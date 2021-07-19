Разрыв контракта со СКА, драка с партнером, переход в «Лос-Анджелес». Интервью с Владимиром Ткачевым

Бывший игрок «Салавата» и СКА рассказал о своих ожиданиях от будущей поездки в НХЛ.

Владимир Ткачев

Родился 5 октября 1995 года в Омске

Нападающий

Воспитанник омского «Авангарда».

Выступал за клубы: «Омские ястребы» (МХЛ, 2012-2014), «Авангард» (2013), «Монктон» (QMJHL, 2013-2015), «Квебек Рэмпартс» (QMJHL, 2015), «СКА-Нева» (ВХЛ, 2015), «Адмирал» (2016-2017), «Салават Юлаев» (2017-2019), СКА (2015, 2019-2021). В мае 2021 года подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

Обладатель Кубка Харламова (МХЛ, 2013), лучший новичок КХЛ (2016/17), участник Матча звезд КХЛ (2018).

Пер еход в СКА не был ошибкой

— Говорят, вы слишком скрытный и мало улыбаетесь. Как вам будет с таким имиджем в Америке?

— Не сказал бы, что я мало улыбаюсь, пребываю в какой-то депрессии, навожу негатив в коллективе. Наоборот, я за то, чтобы посмеяться, особенно когда много народу. Когда находишься долгое время с людьми, потихоньку начинаешь раскрываться.

— Леонид Вайсфельд как-то задался вопросом: «Что должно было случиться, чтобы СКА отказался от лучшего бомбардира?»

— Этот вопрос не ко мне. Клуб посчитал, что я не нужен. Это его право.

— Вы готовы были дальше играть в СКА?

— Я хотел доработать контракт до конца, как положено, а потом уже думать о дальнейших планах уехать в НХЛ.

— Вы понимали, почему в каких-то матчах вы не играли, в каких-то играли мало, где-то выходили в нижних звеньях?

— В первые пару раз — да. Мне объясняли причину, говорили, что я не готов физически, хотя, на мой взгляд, я чувствовал себя нормально. Говорил об этом тренерскому штабу и руководству. Но они считали, что нужно сделать так, и я не спорил. Просто шел и работал.

— Можно ли сейчас сказать, что переход в СКА был ошибкой?

— Я бы так не сказал. Первый год отличался от второго. Мне дали возможность играть в первом звене, в большинстве. В первом сезоне чувствовал удовлетворение от работы, получал удовольствие от игры, чего не было до этого.

— В Уфе?

— За исключением последнего плей-офф за «Салават Юлаев», где мне начали доверять. Играл с Умарком и Хартикайненом.

Драка с Паниным и первый приезд в Америку

— Откуда такая синусоида? «Адмирал», «Салават Юлаев», СКА, взлеты, падения...

— Может быть, я сам виноват? Когда переходил из «Адмирала», где был лидером, в «Салават Юлаев», то статус клуба был другой, пришлось привыкать к новым условиям, ведь в команде были звезды. Получилось, что только под конец второго сезона в Уфе нашел себя.

— В Уфе вы подрались с партнерами. На вас это не похоже.

— Что было в раздевалке, то там и останется. Я не собираюсь это куда-то выносить. Я потом поговорил с Гришей (Паниным. — Прим. «СЭ»), все нормально, никакого негатива нет.

— Если бы сейчас случилась такая же ситуация, вы бы поступили иначе или все равно ввязались в драку?

— Молчать тоже не всегда полезно. Не буду рассказывать детали, но первым я никогда не лез.

— Вы уже были в Северной Америке, и ваш вояж закончился курьезом, когда вы подписали контракт с «Эдмонтоном», а потом клубу его пришлось расторгнуть.

— Я не должен был ехать к ним в лагерь, так как был на контракте в КХЛ. Но я провел лагерь новичков, потом побыл в основном недели полторы. Потом уже позвонили и сказали, что не могут заключить контракт. Конечно, я очень расстроился, так как до начала сезона оставалось всего дней десять. К тому же в этот день должна была быть предсезонная игра, и я был в составе. Ожидал, что хотя бы начну сезон. После этого я эмоционально просел. Приехал в «Монктон», сразу травмировал плечо через четыре игры. Потом все пошло кувырком.

— С кем в «Эдмонтоне» вы были в звене?

— По-моему, катался с Ньюджент-Хопкинсом и Эберле. Мне тогда было 17 лет, я толком нигде не играл, никакого опыта не было. Всегда чему-то учишься, любой опыт идет на пользу. Сейчас не думаю, что могут быть какие-то ситуации, которые выведут меня из колеи так же, как это случилось в 17 лет.

Ожидания от «Лос-Анджелеса»

— Мы видим примеры Гусева, Шипачева, отчасти Барабанова — игроков, похожих на вас по манере игры. У кого-то из них не сложилась или тяжело складывается карьера в НХЛ. Но, глядя на них, вы все равно туда едете.

— Да Барабанов вроде бы нашел свою команду? У каждого своя история. Все зависит от тебя. Конечно, влияет много факторов: тренер, партнеры и прочее.

— О ваших отношениях с воспитавшим вас «Авангардом» можно рассказывать долго. Как обстоит дело сейчас? Вас зовут обратно?

— У меня нет никакого негатива к «Авангарду». Что было с тем руководством — то и останется у меня. Да, с ним были разногласия. Сейчас у клуба другие руководители. Зла ни на кого не держу. Всегда с удовольствием приезжаю летом в Омск, где у меня живут родители. Была ситуация, когда меня пытались вернуть, но мой клуб запросил очень много.

— Почему вы выбрали именно «Лос-Анджелес»?

— Они следили за мной почти два года. Помощник генменеджера приезжал ко мне в Санкт-Петербург, разговаривал, описывал роль, в которой клуб меня видит. Им нужен был левый крайний праворукий нападающий. То есть был предметный интерес.

Я еду в НХЛ доказывать заново, что я на что-то способен. Я не еду на готовое место с расчетом, что буду выступать в топ-6 и выходить в большинстве. Мне нужно закрепиться в составе и показать то, чего от меня там все ждут.

— Вам страшно?

— Чуть волнительно. Но это нормально. Пора выходить из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

— Немногие от вас ждут прорыва. Насколько это давит?

— В первую очередь не надо что-то доказывать кому-то. Чем больше ты будешь об этом думать, тем меньше будешь думать о хоккее. Нужно сфокусироваться на самом себе и идти вверх по ступенькам.