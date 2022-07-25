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«В «Ванкувере» спросили: чего ты все время извиняешься?» Подколзин — о дебютном сезоне в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Василий Подколзин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Василий Подколзин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press
Василий Подколзин против Макса Комтуа.
Фото Global Look Press
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press
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Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин побывал в гостях «СЭ» и рассказал о партнерах, удобном тренере и совете Овечкина.

В январе играл плохо

— Вы провели 79 матчей в сезоне. Но вдруг в феврале вас посадили в запас. Тренер сказал: «Василию нужно сделать шаг назад и посмотреть на себя со стороны». Что это было?

— Посадили в запас — это грубо сказано, я пропустил-то всего один матч. В итоге не сыграл только в двух стартовых играх, а потом в феврале.

— Но все равно запас.

— А я играл плохо. Провел не один плохой матч, а весь январь действовал неважно. Но тренеры долго терпели. Однако понимал, что их терпение на исходе. И если в ближайшее время, грубо говоря, не сделаю покер, то будут последствия.

— Покер не сделали.

— И в Чикаго мне сказали, что я не играю. Но при этом решение объяснили. Главный тренер Брюс Будро подошел ко мне, все объяснил. Меня же не просто на трибуну отправили. Это обычная практика для молодых игроков, когда ты сидишь в ложе с тренером и он тебе сверху объясняет те или иные нюансы, схемы.

— Ого.

— Да. Я был очень зол, что не попал в состав, пропускаю матч, но все это пошло на пользу. В следующем матче вышел на площадку с огромным желанием. Так что мера главного тренера оказалась полезной, только больше я бы не хотел попадать в такую ситуацию. Если здоров и полон сил, то оставаться в запасе совсем неприятно.

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— На тренера не обиделись?

— Нисколько. Мы с тренером в хороших отношениях. То его решение было закономерным.

— Вы признались, что в январе играли плохо. А почему?

— Пропала уверенность, так как долго не мог забить. Понятно, что у меня только первый сезон, но все равно надо как-то научиться справляться с плохими матчами на ментальном уровне. Эмоции надо беречь, а у меня есть такая черта, что если ошибаюсь, да еще и результативно, то потом слишком долго об этом думаю. А были такие моменты. Например, соперник реализовывал мое удаление. Все это приводило к тому, что на льду начинаешь думать, лишь бы не ошибиться, про голы речи уже и не идет.

— Тяжело.

— Надо привыкнуть. Я разговаривал на эту тему со старшими ребятами. Говорят, что всегда есть возможность исправить свою ошибку. Это вопрос опыта. У нас в России все-таки относятся к таким ситуациям иначе. Да и разговаривают с хоккеистами по-другому, и система отличается. Главное — поменять ментальность.

Василий Подколзин. Фото Global Look Press
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press

При новом тренере стал значительно больше играть

— Те, кто проводил первый сезон в НХЛ, рассказывали, что основная проблемы для наших игроков — после сорокового матча. Начинаются проблемы и с физическим состоянием, и психологически тяжело.

— Как раз после сорокового матча я чувствовал себя отлично. Накрывать стало позже, когда мы провели семьдесят матчей. Начал уставать. До этого всегда были легкие ноги, а тут садился в раздевалке и понимал, что очень сильно утомился. Парадоксально, но именно в этот период стал набирать очки, гораздо больше, чем в первой части сезона.

— Наверное, упадок сил в конце сезона понятен.

— Меня спрашивали, сколько я играл в сезоне до этого. У меня рекорд в районе 55 матчей. Так что в прошлом сезоне был огромный скачок по сравнению с тем, к чему я привык.

Но первую часть сезона я даже не заметил. До Нового года все шло отлично.

— Но у вас и игровое время было не слишком большое.

— Согласен. Не Джей Ти Миллер, который по 26 минут на льду проводит.

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— Вы можете объяснить, почему вам так дозировали игровое время? Даже когда забросили первую шайбу, то провели на льду всего чуть больше семи минут, хотя отличились во втором периоде.

— Я помню тот матч. Я вывел команду вперед, затем «Филадельфия» сравняла, и наша команда перешла на игру в три звена. В итоге победили, так что ни к кому вопросов не должно быть.

— Вас-то почему посадили?

— Наверное, из-за равного счета. Но, поверьте, в тот момент я даже и не думал расстраиваться. Лучше уж так, чем вообще ничего. Понятно, что запросы растут, но не всегда это совпадает с мнением тренера. Однако когда в команду пришел Брюс Брудо, я стал играть больше.

— То есть все поменяла отставка тренера.

— Плюс к этому времени стал понимать, что к чему в НХЛ. При Брюсе я стал значительно больше играть, особенно в первое время после его прихода. Затем был небольшой спад в январе, а в конце грех было жаловаться. Я даже в большинстве иногда появлялся. Но закончил сезон на хорошей ноте. Конечно, очень плохо, что не попали в плей-офф, но мы же говорим о личных результатах.

Василий Подколзин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Подколзин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Совет Овечкина

— Егор Чинахов сильно расстраивается, когда ему напоминаешь о статистике прошлого сезона. А как вы оцениваете свои 26 (14+12) очков в дебютный год?

— Тяжело дать однозначную оценку. С одной стороны, всего 26 очков в 79 играх. Не слишком большие цифры. Но если посмотреть мое игровое время, то не все так плохо. Могу сказать, что забить мог гораздо больше, шайб на десять. Реализуй я хотя бы треть своих моментов, у меня было бы больше двадцати шайб.

— Наверное, это все-таки неплохая статистика.

— Надеюсь, что «Ванкуверу» после первого сезона я запомнился игрой, самоотдачей. Все говорят, правда, что второй сезон будет тяжелее.

— Это у тех, кто в первом задрал планку ожиданий.

— Но все равно же эмоции от дебюта уже схлынут, так что придется непросто. Но я надеюсь, что летом ударно поработаю и приеду в тренировочный лагерь полностью готовым.

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— Мы уже упоминали вашего главного тренера Брюса Будро. Он по-прежнему матерится в раздевалке?

— Может, да. Но там же у них только одно слово матерное, его все говорят.

— А почему его так хвалят российские игроки?

— Я не буду сравнивать тренеров, с которыми поработал в «Ванкувере». С Трэвисом Грином был-то всего два месяца, но мы общались не так тесно. С Будро провел больше времени. Все говорят, что очень повезло с тренером, и я согласен. Даже Александр Овечкин сказал: «Слушай его, и все будет нормально».

— И что такого говорит тренер?

— Он все говорит по делу. Даже если повышает голос, то именно потому, что так требуется в этот момент. При этом очень четко чувствует настроение. Может спокойно разрядить обстановку. Сидишь перед матчем, мотаешь клюшку, он подойдет что-нибудь скажет. О, кстати, вспомнил момент.

— Рассказывайте.

— Будро только пришел в клуб, одна из первых тренировок. Подходит и спрашивает, как дела. Нормально, отвечаю. Тренер не уходит. Интересуется, что вчера делал. Рассказываю, что сидел дома, поужинал, никуда не ходил. «Точно?» — настаивает Брюс. Я уж сам начинаю вспоминать, что делал, вдруг что-то реально делал, но забыл. «А, ну ладно», — говорит он и уходит. У меня осталось чувство недосказанности.

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— Так что хотел-то?

— Да, видимо, это нормальная ситуация. Ко мне потом подошел Нильс Хогландер и рассказывает, что у него была точно такая же беседа с тренером. Потом уже стало ясно, что у Брюса такая манера общения. Для российского игрока все-таки это непривычно, а в НХЛ нормально. Дистанция между тренером и хоккеистом есть, но в Северной Америке она чуть меньше. Например, в раздевалке все его называют по имени. Я пока не могу это преодолеть и говорю «тренер».

— Еще бы.

— Никто ведь Брагина в СКА Валерой не называл.

Василий Подколзин. Фото Global Look Press
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press

Самый дорогой телохранитель в лиге

— У вас в команде много неординарных личностей. Мы тут восхищаемся Миллером. Джей Ти вам такую передачу сделал во встрече с «Аризоной»! Это шедевр.

— Притом что у нас в команде есть Петтерсон, Хорват — Миллер был одним из лучших нападающих прошлого сезона. Он взял на себя очень тяжелую роль лидера и оправдывал на все сто. У него просто бешеный бросок. Притом что он один из лучших в борьбе, Джей Ти все делает обдуманно, выдает классные передачи. Понятно, что он очень опытный, но все равно получаешь удовольствие от его действий. Меня постоянно подкалывает.

— Так-так.

— Знает не самые приличные русские слова, все-таки поиграл в «Тампе» и в «Рейнджерс». Когда играем в мяч, то он всегда найдет себе жертву. Мы с ним часто зарубались. Если я проигрывал, то Джей Ти веселый, но стоит ему проиграть, так сразу следуют довольно суровые взгляды.

— Поражало, что в каких-то конфликтных ситуациях за вас на льду всегда вписывался Оливер Экман-Ларссон. У вас, получается, самый дорогой телохранитель в лиге. У него зарплата — свыше семи миллионов.

— Если честно, то мне приятно. Не думаю, что он мой телохранитель, просто так складывалась ситуация, что он был на льду, когда возникали конфликты. И будь я на его месте, точно так же полетел бы защищать партнера. Но Оливер действительно без раздумий вступался, когда ситуация накалялась. Но это показывает, прежде всего, наш коллектив. Уверен, будь на месте Экмана-Ларссона Миллер или Петтерсон, то и они бы пошли в бой.

— Петтерсон?

— Это он с виду такой. На самом деле, очень крепкий парень, который никогда не отступит. Но, конечно, когда за молодого вступается опытный, то этого дорогого стоит.

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Русские конкуренты

— «Ванкувер» едва-едва не попал в плей-офф. Разрыв с «Вегасом» был совсем крошечный.

— Не хватило двух побед. Ключевым в борьбе был последний выезд. Мы проиграли «Миннесоте» и «Калгари». Когда вернулись, были немного поникшие. Но весь март и начало апреля мы жили мыслью, что можем попасть в плей-офф. У нас же были очень хорошие серии. Когда назначили Брюса, то мы одержали восемь побед подряд. Хорошая серия была в концовке. Но все равно не хватило. Зато я уверен, что в следующем сезоне мы точно попадем в плей-офф.

— Кстати, о новичках. В команду пришли Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Это ваши прямые конкуренты?

— Когда приезжают два крайних, то это в любом случае усиление конкуренции. Но я рад, что в команде появились российские ребята. Мне в первой половине сезона было тяжело в том числе и из-за отсутствия российских ребят. Сначала с английским все было ужасно, это потом пошли улучшения. Но сначала были трудности. При этом мне помогали. На выезде ребята всегда звали с собой на ужин. Они прекрасно понимали, что я один, не с кем пообщаться. Но сейчас все изменится.

— Английский забудете.

— Наоборот. Сейчас Андрей Кузьменко приедет, ему надо будет в чем-то помочь, перевести. Да и вообще здорово. Новый год теперь будем вместе встречать.

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— Но все-таки это ваши конкуренты. Илья так на вашем фланге играет, у него приличный контракт.

— Да при чем тут контракт? Надо показать себя, какая разница, кто приходит. Думаю, что все будет нормально.

— Не все хоккеисты любят выступать в канадских командах. Слишком уж большое давление. Это чувствуется?

— Безусловно. В начале сезона, когда мы проигрывали, на лед бросали майки. Но это, наверное, везде так.

— Всегда казалось, что в Ванкувере как-то к хоккею спокойнее относятся. Все-таки в городе большая китайская диаспора, много выходцев с Востока. Они не знают, что такое хоккей.

— Но при том, что наша арена вмещает 19 тысяч зрителей, 17 заполнялось даже в худшие времена.

— Но на улице спокойнее. В Торонто знают каждого хоккеиста.

— У нас тоже узнают. Труднее всего Элиашу Петтерсону, которому просто нельзя выйти из дома. В магазин не выйти.

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— Вы как-то сказали, что находиться на льду с Петтерсоном — это хоккей совершенно другого уровня.

— И готов повторить это. Элиаш часто работал со мной на тренировках, объяснял какие-то моменты. Но на площадке с ним действительно другой хоккей. Он просто говорит: «Делай что умеешь, не беспокойся. Если ты будешь в хорошей позиции, то всегда получишь шайбу». Кстати, вот еще одна история. Я, если у меня не получается передача, то расстраиваюсь, извиняюсь. Меня Петтерсон как-то спрашивает: «А ты чего все время извиняешься?» Ну, отвечаю, неудобно перед партнерами, что моя ошибка приводит к контратаке.

— А он что?

— Говорит, если у тебя была правильная мысль, а что-то не получилось, то в этом нет ничего страшного. И тебя обязательно подстрахуют.

Василий Подколзин против Макса Комтуа. Фото Global Look Press
Василий Подколзин против Макса Комтуа.
Фото Global Look Press

Драк не ищу, но всегда к ним готов

— Вы же едва пару раз не подрались во время матчей. С Максимом Комтуа из «Анахайма», например?

— Да, я тогда не понял, чего арбитры нас вообще разняли. Был готов. Про драки я вот что хочу сказать. Специально искать их не буду ни в коем случае. Прекрасно понимаю, что там уровень боев совершенно на другом уровне. Но никогда не отступлю, если сложится ситуация.

— Грубо говоря, Райана Ривза на бой вызывать не будете?

— Ни в коем случае. Но на льду всякое может произойти. Я готов.

— У вас был тяжелейший календарь. Что изменилось в вашей подготовке?

— Да особенно ничего. Может быть, в питании что-то поменял. Например, накануне матча мне лучше хорошо поужинать часов в 20, чтобы на следующий день чувствовать себя нормально. Сплю я много.

— Насколько?

— Речь не про ночной сон, там-то все нормально — восемь часов. Я говорю про дневной. В день матча я могу проспать три с половиной — четыре часа.

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— Ничего себе.

— В команде тоже удивляются, но вот так. Когда у врачей спрашивают, они отмахиваются. Мол, он молодой. Пусть спит.

— Тренировок меньше?

— Да, но я всегда выхожу на нее раньше остальных. Если есть возможность прийти на 15-20 минут раньше, то всегда пользуюсь этим. Впрочем, ко мне сразу же подключаются тренеры и помогают отдельно отрабатывать те или иные элементы. Это очень здорово.

— Вы поехали в фарм-клуб после окончания сезона.

— И когда меня отправили, то немного напрягся. Мол, значит ли это, что у меня какие-то проблемы. Зашел даже к тренеру поинтересоваться своими перспективами. Но он меня успокоил. Мол, ничего страшного, ты молодой, поиграешь. И потом я ни на секунду не пожалел, что поехал в АХЛ.

— Да вы в плей-офф недолго держались. После двух игр вылетели от «Бейкерсфилда».

— Но у меня был плей-офф, я хотя бы почувствовал все это. Плюс сыграл удачно. Забил, во втором матче отдал. Мне еще тренер после окончания сезона сказал: «Видимо, тебя больше тут не увидим».

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
Василий Подколзин
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