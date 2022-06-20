Звезда КХЛ переходит в «Ванкувер». Кузьменко выбрал тренера, который работал с Овечкиным

Экс-форвард СКА подписал однолетний контракт с «Кэнакс».

Одна из интриг межсезонья снимается с повестки. Экс-форвард СКА Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с «Ванкувером» и в новом сезоне сыграет вместе с недавним петербургским партнером Василием Подколзиным. Стоило только нападающему выложить в социальных сетях фотографию в джерси «Кэнакс», как в комментарии набежали фанаты клуба, желающие поздравить Андрея и поприветствовать в команде.

О том, что доросший до статуса суперзвезды КХЛ Кузьменко после сезона-2021/22 отправится в Северную Америку, говорили давно. После 30 апреля, когда истек контракт с армейцами, форвард трогательно попрощался с клубом в соцсетях и поблагодарил болельщиков «за четыре незабываемые года в форме СКА». Питерцы лишились сильнейшего вингера, а КХЛ — яркой звезды и второго бомбардира прошлой регулярки, чьи фирменные «улитки» кружили головы защитникам. Вариант с отъездом Кузьменко за океан назревал последние годы. Смена лиги не воспринимается, как дикая сенсация или неожиданность.

Андрей постепенно развивался в России, дорос до уровня сборной и получил заслуженный шанс в НХЛ. Открытым оставался вопрос о выборе клуба. Заполучить за «спасибо» недрафтованного и сформировавшегося форварда хотели многие генменеджеры. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отмечал, что россиянин встречался с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла». Сообщалось, что Кузьменко интересовались «Питтсбург», «Торонто» и «Бостон». Будет громко сказано, что клубы выстроились в очередь за экс-нападающим СКА, но то, что Андрей считался привлекательным лотом на рынке НСА — отнюдь не преувеличение.

Нападающему действительно было из чего выбирать — и Андрей остановился на «Кэнакс», которых по ходу сезона возглавил Брюс Будро. Экс-форвард НХЛ Александр Семин работал с канадцем в «Вашингтоне» и считает его одним из лучших тренеров в карьере. Специалист защищал нестабильного форварда, даже когда красноярский самородок непростительно много ошибался на льду. По совету Будро Семина пригласили в «Каролину». С приходом в «Ванкувер» Брюс наладил атмосферу в коллективе. Загонять в жесткие рамки креативных игроков — не выбор канадца. Будро умеет раскрывать индивидуально сильных форвардов, так что Кузьменко должно быть комфортно в схемах тренера «Кэнакс».

Инсайдер Даррен Дрегер пишет, что Андрей определился с командой как раз после встречи с Будро, в чем нет ничего удивительного. Россиянину наверняка пообещали дать шанс закрепиться в топ-6 и игровое время в большинстве. Слова сойдутся с делом только в том случае, если Кузьменко сам возьмет новую высоту. Бесконечно держать в составе форварда с низкой пользой в атаке никто не будет. Но учитывая способности Андрея и развивающееся нападение «Кэнакс», выбор хоккеиста абсолютно логичен.

Кузьменко, помимо богатого атакующего потенциала, не чурается прессинга, работы без шайбы и борьбы в углах. Задатки цепкого двухстороннего форварда, чего, к примеру, не хватило в НХЛ тому же Никите Гусеву, присутствуют в достаточном объеме. Безусловно, Андрея пригласили в «Кэнакс» не для того, чтобы нападающий таскал рояль. От россиянина ждут не менее блистательных симфоний, чем в КХЛ. Конкуренция на левом фланге серьезная, но Андрей провел четыре года в СКА, где количество хоккеистов на место в составе как минимум не меньше. Как прогрессировать и выгрызать позицию в топ-6, Кузьменко прекрасно знает.

Не исключено, что Будро объединит новичка вместе с Подколзиным, подобрав российской связке подходящего по духу центра. Кажется, что главный конкурент Кузьменко — Таннер Пирсон — форвард с кэпхитом в 3,25 млн долларов, выигравший Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом». Но пока рассуждать об этом рано. «Ванкувер» точно не завершил трансферную кампанию — дождемся начала тренировочного лагеря, чтобы оценить конкурентов и место Кузьменко в составе.

Зарплатный агрегатор НХЛ Capfriendly уточняет, что под кэпхитом у Кузьменко будет учитываться сумма в 925 тысяч долларов. Если он выбьет бонусы, то может заработать до 1,775 миллиона долларов. Впрочем, через год, если россиянин закрепится в НХЛ, он сможет претендовать на более солидный контракт. После сезона-2022/23 Андрей получит статус неограниченно свободного агента и возможность вести переговоры с другим уровнем настойчивости. Только для этого надо показать товар лицом в «Ванкувере». Все-таки Кузьменко отправляется за океан в статусе суперзвезды КХЛ.