«Я абсолютно счастливый, что вообще в НХЛ. После гола уснул в полчетвертого». Интервью Подколзина о дебюте за «Ванкувер»

Экс-форвард СКА рассказал о первых трех матчах за «Кэнакс».

Нападающий Василий Подколзин смог с первой попытки пробиться в основу «Ванкувера» и провел три первых матчах в НХЛ. Во втором из них он даже забил гол, но пока россиянин не получает много игрового времени и стабильное место в каком-то конкретном звене. В интервью «СЭ» Подколзин рассказал о своих впечатлениях от дебюта в заокеанской лиге.

— Как тебе объяснили, что ты не играл в третьем периоде второго матча, хотя ты забил гол?

— Так получилось, наверное, потому что в равных составах я не играю, и это наложилось. А в концовке уже не стали выпускать, так как было довольно напряженно.

— А с тобой тренер говорил, пытался объяснить свою позицию, или это не принято в «Ванкувере»?

— Нет. Особо никто ничего не говорит, особо даже на ошибки не указывают. Разве что после матча ты можешь игру посмотреть с тренером или его ассистентом. А так ничего не говорят — но и я не говорю, особого диалога нет.

— Насколько ты доволен этими тремя матчами? По лицу было видно, что ты счастлив.

— Да, я абсолютно счастливый, что я вообще в НХЛ. Сколько дают играть — столько дают. Конечно, хочется большего, но было бы хуже, если бы я в НХЛ не играл. А меня оставили в команде. Так что я счастливый, самый счастливый.

— Насколько тебя нервировало то, что ты не набрал ни одного очка на предсезонке?

— Вообще тяжелый месяц был. Не то чтобы это раздражало — но было неприятно. Моменты были постоянно, в каждой игре, но не мог забить. Хорошо, что получилось на старте сезона это сделать. Теперь надо наращивать темп и показывать тренеру, что я готов к рабочему ритму.

— Что бросилось в глаза, когда ты вышел в матче НХЛ — уже не на предсезонке?

— Скорость.

— Огромная?

— Да.

— Быстро привык?

— Большим плюсом было то, что на предсезонке я сыграл все матчи. В регулярке уже немного побыстрее было.

— Как ты устроился в Ванкувере? Тебе все нравится?

— Да. Приехали, живем практически на арене, апартаменты прямо над ней. Очень удобно. Очень хороший город.

— Узнают на улицах?

— Бывает, редко, но чтобы прям узнавали постоянно — такого нет.

— Насколько ты готов, что эти три матча ничего не значат и еще 79 игр, в которых нужно прыгнуть выше головы?

— Я все лето готовился к этому. Да и здесь нет времени расстраиваться, если что-то не получилось. Очень много матчей, и есть шансы быстро исправить ситуацию. Мне это сразу объяснили. Здесь очень интересно: до последней минуты третьего периода не знаешь, выиграешь или проиграешь.

— Во сколько ты уснул после заброшенной шайбы?

— В полчетвертого, наверное, только. Хотя уже на следующий день у нас игра была.

— Пересматривал видео потом?

— Да, пересматривал. Круто.

— И последнее: Макдэвид уже сделал хет-трик, оторвался от тебя на два гола.

— Еще удивился, что какие-то все вопросы серьезные... А про Макдэвида — будем догонять.