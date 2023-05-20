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Сегодня, 08:15

В плей-офф НХЛ снова овертайм! Команда Дадонова спаслась в концовке, но все равно проиграла

«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Эдин Хилл (слева) отражает бросок Евгения Дадонова.
Фото USA Today Sports
«Вегас» начал финал конференции с победы — 4:3 ОТ.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3.
Вратари: Хилл — Эттингер.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0).
Наши: Барбашев (17.23/1/+1) — Дадонов (15.50/2/0).
20 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 271 зритель.
Счет в серии: 1-0.

Финалы конференций НХЛ намечаются очень горячие. Второй день подряд команды не могут определить победителя в основное время, но на этот раз обошлось без нескольких овертаймов. «Вегас» на домашнем льду принимал «Даллас», и скучать болельщикам не пришлось. Обе команды показали характер, подтвердив прогнозы многих, что эта серия будет очень упорной.

Для гостей начало встречи получилось более удачным. Несмотря на две упущенные попытки большинства, «Старз» сумели открыть счет. «Вегасу» не привыкать пропускать первыми, а в текущем розыгрыше Кубка Стэнли они худшие по этому показателю. Джейсон Робертсон с подправления огорчил Эдина Хилла и забил впервые за девять игр. Форвард выглядит не так ярко, как ожидалось, но не исключено, что Джейсон играет с травмой.

Несмотря на пропущенный гол, «Вегас» ни в чем не уступал сопернику, а после перерыва полноценно забрал инициативу в свои руки. У Джейка Оттинджера было много работы, а в первых двух периодах по его воротам нанесли 28 бросков. Хозяева не только попали в штангу в одном из эпизодов, но и забили вполне ожидаемый гол. Уильям Карлссон удачно сыграл на отскоке от борта и спокойно поразил пустой угол.

Самым жарким получился третий период, в котором команды забросили на двоих четыре шайбы. Уже на первой минуте Карлссон оформил дубль, но вскоре Роопе Хинтц восстановил равновесие. Финский форвард продолжает демонстрировать феноменальную игру. В нынешнем плей-офф на его счету уже 22 (10+12) очка. По итогам первого и второго раундов плей-офф Хинтц занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Всего через пять минут «Вегас» снова вышел вперед, а неожиданным героем эпизода стал Теодорс Блюгерс. Латвийский форвард в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли появился на льду лишь в третьей игре, но оказался в нужном месте и поразил ворота Оттинджера. Момент показался довольно спорным, так как голкипера «Далласа» задвинули прямо в ворота. Однако судьи решили не просматривать эпизод, а Питер Дебур побоялся брать челлендж на предмет возможной помехи вратарю.

Впрочем, ситуация не подкосила гостей. «Старз» в третьем периоде значительно перебросали соперника (16-8) и сдержали несколько опасных атак. Все свои серии в нынешнем плей-офф «Даллас» начинал с овертаймов, так что сегодня техасцы не стали нарушать традиции. Уже при пустых воротах за две минуты до сирены Джейми Бенн сравнял счет, сделав это с изящной передачи коньком от Джо Павелски.

Еще в одной традиции «Старз» остались верны себе. Два предыдущих овертайма команда проиграла, и сегодняшний матч не стал исключением. Всего полторы минуты понадобилось «Вегасу», чтобы завершить матч. Бретт Хауден стал автором победного гола, а «Голден Найтс» одержали седьмую волевую победу в одном плей-офф, повторив свой рекорд, установленный в 2021 году. Можно не сомневаться, что в этой серии все самое интересное впереди.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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Хинтц стал первым за 32 года и 4-м в истории франшизы «Далласа» с 20 очками в 14 матчах Кубка Стэнли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Вегас
0 - 0
4. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Каролина
0 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 1
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
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26.05
20.05 03:30
Вегас – Даллас
 4 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 14 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 18
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 14 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 7 1.65
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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