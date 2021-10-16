«Ненавижу методы этого тренера!» Российский форвард забил первый гол в НХЛ, но его посадили в запас

Подколзин не выходил в третьем периоде, хотя начал матч в первой тройке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 4:5 Б (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фараби — 1 (Эллис, Проворов), 6:15 — 1:0. Подколзин — 1 (Майерс, Экман-Ларссон), 22:36 — 1:1. Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Чейссон), 24:07 — 1:2. Чейссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 29:36 — 1:3. Аткинсон — 1 (Фараби, Яндл), 32:17 — 2:3. Миллер — 1 (Петтерссон, Гарлэнд), 37:07 — 2:4. Конекны — 1 (бол., Кутюрье, Яндл), 57:43 — 3:4. Жиру — 1 (Кутюрье, Эллис), 58:48 — 4:4.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Харт — Демко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+10+9+2) — 39 (5+13+15+6).

Наши: Проворов (29.23/2/+2) — Подколзин (7.03/2/+1).

16 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19 338 зрителей.

У «Ванкувера» ожидаемо стало гораздо больше поклонников в России, так как свой дебютный сезон в лиге проводит нападающий Василий Подколзин. Сегодня впервые за 593 дня «Кэнакс» отправились на выездной матч в США, где им предстояло сразиться с «Филадельфией». 20-летний форвард появился на льду в первом звене с Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном, чем еще больше привлек к себе внимание. В прошлом матче, который «касатки» провели против «Эдмонтона», Подколзин получил всего семь минут игрового времени и не был особо заметен. На этот раз многие ждали от него гораздо большего.

Подколзину пора привыкать к повышенному уровню психологического давления. В клубе на него возлагают большие надежды, и неспроста. За всю свою историю «Ванкувер» не выбирал так высоко на драфтах россиян — в 2019 году Василий ушел под десятым номером. Канадские болельщики еще до дебюта Подколзина в НХЛ мечтали, что молодой форвард пойдет по стопам Павла Буре, который, кстати, также дебютировал в лиге в 20-летнем возрасте. Сегодня радости фанатов «Кэнакс» не было предела. Василий открыл счет своим голам в лиге и сделал это шикарным кистевым броском прямо над плечом Картера Харта.

Гол россиянина помог команде поймать импульс, которого не хватало в первом периоде. «Касатки» смотрелись весьма посредственно, а к середине двадцатиминутки нанесли всего два броска по воротам соперника. После перерыва гости выдали ударный отрезок, который едва не обернулся для «Филадельфии» катастрофой. «Кэнакс» продемонстрировали отличную реализацию большинства. Элиас Петтерссон отличился в формате «5 на 4», а Алекс Чейссон — в формате «5 на 3». Очередной ужасный матч провел 23-летний голкипер «Флайерз». В прошлом сезоне игра Харта вызывала много вопросов, и, судя по всему, пока мало что изменилось. Чего только стоит гол, пропущенный после броска Джей Ти Миллера.

К сожалению, звено Миллер — Петтерссон — Подколзин просуществовало в игре недолго. Уже во втором периоде российский нападающий оказался в четвертой тройке, а затем и вовсе присел на скамейку. Действия главного тренера «Ванкувера» Трэвиса Грина вызвали бурю негодования в твиттере среди болельщиков команды, которая, ведя в счете 4:2, не удержала преимущество. В третьем периоде Василий вообще не появился на льду, а «Филадельфия» в самой концовке встречи сумела за минуту забросить две шайбы. «Вот что происходит, когда сажаешь Подколзина на лавку и пытаешься сыграть в трусливый хоккей. Ненавижу методы этого тренера», «Отличные действия, Грин! Так держать, если хочешь опустить команду на дно!», «Зачем он испортил Подколзину такой памятный день? Это безумие» — такие сообщения после игры можно было увидеть сотнями.

Понять расстроенные чувства поклонников «Кэнакс» можно. Команда хоть и одержала победу в серии буллитов, но нашла себе приключения на ровном месте. Впрочем, удивляться философии Трэвиса Грина не стоит. Он всегда вводит молодежь в состав не спеша, постепенно увеличивая игровое время, если, конечно, игрок этого заслуживает. Подколзин должен правильно воспринять ситуацию и ни в коем случае не вешать нос. Грин после игры сказал следующее: «Перед матчем мы шутили с ним. У меня было чувство, что сегодня он забьет гол. Приятно это видеть. Это то, что никогда не забывается».

Потенциал у российского нападающего огромный. В него верят не только в России, но и в Северной Америке. Журналисты официального сайта НХЛ даже включили Василия в десятку главных претендентов этого сезона на «Колдер Трофи». Если форвард продолжит трудиться в таком же объеме, то шансы свои он получит. Сегодня он отыграл семь минут, нанес два броска и закончил с коэффициентом полезности «+1». Заброшенная шайба должна придать ему уверенности.