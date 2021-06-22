Унижение в Тампе: «Айлендерс» были безнадежны, а российские вратари пропустили восемь шайб на двоих!

Ассистентская серия Кучерова длится уже восемь матчей.

НХЛ. Кубок Стэнли

1/2 финала. Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Голы: Стэмкос — 6 (Киллорн, Чирелли), 0:45 — 1:0. Гурд — 4 (Коулмэн), 11:04 — 2:0. Киллорн — 7 (Савар), 15:27 — 3:0. Стэмкос — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 25:42 — 4:0. Палат — 4 (Савар, Кучеров), 35:43 — 5:0. Киллорн — 8 (бол., Хедман, Пойнт), 37:53 — 6:0. Пойнт — 13 (бол., Кучеров, Стэмкос), 41:59 — 7:0. Шенн — 1 (Марун, Колтон), 52:05 — 8:0. Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 15:27). Штраф: 26 — 47. Броски: 40 (19+14+7) — 21 (5+9+7). Наши: Кучеров (14.57/3/+1), Сергачев (24.00/0/+1) — -.

22 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-2.

Во Флориде состоялась пятая игра полуфинальной серии между «Тампой» и «Айлендерс». Предыдущая встреча этих команд запомнилась невероятной концовкой и упорной борьбой до последних секунд. Болельщики ждали такой сценарий и сегодня, однако «Тампа» даже не заметила сопротивления соперника. Уже в первом периоде хозяева не оставили вопросов насчет победителя матча.

По сравнению с прошлой встречей в составах обеих команд произошло всего одно изменение. Защитник «молний» Эрик Чернак не смог оправиться после неудачного падения и остался в лазарете. Впрочем, и без словака «Тампа» не испытала никаких проблем в обороне, а «Айлендерс» за первый период нанесли по воротам Андрея Василевского всего пять бросков.

Интересно, что в этой серии команда, забросившая первой, неизменно доводит дело до победы. Хозяевам удалось отличиться уже на первой минуте матче. «Островитяне» проспали быструю атаку, которая завершилась точным броском Стивена Стэмкоса. Капитан «Тампы» впервые отличился в этой серии. В предыдущих четырех матчах канадец отметился лишь одной результативной передачей и пятью бросками в створ.

Звено Стэмкос-Сирелли-Киллорн блекло смотрелась в играх против «Айлендерс», но сегодня парни зажгли по-настоящему. На троих они заработали семь очков, а Стэмкос и Киллорн записали на свой счет по дублю.

Голкиперу «островитян» Семену Варламову сегодня пришлось несладко. Российский вратарь пропустил три шайбы после 16 бросков по своим воротам и уступил место Илье Сорокину уже в концовке первого периода. Обвинять Варламова в провальном старте команды не стоит. Семен, может, и не потащил, как умеет, но «Айлендерс» сделали все для того, чтобы их вратаря расстреливали со всех позиций.

С появлением Сорокина ситуация на льду не изменилась. 25-летний голкипер не долго оставался сухим, а в начале второго периода едва не отправился в раздевалку с повреждением. Шайба попала Илье в шею и Семен Варламов начал готовиться к возвращению на лед, но его коллега все-таки смог продолжить матч.

Real scary moment for Islanders goalie Sorokin as a puck get him up high forcing him to leave the game #Isles #GoBolts #StanleyCup #ItsOn pic.twitter.com/e6nZRD3ac0 — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) June 22, 2021

У Андрея Василевского работы было немного и по-настоящему его потревожили только на старте второй двадцатиминутки. Неплохая атака получилась у гостей, но Андрей продемонстрировал, почему именно он стал самым побеждающим российским вратарем в истории Кубка Стэнли.

Vasilevskiy must have a brick wall behind him, my god. ? #ItsOn pic.twitter.com/Mn0sPgnmDo — Sportsnet (@Sportsnet) June 22, 2021

Во второй половине матча хоккеисты «Айлендерс» забыли про хоккей и переключились на агрессию. На счету гостей 47 минут штрафа, а Мэттью Барзал получил удаление до конца встречи. Канадский форвард редко отличается такими поступками, но сегодня он грубо атаковал в лицо Яна Рутту и справедливо получил наказание.

«Островитяне» своими действиями помогли улучшить «Тампе» показатели игры в большинстве, а хозяева трижды реализовали численный перевес. Дважды своей команде в этом помог Никита Кучеров, а затем уже в равных составах он записал на свой счет еще одну результативную передачу. Ассистентская серия Кучерова длится уже восемь матчей, а в 16 играх плей-офф он отдал уже 22 паса. В прошлом году на пути к Кубку Стэнли Кучеров установил клубный рекорд, сделав 27 передач. Можно смело замахнуться на новое достижение.

Также Никита помог продлить голевую серию Брэйдену Поинту, который забил уже в восьмом матче подряд. Это второй результат в НХЛ с 1976 года, когда Реджи Лич отметился в десяти играх плей-офф кряду.

«Тампа» провела идеальный матч, а Андрей Василевский записал на свой счет уже 44-ю победу в плей-офф Кубка Стэнли и четвертый сухарь. Страшно представить, каких высот может достигнуть 26-летний вратарь «Тампы» со своей командой. Пока «молнии» выглядят машиной, которую не остановить. «Айлендерс» придется невероятно постараться, чтобы зацепиться за серию после сегодняшнего провала и лишить «Лайтнинг» второго подряд финала Кубка Стэнли.