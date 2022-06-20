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Звезда КХЛ переходит в «Ванкувер». Кузьменко выбрал тренера, который работал с Овечкиным

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Кузьменко.
Фото photo.khl.ru
Экс-форвард СКА подписал однолетний контракт с «Кэнакс».

Одна из интриг межсезонья снимается с повестки. Экс-форвард СКА Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с «Ванкувером» и в новом сезоне сыграет вместе с недавним петербургским партнером Василием Подколзиным. Стоило только нападающему выложить в социальных сетях фотографию в джерси «Кэнакс», как в комментарии набежали фанаты клуба, желающие поздравить Андрея и поприветствовать в команде.

О том, что доросший до статуса суперзвезды КХЛ Кузьменко после сезона-2021/22 отправится в Северную Америку, говорили давно. После 30 апреля, когда истек контракт с армейцами, форвард трогательно попрощался с клубом в соцсетях и поблагодарил болельщиков «за четыре незабываемые года в форме СКА». Питерцы лишились сильнейшего вингера, а КХЛ — яркой звезды и второго бомбардира прошлой регулярки, чьи фирменные «улитки» кружили головы защитникам. Вариант с отъездом Кузьменко за океан назревал последние годы. Смена лиги не воспринимается, как дикая сенсация или неожиданность.

Андрей постепенно развивался в России, дорос до уровня сборной и получил заслуженный шанс в НХЛ. Открытым оставался вопрос о выборе клуба. Заполучить за «спасибо» недрафтованного и сформировавшегося форварда хотели многие генменеджеры. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отмечал, что россиянин встречался с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла». Сообщалось, что Кузьменко интересовались «Питтсбург», «Торонто» и «Бостон». Будет громко сказано, что клубы выстроились в очередь за экс-нападающим СКА, но то, что Андрей считался привлекательным лотом на рынке НСА — отнюдь не преувеличение.

Андрей Кузьменко. Один из лучших игроков КХЛ выбирает варианты в НХЛ. В каком клубе он окажется?

Нападающему действительно было из чего выбирать — и Андрей остановился на «Кэнакс», которых по ходу сезона возглавил Брюс Будро. Экс-форвард НХЛ Александр Семин работал с канадцем в «Вашингтоне» и считает его одним из лучших тренеров в карьере. Специалист защищал нестабильного форварда, даже когда красноярский самородок непростительно много ошибался на льду. По совету Будро Семина пригласили в «Каролину». С приходом в «Ванкувер» Брюс наладил атмосферу в коллективе. Загонять в жесткие рамки креативных игроков — не выбор канадца. Будро умеет раскрывать индивидуально сильных форвардов, так что Кузьменко должно быть комфортно в схемах тренера «Кэнакс».

Инсайдер Даррен Дрегер пишет, что Андрей определился с командой как раз после встречи с Будро, в чем нет ничего удивительного. Россиянину наверняка пообещали дать шанс закрепиться в топ-6 и игровое время в большинстве. Слова сойдутся с делом только в том случае, если Кузьменко сам возьмет новую высоту. Бесконечно держать в составе форварда с низкой пользой в атаке никто не будет. Но учитывая способности Андрея и развивающееся нападение «Кэнакс», выбор хоккеиста абсолютно логичен.

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Кузьменко, помимо богатого атакующего потенциала, не чурается прессинга, работы без шайбы и борьбы в углах. Задатки цепкого двухстороннего форварда, чего, к примеру, не хватило в НХЛ тому же Никите Гусеву, присутствуют в достаточном объеме. Безусловно, Андрея пригласили в «Кэнакс» не для того, чтобы нападающий таскал рояль. От россиянина ждут не менее блистательных симфоний, чем в КХЛ. Конкуренция на левом фланге серьезная, но Андрей провел четыре года в СКА, где количество хоккеистов на место в составе как минимум не меньше. Как прогрессировать и выгрызать позицию в топ-6, Кузьменко прекрасно знает.

Не исключено, что Будро объединит новичка вместе с Подколзиным, подобрав российской связке подходящего по духу центра. Кажется, что главный конкурент Кузьменко — Таннер Пирсон — форвард с кэпхитом в 3,25 млн долларов, выигравший Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом». Но пока рассуждать об этом рано. «Ванкувер» точно не завершил трансферную кампанию — дождемся начала тренировочного лагеря, чтобы оценить конкурентов и место Кузьменко в составе.

Зарплатный агрегатор НХЛ Capfriendly уточняет, что под кэпхитом у Кузьменко будет учитываться сумма в 925 тысяч долларов. Если он выбьет бонусы, то может заработать до 1,775 миллиона долларов. Впрочем, через год, если россиянин закрепится в НХЛ, он сможет претендовать на более солидный контракт. После сезона-2022/23 Андрей получит статус неограниченно свободного агента и возможность вести переговоры с другим уровнем настойчивости. Только для этого надо показать товар лицом в «Ванкувере». Все-таки Кузьменко отправляется за океан в статусе суперзвезды КХЛ.

Андрей Кузьменко
ХК СКА
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
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Тампа-Бэй – Колорадо
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 16 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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