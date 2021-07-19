Интервью Михаила Мальцева о прошедшем сезоне в НХЛ и о том, что его бесило в Америке больше всего.

«Нью-Джерси» поблагодарил через скаута

— Как вы отнеслись к обмену в «Колорадо»?

— Узнал об этом утром, когда проснулся. Поначалу были смешанные чувства. Мне нравилось играть за «Нью-Джерси», я провел в клубе два года, привык. Но затем, поразмыслив, пришел к выводу, что ничего плохого не случилось. Новая глава в жизни, перехожу в более сильный клуб, где есть шансы на кубок.

— Судя по тому, что накануне вы разметили свое фото с какого-то мероприятия в майке «Дэвилз», никаких намеков на обмен не было.

— Абсолютно. Правда, приоткрою тайну, еще в прошлом сезоне представители «Колорадо» выходили на моего агента. Но то, что это случилось прямо сейчас, стало неожиданностью. Никто ничего не говорил.

— Обычное дело в НХЛ.

— Со мной после обмена связался российский скаут «Дэвилз», через него клуб поблагодарил за работу. А потом позвонил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

— Ого, берете телефон с незнакомых номеров!

— Мне агент сказал, что Сакик хотел со мной пообщаться, просто из-за разницы во времени он не стал звонить ночью. Ждал моего сообщения и сразу же перезвонил. Но беседа была вполне обычной. Поинтересовался планами, сказал пару слов о том, чего ждут от меня.

? TRADE ALERT ?



We have acquired defenseman Ryan Graves from Colorado in exchange for forward Mikhail Maltsev and our second-round pick in the 2021 NHL Draft. pic.twitter.com/GiVocf6b3g — New Jersey Devils (@NJDevils) July 16, 2021

— Когда прилетаете?

— Мне бы сейчас визу получить. Уже хотел ехать в Польшу в посольство, но потом все перенесли. Теперь говорят, что в Москве американское консульство возобновит работу, так что подожду, время еще есть. В Америку я собирался в первых числах сентября, за пару недель до начала тренировочного лагеря.

— Надо еще и в Нью-Джерси заехать вещи забрать?

— Нет-нет, ничего забирать не надо, у меня там ничего не осталось. Всегда беру с собой лишь самое необходимое, так что никаких сложных переездов не будет. Мы же в этом году жили в небольшом отеле, в достаточно комфортных номерах с кухней и гардеробом. Многие в команде проживали в самом Нью-Джерси, но снять квартиру на короткий срок не получается, так что клуб нашел такой выход из положения.

Ничушкин обещал помочь

— В Денвере раньше были?

— Только один раз, проездом. Но часто бывал в Аспене, где несколько лет подряд готовился к сезону. А про Денвер слышал только хорошее. Он менее суетливый, чем Нью-Йорк, чище воздух, мало небоскребов.

— Есть ли знакомые в «Эвеланш»?

— Мне сразу же после обмена написал Валерий Ничушкин. Мы с ним незнакомы были, но он быстро отреагировал. Пожелал удачи, сказал, чтобы я обращался к нему по любым вопросам, он во всем поможет. Было очень приятно. Из игроков я лично никого не знаю. В АХЛ мы с ними не играли в мой первый сезон, в прошлом сезоне вообще все были в своих дивизионах. Зато у меня хороший знакомый живет в Денвере. С сыном Алексея Гусарова дружили еще в школе, он был чуть старше, даже дома у него бывал. Теперь он живет в Денвере.

— Не всегда обмен в сильную команду — это хорошо для молодого игрока. Но если внимательно проанализировать ситуацию, то вы вроде бы в выигрыше.

— Тоже так думаю. Для меня привычней играть в центре, а в «Дэвилз» на этой позиции Джек Хьюз и Нико Хишир. Оба достаточно молоды, перспективны. У Нико уже контракт на семь лет, у Джека соглашение заканчивается через год, и с ним, вероятно, будут вести переговоры. Кроме того, в команде полно молодежи, а среди форвардов вообще переизбыток. Они и меня обменяли на защитника, уверен, что будут еще какие-то трейды в пользу обороны. В этом смысле «Колорадо» — более сбалансированная команда, где есть опытные игроки и молодежь.

— Сейчас вас начали сравнивать с Владиславом Каменевым, у которого в «Колорадо» не вышло, но вы же отличаетесь по стилю. Вам черновая работа по душе.

— Возможно, так и есть, могу потолкаться, принять на себя шайбу. Жаль только, что в прошлом году мне практически не давали играть в меньшинстве. Поначалу выходил, а потом все прекратилось после того, как при мне пропустили.

— Не смущает ли вас, что у Джареда Беднара как-то не складывается с российским игроками? Валерий Ничушкин — исключение.

— Так говорили, что и Линди Рафф не любит русских, но я при нем стабильно играл.

— Постойте, вы стали играть больше, но нельзя сказать, что игровое время сильно увеличилось. За 15 минут вы провели считанное количество игр.

— Не забывайте, что при этом я практически не выходил в неравных составах. Да и было меньше прав на ошибку. Если я что-то не то делал на льду, то мог пропустить смену. Но не почувствовал, что у Раффа какое-то предубеждение к российским игрокам. Думаю, что вообще в НХЛ этого нет. Конечно, может быть, в какой-то ситуации предпочтут своего, а не иностранца, но я как-то особо с этим не сталкивался. Про Беднара ничего сказать не могу, я с ним не работал. Но думаю, что у каждого хоккеиста своя отдельная история.

— Два центра у «Колорадо» тоже будь здоров.

— Но с опытными бороться, мне кажется, чуть проще. Уже ты оказываешься в роли молодого и перспективного. В «Дэвилз» слишком много молодых, кажется, в прошлом сезоне мы стали лидерами по количеству хоккеистов, которые дебютировали в НХЛ.

— Тому же Каменеву в «Колорадо» не всегда нравилось, когда его ставили на фланг.

— В «Нью-Джерси» я частенько выходил с краю. Ответственности даже меньше, не надо играть на вбрасываниях. Мне комфортней в центре, но перевод на фланг не становится какой-то серьезной проблемой. Да и Сакик в первом разговоре сказал, что ему нравится менять позиции.

Маски бесили больше всего

— Что запомнится за эти два года в системе «Нью-Джерси»?

— Ничего плохого про клуб сказать не могу. Ко мне организация относилась хорошо, условия там великолепные. Первый год стал для меня настоящим испытанием. Мне пришлось провести сезон в АХЛ, говорили, что могут вот-вот поднять, но сезон завершился досрочно. Но тот сезон был очень непростым, прежде всего в психологическом плане. Я жил в Бингхэмптоне, был только на стадионе и дома, у меня не было знакомых, русских ребят в команде не было плюс совершенно новый хоккей. На меня это очень сильно давило, но я старался не раскисать, работать. И наконец в этом сезоне мне дали шанс, я все время провел в НХЛ. Следующий сезон — самый важный для меня. Каждый год ставлю перед собой определенную задачу. Теперь у меня последний год контракт новичка. Нужно отработать так, чтобы предложили хорошее, желательно длительное соглашение.

— Кстати, а что вам конкретно сказали на последнем собрании «Дэвилз»? Там же обычно откровенно говорят насчет того, в чем надо прибавить.

— В игре на пятачке, в поднятии шайбы. Я большой, если буду лучше работать у чужих ворот, то увеличится результативность. Надо серьезно добавлять на вбрасываниях. Буду работать над физическим состоянием.

— Пандемия в Америке уже завершилась, но для хоккеистов год получился очень необычным. Вы как-то попали в ковид-протокол из-за того, что сидели рядом в самолете с хоккеистом, который заболел.

— Да, мало веселого. В Питтсбурге всю команду отправили на карантин, и первые четыре дня вообще никому нельзя было выходить из номеров, еду приносили к двери. Затем перебрались домой, всем, у кого отрицательный тест, можно было заниматься своими делами. Собрания были по зуму. Но в Америке стали быстро снимать ограничения. И рестораны стали работать до ночи, и заполняемость увеличивалась. Сейчас говорят, что в НХЛ будет полноценный привычный сезон. Хорошо бы.

— Что вас больше всего бесило?

— Маски. Это просто невозможно! Причем надо было надевать в раздевалке, что мне всегда казалось странным. Лицо чесалось уже, но за этим тщательно следили, поэтому правило соблюдали.

— Вы привились?

— Да, практически сразу, в Америке. Никаких проблем не возникло, только в дни прививок было небольшое недомогание.

— В этом году вы пропустили традиционный летний турнир в Москве, когда играют три на три. Очень жаль.

— Я в это время должен был ехать в Польшу за визой и потому отказался. Но когда поездка сорвалась, то внести изменения уже было нельзя. Ничего, в следующий раз, надеюсь, сыграю.

— Натана Маккиннона привозите.

— Хорошо, приглашу. Кстати, очень рад, что буду играть в одной команде с таким хоккеистом. Очень полезно находиться с игроками такого уровня, работать бок о бок с ними. Этого мне не хватало.