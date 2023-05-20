В плей-офф НХЛ снова овертайм! Команда Дадонова спаслась в концовке, но все равно проиграла

«Вегас» начал финал конференции с победы — 4:3 ОТ.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0).

Наши: Барбашев (17.23/1/+1) — Дадонов (15.50/2/0).

20 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 271 зритель.

Счет в серии: 1-0.

Финалы конференций НХЛ намечаются очень горячие. Второй день подряд команды не могут определить победителя в основное время, но на этот раз обошлось без нескольких овертаймов. «Вегас» на домашнем льду принимал «Даллас», и скучать болельщикам не пришлось. Обе команды показали характер, подтвердив прогнозы многих, что эта серия будет очень упорной.

Для гостей начало встречи получилось более удачным. Несмотря на две упущенные попытки большинства, «Старз» сумели открыть счет. «Вегасу» не привыкать пропускать первыми, а в текущем розыгрыше Кубка Стэнли они худшие по этому показателю. Джейсон Робертсон с подправления огорчил Эдина Хилла и забил впервые за девять игр. Форвард выглядит не так ярко, как ожидалось, но не исключено, что Джейсон играет с травмой.

Несмотря на пропущенный гол, «Вегас» ни в чем не уступал сопернику, а после перерыва полноценно забрал инициативу в свои руки. У Джейка Оттинджера было много работы, а в первых двух периодах по его воротам нанесли 28 бросков. Хозяева не только попали в штангу в одном из эпизодов, но и забили вполне ожидаемый гол. Уильям Карлссон удачно сыграл на отскоке от борта и спокойно поразил пустой угол.

Самым жарким получился третий период, в котором команды забросили на двоих четыре шайбы. Уже на первой минуте Карлссон оформил дубль, но вскоре Роопе Хинтц восстановил равновесие. Финский форвард продолжает демонстрировать феноменальную игру. В нынешнем плей-офф на его счету уже 22 (10+12) очка. По итогам первого и второго раундов плей-офф Хинтц занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Всего через пять минут «Вегас» снова вышел вперед, а неожиданным героем эпизода стал Теодорс Блюгерс. Латвийский форвард в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли появился на льду лишь в третьей игре, но оказался в нужном месте и поразил ворота Оттинджера. Момент показался довольно спорным, так как голкипера «Далласа» задвинули прямо в ворота. Однако судьи решили не просматривать эпизод, а Питер Дебур побоялся брать челлендж на предмет возможной помехи вратарю.

Впрочем, ситуация не подкосила гостей. «Старз» в третьем периоде значительно перебросали соперника (16-8) и сдержали несколько опасных атак. Все свои серии в нынешнем плей-офф «Даллас» начинал с овертаймов, так что сегодня техасцы не стали нарушать традиции. Уже при пустых воротах за две минуты до сирены Джейми Бенн сравнял счет, сделав это с изящной передачи коньком от Джо Павелски.

Еще в одной традиции «Старз» остались верны себе. Два предыдущих овертайма команда проиграла, и сегодняшний матч не стал исключением. Всего полторы минуты понадобилось «Вегасу», чтобы завершить матч. Бретт Хауден стал автором победного гола, а «Голден Найтс» одержали седьмую волевую победу в одном плей-офф, повторив свой рекорд, установленный в 2021 году. Можно не сомневаться, что в этой серии все самое интересное впереди.