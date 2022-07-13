«По финансам претензий нет». Русский защитник четыре года бился за хороший контракт в НХЛ и наконец его получил
— Что вы знаете о «Баффало»?
— Мы же с ними играли в одном дивизионе, когда я выступал за «Торонто». Хорошая, молодая команда.
— В плей-офф долго не попадает.
— Не попадала, а теперь будет попадать. В НХЛ так все быстро меняется. Какие-то клубы за лето могут провести определенную работу и превратиться в фаворита. Так что не будем загадывать, все выяснится на льду.
— Недавно вы сказали, что готовы ждать предложений до октября, но нашли вариант в первые два часа после открытия рынка.
— Я сам немного удивлен, что все случилось так быстро. Но тут ведь не предскажешь. До открытия рынка нельзя было вести ни с кем переговоры, так что я и не знал про варианты. Но мы обо всем быстро договорились с «Баффало», сразу же согласился с этим вариантом. Хотя были и другие.
— Лучше или хуже?
— Да что сейчас об этом говорить... Вы по каким критериям судите?
— Я бы не хотел жить в Баффало, хотя там был.
— Отношусь к этому спокойно. Что там не так?
— Холодно.
— В вашей Балашихе тоже зимой холодно. Можно найти вариант с солнечным штатом и быть несчастным в хоккее. Для меня главное было найти команду, где в тебя верят и будут доверять.
— Вы будете получать 2,75 миллиона. Это существенное повышение, на которое вы и не рассчитывали, наверное?
— Согласен, по финансовым вопросам вообще нет претензий. После «Торонто» я примерно представлял свою цену. Рассчитывал на контракт в 2,5 миллиона. Все оказалось близко.
— Считаю, что вы быстро нашли работу и потому, что в «Торонто» вышли на новый уровень.
— Стал лучше?
— Гораздо. Вы стали делать важную работу на площадке.
— Канадский клуб дал мне воздух, там я действительно стал играть в совершенно другой хоккей. За это благодарен «Кленовым листьям». Жаль, что не получилось продолжить сотрудничество, но очень им благодарен за то, какой опыт получил у них.
— Надеюсь, что «Клинки» будут использовать вас в меньшинстве.
— О, мы как раз на эту тему говорили с главным тренером «Баффало». И одна из причин, по которой заключил контракт, как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах. Понятно, что все будет зависеть от меня, но шансы давать будут.
— Скажите честно, вели переговоры с какой-нибудь российской командой? На всякий случай.
— Нет, клянусь. Я бы в этом сезоне точно не вернулся в КХЛ. Как и говорил, ждал бы до последнего.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -