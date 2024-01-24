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Сегодня, 08:40

Кучеров неудержим! Русский лидер «Тампы» продолжает издеваться над соперниками

Хет-трик Кучерова принес «Тампе-Бэй» победу над «Филадельфией»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Никита оформил хет-трик в победном матче с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Пойнт — 22 (Крозье), 1:46 — 0:1. Кучеров — 29 (Хагель, Раддиш), 18:45 — 0:2. Кучеров — 30 (бол., Пойнт, Стэмкос), 22:24 — 0:3. Аткинсон — 13 (Фараби, Уокер), 29:56 — 1:3. Драйсдейл — 2 (бол., Фрост, Аткинсон), 34:04 — 2:3. Эйссимонт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 37:42 — 2:4. Йорк — 6 (Фрост), 40:42 — 3:4. Хагель — 14 (п.в., Чирелли, де Хаан), 59:00 — 3:5. Кучеров — 31 (п.в., Чирелли, Пербикс), 59:49 — 3:6.
Вратари: Эрссон (57:18 — 59:00, 59:09 — 59:49) — Василевский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (7+14+11) — 21 (5+8+8).
Наши: Замула (14.19/2/-1) — Кучеров (24.36/5/+3).
24 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Никита Кучеров издевается над соперниками. С каждым успешным матчем лидера «Тампы» укрепляется понимание, что россиянин проводит лучший сезон в карьере. Именно по части личных достижений. После разгрома «Филадельфии» Кучеров вполне может замахнуться на «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата. Никита оформил хет-трик и приблизился к американской голевой машине Остону Мэттьюсу. В то же время россиянин не сбавляет обороны в бомбардирской гонке и подвинул Нэйтана Маккиннона.

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Сезон для «Тампы» складывается неровно. Уместно говорить, что чемпионское окно для команды Джона Купера постепенно закрывается. «Молнии» уже далеки от монструозного образа последних лет, когда разбирались с некоторыми соперниками на классе. Осложнила жизнь «Лайтнинг» травма и вытекающая операция Андрея Василевского. Стивен Стэмкос так и не подписал новый контракт и явно не полностью сосредоточен на игре. При всем таланте и полезных качествах Брэйдена Пойнта канадец, как и Стэмкос, погряз в «минусах». Кучеров — главная сила «Тампы» в атаке, благодаря которой команда по-прежнему сверхопасна. Все привыкли, что Никита показывает щедрость русской души и снабжает партнеров передачами, но сегодня против «Филадельфии» нападающий переключился на голы.

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«Лайтнинг» стартовали без раскачки. Пойнт отличился уже на второй минуте, а в концовке периода шайбой отметился Кучеров. Никита был очень заряжен на бросок. В створ получилось попасть не с первой попытки, но когда шайба дошла до ворот, голкипер «Флайерз» Самуэль Эрссон только проводил ее взглядом. Дубль россиянин оформил меньше чем через четыре минуты. «Филадельфия» начала второй период с меньшинства. Защитники забыли Кучерова на пятаке, что делать противопоказано. Наказание от нападающего последовало незамедлительно. «Тампе» хватило семи бросков в створ, чтобы повести 3:0 — потрясающая реализация моментов.

Команды Джона Тортореллы всегда славились крепким характером. Вот и «Филадельфия», уступая 0:3, не рассыпалась и вернулась в игру. Вовремя подоспела первая шайба за клуб защитника Джейми Драйсдейла. Вместе с Кэмом Аткинсоном они сократили отставание до минимума. В концовке периода за дело снова взялась убойная спецбригада большинства «Тампы». К двум голам Кучеров добавил ассист на Майкла Эйссимонта.

В третьем периоде «Филадельфия» продолжила отчаянную погоню за «Молниями», но так и не смогла сравнять счет. Торторелла пытался перевести матч в овертайм, заменив вратаря, но его команда только пропустила два гола в пустые ворота. Кучеров не упустил шанс оформить четвертый хет-трик в энхаэловской карьере.

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Вечер для Никиты удался во всех смыслах. Четыре очка, набранные против «Флайерз», позволили вернуться на первое место в зачете бомбардиров. Нападающий быстрее всех в лиге выбил 80 очков. Значимость Кучерова для «Тампы» подчеркивает, что второго бомбардира команды — Пойнта — Никита опережает на 30 баллов. Такими темпами россиянин побьется не только за «Арт Росс» и «Морис Ришар», но и за «Харт Трофи». Кажется, ничего невозможного для Кучерова в нынешнем сезоне нет.

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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Филадельфия 48 25 23 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 45 22 23 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 29 17 67
2 Флорида 46 28 18 60
3 Тампа-Бэй 48 25 23 55
4 Торонто 45 23 22 54
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 45 23 22 49
6 Сент-Луис 45 23 22 48
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
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24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 6
24.01 03:00
Детройт – Даллас
 4 : 5
24.01 03:00
Монреаль – Оттава
 1 : 4
24.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 3
24.01 04:00
Миннесота – Вашингтон
 5 : 3
24.01 05:00
Эдмонтон – Коламбус
 4 : 1
24.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 3 : 4
24.01 06:00
Анахайм – Баффало
 4 : 2
24.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 38
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 46 34
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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