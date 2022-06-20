Звезда КХЛ переходит в «Ванкувер». Кузьменко выбрал тренера, который работал с Овечкиным
Одна из интриг межсезонья снимается с повестки. Экс-форвард СКА Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с «Ванкувером» и в новом сезоне сыграет вместе с недавним петербургским партнером Василием Подколзиным. Стоило только нападающему выложить в социальных сетях фотографию в джерси «Кэнакс», как в комментарии набежали фанаты клуба, желающие поздравить Андрея и поприветствовать в команде.
О том, что доросший до статуса суперзвезды КХЛ Кузьменко после сезона-2021/22 отправится в Северную Америку, говорили давно. После 30 апреля, когда истек контракт с армейцами, форвард трогательно попрощался с клубом в соцсетях и поблагодарил болельщиков «за четыре незабываемые года в форме СКА». Питерцы лишились сильнейшего вингера, а КХЛ — яркой звезды и второго бомбардира прошлой регулярки, чьи фирменные «улитки» кружили головы защитникам. Вариант с отъездом Кузьменко за океан назревал последние годы. Смена лиги не воспринимается, как дикая сенсация или неожиданность.
Андрей постепенно развивался в России, дорос до уровня сборной и получил заслуженный шанс в НХЛ. Открытым оставался вопрос о выборе клуба. Заполучить за «спасибо» недрафтованного и сформировавшегося форварда хотели многие генменеджеры. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отмечал, что россиянин встречался с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла». Сообщалось, что Кузьменко интересовались «Питтсбург», «Торонто» и «Бостон». Будет громко сказано, что клубы выстроились в очередь за экс-нападающим СКА, но то, что Андрей считался привлекательным лотом на рынке НСА — отнюдь не преувеличение.
Нападающему действительно было из чего выбирать — и Андрей остановился на «Кэнакс», которых по ходу сезона возглавил Брюс Будро. Экс-форвард НХЛ Александр Семин работал с канадцем в «Вашингтоне» и считает его одним из лучших тренеров в карьере. Специалист защищал нестабильного форварда, даже когда красноярский самородок непростительно много ошибался на льду. По совету Будро Семина пригласили в «Каролину». С приходом в «Ванкувер» Брюс наладил атмосферу в коллективе. Загонять в жесткие рамки креативных игроков — не выбор канадца. Будро умеет раскрывать индивидуально сильных форвардов, так что Кузьменко должно быть комфортно в схемах тренера «Кэнакс».
Инсайдер Даррен Дрегер пишет, что Андрей определился с командой как раз после встречи с Будро, в чем нет ничего удивительного. Россиянину наверняка пообещали дать шанс закрепиться в топ-6 и игровое время в большинстве. Слова сойдутся с делом только в том случае, если Кузьменко сам возьмет новую высоту. Бесконечно держать в составе форварда с низкой пользой в атаке никто не будет. Но учитывая способности Андрея и развивающееся нападение «Кэнакс», выбор хоккеиста абсолютно логичен.
Кузьменко, помимо богатого атакующего потенциала, не чурается прессинга, работы без шайбы и борьбы в углах. Задатки цепкого двухстороннего форварда, чего, к примеру, не хватило в НХЛ тому же Никите Гусеву, присутствуют в достаточном объеме. Безусловно, Андрея пригласили в «Кэнакс» не для того, чтобы нападающий таскал рояль. От россиянина ждут не менее блистательных симфоний, чем в КХЛ. Конкуренция на левом фланге серьезная, но Андрей провел четыре года в СКА, где количество хоккеистов на место в составе как минимум не меньше. Как прогрессировать и выгрызать позицию в топ-6, Кузьменко прекрасно знает.
Не исключено, что Будро объединит новичка вместе с Подколзиным, подобрав российской связке подходящего по духу центра. Кажется, что главный конкурент Кузьменко — Таннер Пирсон — форвард с кэпхитом в 3,25 млн долларов, выигравший Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом». Но пока рассуждать об этом рано. «Ванкувер» точно не завершил трансферную кампанию — дождемся начала тренировочного лагеря, чтобы оценить конкурентов и место Кузьменко в составе.
Зарплатный агрегатор НХЛ Capfriendly уточняет, что под кэпхитом у Кузьменко будет учитываться сумма в 925 тысяч долларов. Если он выбьет бонусы, то может заработать до 1,775 миллиона долларов. Впрочем, через год, если россиянин закрепится в НХЛ, он сможет претендовать на более солидный контракт. После сезона-2022/23 Андрей получит статус неограниченно свободного агента и возможность вести переговоры с другим уровнем настойчивости. Только для этого надо показать товар лицом в «Ванкувере». Все-таки Кузьменко отправляется за океан в статусе суперзвезды КХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|21.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|16
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72