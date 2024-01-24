Кучеров неудержим! Русский лидер «Тампы» продолжает издеваться над соперниками

Никита оформил хет-трик в победном матче с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы: Пойнт — 22 (Крозье), 1:46 — 0:1. Кучеров — 29 (Хагель, Раддиш), 18:45 — 0:2. Кучеров — 30 (бол., Пойнт, Стэмкос), 22:24 — 0:3. Аткинсон — 13 (Фараби, Уокер), 29:56 — 1:3. Драйсдейл — 2 (бол., Фрост, Аткинсон), 34:04 — 2:3. Эйссимонт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 37:42 — 2:4. Йорк — 6 (Фрост), 40:42 — 3:4. Хагель — 14 (п.в., Чирелли, де Хаан), 59:00 — 3:5. Кучеров — 31 (п.в., Чирелли, Пербикс), 59:49 — 3:6.

Вратари: Эрссон (57:18 — 59:00, 59:09 — 59:49) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (7+14+11) — 21 (5+8+8).

Наши: Замула (14.19/2/-1) — Кучеров (24.36/5/+3).

24 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Никита Кучеров издевается над соперниками. С каждым успешным матчем лидера «Тампы» укрепляется понимание, что россиянин проводит лучший сезон в карьере. Именно по части личных достижений. После разгрома «Филадельфии» Кучеров вполне может замахнуться на «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата. Никита оформил хет-трик и приблизился к американской голевой машине Остону Мэттьюсу. В то же время россиянин не сбавляет обороны в бомбардирской гонке и подвинул Нэйтана Маккиннона.

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Сезон для «Тампы» складывается неровно. Уместно говорить, что чемпионское окно для команды Джона Купера постепенно закрывается. «Молнии» уже далеки от монструозного образа последних лет, когда разбирались с некоторыми соперниками на классе. Осложнила жизнь «Лайтнинг» травма и вытекающая операция Андрея Василевского. Стивен Стэмкос так и не подписал новый контракт и явно не полностью сосредоточен на игре. При всем таланте и полезных качествах Брэйдена Пойнта канадец, как и Стэмкос, погряз в «минусах». Кучеров — главная сила «Тампы» в атаке, благодаря которой команда по-прежнему сверхопасна. Все привыкли, что Никита показывает щедрость русской души и снабжает партнеров передачами, но сегодня против «Филадельфии» нападающий переключился на голы.

«Лайтнинг» стартовали без раскачки. Пойнт отличился уже на второй минуте, а в концовке периода шайбой отметился Кучеров. Никита был очень заряжен на бросок. В створ получилось попасть не с первой попытки, но когда шайба дошла до ворот, голкипер «Флайерз» Самуэль Эрссон только проводил ее взглядом. Дубль россиянин оформил меньше чем через четыре минуты. «Филадельфия» начала второй период с меньшинства. Защитники забыли Кучерова на пятаке, что делать противопоказано. Наказание от нападающего последовало незамедлительно. «Тампе» хватило семи бросков в створ, чтобы повести 3:0 — потрясающая реализация моментов.

Команды Джона Тортореллы всегда славились крепким характером. Вот и «Филадельфия», уступая 0:3, не рассыпалась и вернулась в игру. Вовремя подоспела первая шайба за клуб защитника Джейми Драйсдейла. Вместе с Кэмом Аткинсоном они сократили отставание до минимума. В концовке периода за дело снова взялась убойная спецбригада большинства «Тампы». К двум голам Кучеров добавил ассист на Майкла Эйссимонта.

В третьем периоде «Филадельфия» продолжила отчаянную погоню за «Молниями», но так и не смогла сравнять счет. Торторелла пытался перевести матч в овертайм, заменив вратаря, но его команда только пропустила два гола в пустые ворота. Кучеров не упустил шанс оформить четвертый хет-трик в энхаэловской карьере.

Вечер для Никиты удался во всех смыслах. Четыре очка, набранные против «Флайерз», позволили вернуться на первое место в зачете бомбардиров. Нападающий быстрее всех в лиге выбил 80 очков. Значимость Кучерова для «Тампы» подчеркивает, что второго бомбардира команды — Пойнта — Никита опережает на 30 баллов. Такими темпами россиянин побьется не только за «Арт Росс» и «Морис Ришар», но и за «Харт Трофи». Кажется, ничего невозможного для Кучерова в нынешнем сезоне нет.

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