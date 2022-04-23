Он был легендой НХЛ и забивал Третьяку. В Канаде умер выдающийся форвард Лефлер

Не стало звезды «Монреаля».

Трагические новости сегодня пришли из Северной Америки. Знаменитый канадский нападающий Ги Лефлер ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он пять раз завоевывал Кубок Стэнли в составе «Монреаля» и стал первым игроком НХЛ, которому удалось забросить не менее 50 шайб в шести сезонах подряд. Бобби Халл как-то сказал о нем: «Вряд ли среди нынешних звезд НХЛ можно насчитать хотя бы десяток таких, кто владел бы настолько изящной техникой и катанием, как Лефлер». Его игра действительно влюбляла болельщиков по всему миру, а форварда уважали в том числе и в СССР.

Последние несколько лет жизни знаменитый экс-игрок страдал от серьезных проблем с сердцем и даже перенес сложную операцию. А позднее у него был обнаружен рак. Несмотря на все эти моменты, Лефлер никогда не забывал про родной «Монреаль», а летом 2021 года даже посетил одну из игр финальной серии Кубка Стэнли. Этот клуб с самого детства значил для него очень многое.

Во всех интервью при каждом удобном случае Ги подчеркивал, что всегда хотел быть выбранным на драфте именно «Канадиенс». Легендарному генменеджеру Сэму Поллаку пришлось провести серию сложных обменов с «Голден Силз» для того, чтобы получить их первый драфт-пик, который мог привести к Лефлеру. Как показали годы, Поллак сделал мудрый выбор и не ошибся.

Ги добился с клубом потрясающих успехов. В первые три сезона в НХЛ канадец забрасывал в среднем по 26 шайб, а в чемпионате 1974/75 набрал 119 очков и забил 53 гола. В сезоне-1975/76 Лефлер набрал 125 (56+69) баллов и выиграл «Арт Росс Трофи», который покорялся ему также два следующих года. В период с сезона 1974/75 по 1979/80 канадец в каждом чемпионате забивал не менее 50 голов и ни разу не опускался ниже отметки в 119 очков. В сезоне 1976/77 нападающий получил «Харт Трофи» как самый полезный хоккеист регулярного чемпионата и «Конн Смайт Трофи» (лучший игрок плей-офф).

Ги Лефлер (справа). Фото USA Today Sports

В 1973 году Скотти Боумен собрал тройку из нападающих Лефлера и Стива Шатта, с которыми в центре действовал более прагматичный Жак Лемер. Это звено поучаствовало в завоевании пяти Кубков Стэнли для «Канадиенс» и перестало существовать в 1979-м, когда Лемер завершил карьеру. Лефлер мгновенно покорил всех окружающих.

Когда он появился в составе «Монреаля», Жан Беливо, завершивший к тому времени блистательную карьеру, предложил Ги свой четвертый номер. Лефлер, для которого Беливо всегда был хоккейным кумиром, отказался от такого предложения, посчитав, что не может играть под номером легенды, и взял себе десятый. В 1985 году «Монреаль» вывел его из обращения, а Лефлер стал пятым игроком в истории «Канадиенс», удостоенным такой чести.

Знаменитому форварду было трудно расставаться с хоккеем. В начале сезона-1984/85 Лефлер завершил карьеру, а в 1988 году был включен в Зал хоккейной славы. Однако в 37 лет, в сезоне 1988/89, он вернулся в НХЛ и в составе «Рейнджерс» набрал 45 (18+27) очков. Летом 1989 года он был обменян в «Квебек», где провел еще два сезона, после чего окончательно завершил карьеру в 1991-м. Всего в 1126 матчах он набрал 1353 (560+793) балла. Интересно, что в августе 1988-го, через неделю после того, как «Лос-Анджелес» шокировал весь хоккейный мир, организовав обмен Гретцки из «Эдмонтона», Лефлер был близок к тому, чтобы стать партнером Уэйна.

Тем не менее, стороны не смогли договориться, и Ги подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» с возможностью его продления еще на один сезон. «Думаю, что мог бы отправиться в Лос-Анджелес и сыграть если не в одной тройке с Гретцки, то хотя бы в одной команде, — рассказывал Лефлер. — Мы всегда были друзьями. Это великий хоккеист». В розыгрыше Кубка Канады 1981 года Лефлер и Гретцки играли в одной тройке с Жильбером Перро из «Баффало». К сожалению, тогда Перро сломал ногу в четвертом матче группового этапа, случайно столкнувшись с Уэйном.

Ги Лефлер (слева). Фото Global Look Press

В сборной Лефлер оставил яркий след. Он стал победителем Кубка Канады-1976 и финалистом турнира 1981 года. Был игроком сборной НХЛ на Кубке Вызова-1979. Он также принимал участие в чемпионате мира 1981 года в Швеции. Советские болельщики знали его хорошо. К тому же, в форме «Монреаля» Ги несколько раз играл против ЦСКА. Запомнился Лефлер прежде всего в первой игре Кубка Вызова 1979 года, когда спустя шестнадцать секунд после вбрасывания он распечатал ворота Владислава Третьяка. И хотя все закончилось для советских хоккеистов благополучно (2:4,5:4,6:0), игра Лефлера произвела на всех неизгладимое впечатление.

После турнира Рандеву-1987 форвард сказал следующее: «Мне нравятся ваши ребята. Я уверен, что физически они подготовлены намного лучше, чем наши игроки. У нас тоже есть талантливые парни, но они не используют в этом возрасте свой талант по максимуму. Своих игроков мы все время подталкиваем. Если мы этого делать не будем, они предпочтут заняться чем-нибудь другим, а не хоккеем. Уж очень много других соблазнов вокруг. Методы работы и тренировочный процесс в СССР поставлен намного лучше. Но мы тоже стараемся и многому научились у вас».

Когда Ги уходил из «Монреаля» даже такой закаленный и жесткий боец, как Ларри Робинсон не смог сдержать слез, а болельщики стоя аплодировали Лефлеру несколько минут. К сожалению, время беспощадно. За одну неделю хоккейный мир потерял таких великих игроков как Босси и Лефлер. И пусть они больше не смогут прийти на матчи, чтобы поделиться опытом с молодыми игроками, память об этих легендах будет жить вечно. В сердце абсолютно каждого человека, кто искренне любит хоккей.