Грязный Наз против Большого Зи. Российский тафгай дважды за матч подрался с двухметровым великаном из Словакии

Андрей Назаров против Здено Хары.

Как рассказывал в своих воспоминаниях Андрей Назаров, бой в 2001 году с легендарным Бобом Пробертом стал переломным в его карьере в НХЛ. После этого он утвердился в роли настоящего тафгая и завоевал уважение со стороны других игроков лиги.

«Я выполнял, поверьте, самую сложную хоккейную работу, проверил свой характер. Может, я и потерял в деньгах, зато не прогибался и в человеческом плане только выиграл», — с теплотой вспоминал тот этап своей карьеры в НХЛ Назаров в интервью «СЭ».

Назаров всегда выделялся на льду не только своим жестким стилем игры, но и внушительными габаритами. Наверное, именно поэтому в Северной Америке и решили сразу сделать его тафгаем.

«В начале карьеры быстро понял, что можно заработать дополнительные дивиденды за счет драк. Наверное, не стоило так рьяно браться за дело, но я увлекся. Так и родился русский тафгай», — рассказывал Назаров «Советскому спорту».

Встреча с великаном

По схожему пути могла пойти и карьера другого великана — защитника из Словакии Здено Хары.

Двухметровый словак был выбран «Айлендерс» на драфте 1996 года. За четыре сезона на Лонг-Айленде он набрал только 28 очков в 231 матче, после чего стал участником одной из самых громких сделок в истории НХЛ в XXI веке, когда «Островитяне» забрали у «Оттавы» нападающего Алексея Яшина.

В составе «Сенаторз» Хара начал выходить на более важные роли, избавляясь от статуса обычного надежного защитника-домоседа, который также периодически может исполнять роль «полицейского» на льду.

Именно в этот момент карьеры судьба свела его с Андреем Назаровым, который тогда выступал за «Бостон». Их встреча состоялась 24 января 2002 года.

Однако первое выяснение отношений получилось несколько скомканным. Назаров в зоне соперника подъехал к Харе и предложил помериться силами, на что словак не стал отказывать.

Андрей пошел в атаку, но, уклоняясь от удара соперника, потерял равновесие, после чего оба хоккеиста рухнули на лед. Арбитры тут же вмешались в происходящее и к явному неудовольствию соперников разняли вспыльчивых мужчин, отправив их успокаивать нервы на скамейки штрафников.

Однако двухминутный курс по управлению гневом не возымел действия. Неизвестно, успели ли бойцы обменяться какими-то договоренностями, но как только они выскочили со скамейки штрафников, то начался второй раунд.

На этот раз Назаров добился большего успеха. Он умело повязал руку противника, а несколько его ударов с левой достигли цели, чуть не сбив шлем с головы Хары. Сам же словак не смог как следует достать более опытного противника, но зато выиграл борцовский поединок, смачно швырнув россиянина на лед.

Вновь отправляясь на скамейку штрафников, Назаров с трудом сдерживал улыбку, оставшись явно довольным своими действиями и считая себя победителем двухраундового противостояния.

Однако вскоре улыбка пропала с лица тафгая, когда судьи именно Назарова посчитали зачинщиком повторной драки и во избежание дальнейших безобразий удалили его до конца матча.

Так как встреча проходила на домашней арене «Оттавы», то болельщики «Сенаторз» с радостью освистывали Назарова, пока он покидал лед. Это явно задело российского игрока. В какой-то момент у него даже промелькнула мысль запустить клюшкой на трибуны, но он вовремя смог себя сдержать: клюшка полетела в стену уже в подтрибунном помещении.

Наследник Назарова

В следующий раз Назаров вспомнил о Харе уже после завершения своей игровой карьеры.

В декабре 2021 года Хара, который к тому моменту все еще выступал в НХЛ, но уже на закате карьеры вернулся в «Айлендерс», вновь подрался с российским игроком. На этот раз — с нападающим «Нэшвилла» Яковом Трениным.

Харе удалось натянуть оппоненту свитер на голову и нанести ряд ударов. Тренин в итоге получил рассечение.

«Могу заявить, что у Якова, моего челябинского земляка, большие яйца. Я, будучи игроком НХЛ, тоже дрался с Харой и знаю, что такое биться с ним. Правда, тогда словак был гораздо моложе.

На будущее: Якову в боях с такими соперниками лучше сразу входить в клинч, а не размениваться ударами. Но, повторюсь, Тренин повел себя очень смело", — делился опытом Назаров в интервью «Чемпионату».