеров добавил ассист на Майкла Эйссимонта.
В третьем периоде «Филадельфия» продолжила отчаянную погоню за «Молниями», но так и не смогла сравнять счет. Торторелла пытался перевести матч в овертайм, заменив вратаря, но его команда только пропустила два гола в пустые ворота. Кучеров не упустил шанс оформить четвертый хет-трик в энхаэловской карьере.
Вечер для Никиты удался во всех смыслах. Четыре очка, набранные против «Флайерз», позволили вернуться на первое место в зачете бомбардиров. Нападающий быстрее всех в лиге выбил 80 очков. Значимость Кучерова для «Тампы» подчеркивает, что второго бомбардира команды — Пойнта — Никита опережает на 30 баллов. Такими темпами россиянин побьется не только за «Арт Росс» и «Морис Ришар», но и за «Харт Трофи». Кажется, ничего невозможного для Кучерова в нынешнем сезоне нет.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|45
|22
|23
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|4
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|45
|23
|22
|48
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|24.01
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 6
|24.01
|03:00
|
Детройт – Даллас
|4 : 5
|24.01
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|1 : 4
|24.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 3
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Вашингтон
|5 : 3
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|4 : 1
|24.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|4 : 2
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76