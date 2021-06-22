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«Тампа» повторила рекорд XXI века, Кучеров — лучший результат в карьере Овечкина

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:30
Никита Кучеров с партнерами по «Тампе-Бэй». Фото Twitter Самые крупные победы в плей-офф в XXI веке. Фото «СЭ» Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ. Фото «СЭ» Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ»
Никита Кучеров с партнерами по «Тампе-Бэй». Фото Twitter
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«Лайтнинг» мчатся ко второму Кубку Стэнли подряд
&laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; 8:0. Капитан Стивен Стэмкос празднует заброшенную шайбу.Унижение в Тампе: «Айлендерс» были безнадежны, а российские вратари пропустили восемь шайб на двоих!

В пятом матче серии «Тампа-Бэй» разгромила «Айлендерс» со счетом 8:0 и повторила самый крупный результат XXI века. С таким же счетом 20 лет назад «Баффало» победил «Филадельфию» в первом раунде плей-офф. После этого девять встреч завершались с преимуществом одной из команд в семь шайб.

Самые крупные победы в плей-офф в XXI веке. Фото "СЭ"
Самые крупные победы в плей-офф в XXI веке. Фото «СЭ»

Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 Никита Кучеров сделал очередной ассистентский хет-трик и сократил отставание от занимающего третье место в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ Александр Овечкина до 13 очков. Сейчас пропустивший регулярный сезон из-за травмы форвард отстает от Евгения Малкина на 52 очка, от Сергея Федорова — на 54.

Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ. Фото "СЭ"
Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Кучеров забросил пять шайб и 22 раза ассистировал партнерам, повторив лучший результат Александра Овечкина в плей-офф. Больше набирали только Евгений Малкин, Павел Буре, Евгений Кузнецов, сам Кучеров и российский рекордсмен Евгений Малкин, который в сезоне-2008/09 выбил 36 очков.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей