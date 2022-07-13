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Сегодня, 22:15

«По финансам претензий нет». Русский защитник четыре года бился за хороший контракт в НХЛ и наконец его получил

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Любушкин (слева).
Фото Global Look Press
Илья Любушкин (в центре).
Фото Global Look Press
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Интервью новичка «Баффало» Ильи Любушкина, который заработает 5,5 миллиона долларов за два сезона в «Сэйбрз».

— Что вы знаете о «Баффало»?

— Мы же с ними играли в одном дивизионе, когда я выступал за «Торонто». Хорошая, молодая команда.

— В плей-офф долго не попадает.

— Не попадала, а теперь будет попадать. В НХЛ так все быстро меняется. Какие-то клубы за лето могут провести определенную работу и превратиться в фаворита. Так что не будем загадывать, все выяснится на льду.

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— Недавно вы сказали, что готовы ждать предложений до октября, но нашли вариант в первые два часа после открытия рынка.

— Я сам немного удивлен, что все случилось так быстро. Но тут ведь не предскажешь. До открытия рынка нельзя было вести ни с кем переговоры, так что я и не знал про варианты. Но мы обо всем быстро договорились с «Баффало», сразу же согласился с этим вариантом. Хотя были и другие.

— Лучше или хуже?

— Да что сейчас об этом говорить... Вы по каким критериям судите?

Илья Любушкин (в центре). Фото Global Look Press
Илья Любушкин (в центре).
Фото Global Look Press

— Я бы не хотел жить в Баффало, хотя там был.

— Отношусь к этому спокойно. Что там не так?

— Холодно.

— В вашей Балашихе тоже зимой холодно. Можно найти вариант с солнечным штатом и быть несчастным в хоккее. Для меня главное было найти команду, где в тебя верят и будут доверять.

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— Вы будете получать 2,75 миллиона. Это существенное повышение, на которое вы и не рассчитывали, наверное?

— Согласен, по финансовым вопросам вообще нет претензий. После «Торонто» я примерно представлял свою цену. Рассчитывал на контракт в 2,5 миллиона. Все оказалось близко.

— Считаю, что вы быстро нашли работу и потому, что в «Торонто» вышли на новый уровень.

— Стал лучше?

— Гораздо. Вы стали делать важную работу на площадке.

— Канадский клуб дал мне воздух, там я действительно стал играть в совершенно другой хоккей. За это благодарен «Кленовым листьям». Жаль, что не получилось продолжить сотрудничество, но очень им благодарен за то, какой опыт получил у них.

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— Надеюсь, что «Клинки» будут использовать вас в меньшинстве.

— О, мы как раз на эту тему говорили с главным тренером «Баффало». И одна из причин, по которой заключил контракт, как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах. Понятно, что все будет зависеть от меня, но шансы давать будут.

— Скажите честно, вели переговоры с какой-нибудь российской командой? На всякий случай.

— Нет, клянусь. Я бы в этом сезоне точно не вернулся в КХЛ. Как и говорил, ждал бы до последнего.

Илья Любушкин
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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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