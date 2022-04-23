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Он был легендой НХЛ и забивал Третьяку. В Канаде умер выдающийся форвард Лефлер

Легенда «Монреаля» Ги Лефлер скончался на 70 году жизни
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Ги Лефлер (слева) скончался на 70 году жизни.
Фото USA Today Sports
Ги Лефлер (справа).
Фото USA Today Sports
Ги Лефлер (слева).
Фото Global Look Press
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Не стало звезды «Монреаля».

Трагические новости сегодня пришли из Северной Америки. Знаменитый канадский нападающий Ги Лефлер ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он пять раз завоевывал Кубок Стэнли в составе «Монреаля» и стал первым игроком НХЛ, которому удалось забросить не менее 50 шайб в шести сезонах подряд. Бобби Халл как-то сказал о нем: «Вряд ли среди нынешних звезд НХЛ можно насчитать хотя бы десяток таких, кто владел бы настолько изящной техникой и катанием, как Лефлер». Его игра действительно влюбляла болельщиков по всему миру, а форварда уважали в том числе и в СССР.

Последние несколько лет жизни знаменитый экс-игрок страдал от серьезных проблем с сердцем и даже перенес сложную операцию. А позднее у него был обнаружен рак. Несмотря на все эти моменты, Лефлер никогда не забывал про родной «Монреаль», а летом 2021 года даже посетил одну из игр финальной серии Кубка Стэнли. Этот клуб с самого детства значил для него очень многое.

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Во всех интервью при каждом удобном случае Ги подчеркивал, что всегда хотел быть выбранным на драфте именно «Канадиенс». Легендарному генменеджеру Сэму Поллаку пришлось провести серию сложных обменов с «Голден Силз» для того, чтобы получить их первый драфт-пик, который мог привести к Лефлеру. Как показали годы, Поллак сделал мудрый выбор и не ошибся.

Ги добился с клубом потрясающих успехов. В первые три сезона в НХЛ канадец забрасывал в среднем по 26 шайб, а в чемпионате 1974/75 набрал 119 очков и забил 53 гола. В сезоне-1975/76 Лефлер набрал 125 (56+69) баллов и выиграл «Арт Росс Трофи», который покорялся ему также два следующих года. В период с сезона 1974/75 по 1979/80 канадец в каждом чемпионате забивал не менее 50 голов и ни разу не опускался ниже отметки в 119 очков. В сезоне 1976/77 нападающий получил «Харт Трофи» как самый полезный хоккеист регулярного чемпионата и «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф).

Ги Лефлер (справа). Фото USA Today Sports
Ги Лефлер (справа).
Фото USA Today Sports

В 1973 году Скотти Боумен собрал тройку из нападающих Лефлера и Стива Шатта, с которыми в центре действовал более прагматичный Жак Лемер. Это звено поучаствовало в завоевании пяти Кубков Стэнли для «Канадиенс» и перестало существовать в 1979-м, когда Лемер завершил карьеру. Лефлер мгновенно покорил всех окружающих.

Когда он появился в составе «Монреаля», Жан Беливо, завершивший к тому времени блистательную карьеру, предложил Ги свой четвертый номер. Лефлер, для которого Беливо всегда был хоккейным кумиром, отказался от такого предложения, посчитав, что не может играть под номером легенды, и взял себе десятый. В 1985 году «Монреаль» вывел его из обращения, а Лефлер стал пятым игроком в истории «Канадиенс», удостоенным такой чести.

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Знаменитому форварду было трудно расставаться с хоккеем. В начале сезона-1984/85 Лефлер завершил карьеру, а в 1988 году был включен в Зал хоккейной славы. Однако в 37 лет, в сезоне 1988/89, он вернулся в НХЛ и в составе «Рейнджерс» набрал 45 (18+27) очков. Летом 1989 года он был обменян в «Квебек», где провел еще два сезона, после чего окончательно завершил карьеру в 1991-м. Всего в 1126 матчах он набрал 1353 (560+793) балла. Интересно, что в августе 1988-го, через неделю после того, как «Лос-Анджелес» шокировал весь хоккейный мир, организовав обмен Гретцки из «Эдмонтона», Лефлер был близок к тому, чтобы стать партнером Уэйна.

Тем не менее, стороны не смогли договориться, и Ги подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» с возможностью его продления еще на один сезон. «Думаю, что мог бы отправиться в Лос-Анджелес и сыграть если не в одной тройке с Гретцки, то хотя бы в одной команде, — рассказывал Лефлер. — Мы всегда были друзьями. Это великий хоккеист». В розыгрыше Кубка Канады 1981 года Лефлер и Гретцки играли в одной тройке с Жильбером Перро из «Баффало». К сожалению, тогда Перро сломал ногу в четвертом матче группового этапа, случайно столкнувшись с Уэйном.

Ги Лефлер (слева). Фото Global Look Press
Ги Лефлер (слева).
Фото Global Look Press

В сборной Лефлер оставил яркий след. Он стал победителем Кубка Канады-1976 и финалистом турнира 1981 года. Был игроком сборной НХЛ на Кубке Вызова-1979. Он также принимал участие в чемпионате мира 1981 года в Швеции. Советские болельщики знали его хорошо. К тому же, в форме «Монреаля» Ги несколько раз играл против ЦСКА. Запомнился Лефлер прежде всего в первой игре Кубка Вызова 1979 года, когда спустя шестнадцать секунд после вбрасывания он распечатал ворота Владислава Третьяка. И хотя все закончилось для советских хоккеистов благополучно (2:4,5:4,6:0), игра Лефлера произвела на всех неизгладимое впечатление.

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После турнира Рандеву-1987 форвард сказал следующее: «Мне нравятся ваши ребята. Я уверен, что физически они подготовлены намного лучше, чем наши игроки. У нас тоже есть талантливые парни, но они не используют в этом возрасте свой талант по максимуму. Своих игроков мы все время подталкиваем. Если мы этого делать не будем, они предпочтут заняться чем-нибудь другим, а не хоккеем. Уж очень много других соблазнов вокруг. Методы работы и тренировочный процесс в СССР поставлен намного лучше. Но мы тоже стараемся и многому научились у вас».

Когда Ги уходил из «Монреаля» даже такой закаленный и жесткий боец, как Ларри Робинсон не смог сдержать слез, а болельщики стоя аплодировали Лефлеру несколько минут. К сожалению, время беспощадно. За одну неделю хоккейный мир потерял таких великих игроков как Босси и Лефлер. И пусть они больше не смогут прийти на матчи, чтобы поделиться опытом с молодыми игроками, память об этих легендах будет жить вечно. В сердце абсолютно каждого человека, кто искренне любит хоккей.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
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1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 78 22 56 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
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Эдмонтон – Колорадо
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 0 : 2
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Баффало – Айлендерс
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