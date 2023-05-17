Затащит ли Бобровский «Флориду» в финал Кубка Стэнли, и чего ожидать от команды Дадонова?

Превью финалов конференций.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в НХЛ стартуют финалы конференций. Потихоньку хоккейный сезон в Северной Америке близится к завершению, но впереди осталось самое интересное. Четыре клуба сразятся за право сыграть в главной серии сезона, и в каждой из этих команд есть как минимум один россиянин, имя которого может появиться на Кубке Стэнли в этом году. В последний раз российские хоккеисты оставались без трофея в сезоне-2014/15, когда победу праздновал «Чикаго».

Восточная конференция

«Каролина» — «Флорида»

Россияне в серии: Петр Кочетков, Андрей Свечников (травмирован) — Сергей Бобровский

Личные встречи: 0:3, 4:0, 6:4

Реализация большинства: 18,9% - 27,6%

Игра в меньшинстве: 90,0% - 65,8%

Голов забито: 40 — 40

Голов пропущено: 28 — 37

Прогноз «СЭ»: 3:4

Расписание матчей: 19 мая; 21 мая; 23 мая; 25 мая; 27 мая*; 29 мая*; 31 мая* (время начала всех матчей — 3.00 мск)

*Если потребуется

Эту серию можно смело называть противостоянием имени братьев Стаал. Эрик вновь сыграет в финале конференции против Джордана, как это было в 2009 году. Тогда «Питтсбург» Джордана был сильнее «Каролины» Эрика (4-0) и вышел в финал Кубка Стэнли. Кроме того, в составе «Флориды» помимо Эрика есть еще и третий брат — Марк Стаал. Удивительная хоккейная семья, которая не собирается стареть.

Вызывает дополнительный интерес еще и то, что главный тренер «Пантерз» Пол Морис работал в «Каролине» на протяжении девяти лет (1997-2003, 2008-2011) и выходил с командой в 2002-м в финал Кубка Стэнли. Тогда под его руководством играл Род Бриндамор, ныне тренирующий «Харрикейнз». Свою тренерскую деятельность Бриндамор начинал в качестве помощника Мориса, так что их персональная дуэль, несомненно, добавит этой серии огня.

Для «Флориды» это особенный момент. Она вышла в финал конференции впервые с 1996 года, а ведь еще недавно под вопросом было даже попадание в плей-офф. Одним из главных героев в составе «Пантер» неожиданно стал Сергей Бобровский. Российский голкипер наконец-то вспомнил, какую игру все от него ждут, и проводит выдающийся плей-офф. В решающей встрече с «Торонто» он отразил 50 бросков, и это второй показатель в истории клуба.

«Приятно, когда такой парень, как Боб, находится в воротах. Он придает нам всем уверенности. Когда соперник получает хороший шанс забросить, Бобровский всегда на месте. Сергей дает нам шанс выигрывать каждый матч. Это все, о чем мы можем просить», — говорит форвард команды Александр Барков.

У «Каролины» также есть козыри. Несмотря на серьезные кадровые потери в атаке (Теуво Терявяйнен может сыграть в серии), команда не забуксовала, а в ее составе проявили себя другие герои. Форвард Джордан Мартинук набрал 10 (5+5) очков в 11 играх и делит с Себастианом Ахо первое место по результативности. Проблем с характером у «Харрикейнз» нет, об этом говорит и то, что с 2021 года команда выиграла семь подряд овертаймов. Кроме того, у «Каролины» — лучшее меньшинство в лиге.

Очевидного фаворита в этой паре нет, но по игре «Флорида» выглядит немного предпочтительнее. Плей-офф для коллектива Пола Мориса начался уже месяца два назад, да и после громкой победы над «Бостоном» команда заметно заматерела, поверив в свои силы. Не исключено, что именно фактор эмоционального пика может сыграть в этой серии определяющую роль. И если Бобровский продолжит держать заданную планку, то впервые за 27 лет «Пантеры» могут выйти в финал Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Даллас» — «Вегас»

Россияне в серии: Евгений Дадонов — Иван Барбашев, Павел Дорофеев

Личные встречи: 4:0, 3:2 (Б), 2:1 (Б)

Реализация большинства: 31,7% - 17,5%

Игра в меньшинстве: 83,3% - 60,0%

Голов забито: 47 — 41

Голов пропущено: 40 — 33

Прогноз «СЭ»: 4:2

Расписание матчей: 20 мая, 3.30 (мск); 21 мая, 22.00 (мск); 24 мая, 3.00 (мск); 26 мая, 3.00 (мск); 28 мая, 3.00 (мск)*; 30 мая, 3:00 (мск)*; 1 июня, 4.00 (мск)

«Даллас» вышел в финал Западной конференции во второй раз за четыре сезона. Как и в 2020 году, на этой стадии техасцам предстоит встреча с «Вегасом». Тогда «Старз» под руководством Рика Боунесса выиграли серию у «Голден Найтс» (4-1), который по иронии судьбы тренировал Питер Дебур. Нынешний наставник «Далласа» в третий раз за карьеру может вывести свою команду в финал Кубка Стэнли. Предыдущие попытки с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» успехом не увенчались.

Ключевой в этой серии может стать игра в неравных составах. У «Вегаса» есть проблемы с большинством и особенно — с меньшинством. «Даллас» же в этих компонентах выглядит мощно. Тем не менее «Голден Найтс» даже при таких раскладах умеет добывать необходимый результат. «Эдмонтону» не хватило своего невероятного большинства для того, чтобы остановить «Рыцарей». Опыта у «Вегаса» более чем достаточно, а команда вышла в финал конференции в четвертый раз за свою шестилетнюю историю.

Евгений Дадонов. Фото USA Today Sports

Главным бомбардиром «Голден Найтс» неожиданно для многих стал Джек Айкел. Американец проводит свой дебютный плей-офф и набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «+7» в 11 играх. В списке снайперов с шестью голами он делит первое место с Чендлером Стивенсоном. С атакой у «Вегаса» проблем нет. «Рыцари» в среднем забивают 3,73 гола за игру, а это больше, чем у любой команды, прошедшей первый раунд. Особенно хороши «Голден Найтс» в равных составах — 31 гол, и это лучший показатель среди оставшихся команд.

Нестареющий Джо Павелски прекрасно знаком с «Вегасом» и с радостью огорчит одного из своих любимых соперников. Форвард уже третий раз в карьере встречается с «Рыцарями» в плей-офф и в 19 матчах с ними набрал 10 (5+5) очков. Павелски — душа и сердце нынешних «Старз», и можно не сомневаться, что на закате карьеры он сделает все для того, чтобы еще раз попытать удачу в финале Кубка Стэнли. Символично, что под руководством Питера Дебура американец уже выходил в главную серию сезона (2016).

Еще одно из главных орудий «Далласа» — форвард Роопе Хинтц. С 19 (9+10) очками финн занимает второе место среди бомбардиров нынешнего плей-офф и сильно влияет на игру своей команды. «Старз» совершают почти 60 процентов своих бросков в формате «пять на пять», когда Хинтц находится на льду. У Роопе 60 процентов выигранных вбрасываний, и он получает второе игровое время среди форвардов после Джейсона Робертсона (18:26). От уверенности и продуктивности Хинтца будет зависеть многое.

Обе команды схожи по стилю, но у «Далласа» есть небольшое преимущество в плане исполнителей, а также во вратарской линии. Если техасцы будут использовать свои козыри, то выход во второй финал Кубка Стэнли за три года может стать реальностью. «Немногие ожидали увидеть нас на такой стадии. Я чувствую, что в этом году мы можем победить. У нас есть все для этого. Когда мы придерживаемся своего плана, то в состоянии обыграть кого угодно», — говорит голкипер Джейк Оттинджер. Осталось доказать все это на деле.