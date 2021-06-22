«Тампа» повторила рекорд XXI века, Кучеров — лучший результат в карьере Овечкина
В пятом матче серии «Тампа-Бэй» разгромила «Айлендерс» со счетом 8:0 и повторила самый крупный результат XXI века. С таким же счетом 20 лет назад «Баффало» победил «Филадельфию» в первом раунде плей-офф. После этого девять встреч завершались с преимуществом одной из команд в семь шайб.
Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 Никита Кучеров сделал очередной ассистентский хет-трик и сократил отставание от занимающего третье место в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ Александр Овечкина до 13 очков. Сейчас пропустивший регулярный сезон из-за травмы форвард отстает от Евгения Малкина на 52 очка, от Сергея Федорова — на 54.
Кучеров забросил пять шайб и 22 раза ассистировал партнерам, повторив лучший результат Александра Овечкина в плей-офф. Больше набирали только Евгений Малкин, Павел Буре, Евгений Кузнецов, сам Кучеров и российский рекордсмен Евгений Малкин, который в сезоне-2008/09 выбил 36 очков.
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