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17 мая, 19:45

Затащит ли Бобровский «Флориду» в финал Кубка Стэнли, и чего ожидать от команды Дадонова?

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Иван Барбашев, Сергей Бобровский, Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Хоккеист «Далласа» Евгений Дадонов.
Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports
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Превью финалов конференций.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в НХЛ стартуют финалы конференций. Потихоньку хоккейный сезон в Северной Америке близится к завершению, но впереди осталось самое интересное. Четыре клуба сразятся за право сыграть в главной серии сезона, и в каждой из этих команд есть как минимум один россиянин, имя которого может появиться на Кубке Стэнли в этом году. В последний раз российские хоккеисты оставались без трофея в сезоне-2014/15, когда победу праздновал «Чикаго».

Восточная конференция

«Каролина» — «Флорида»
Россияне в серии: Петр Кочетков, Андрей Свечников (травмирован) — Сергей Бобровский
Личные встречи: 0:3, 4:0, 6:4
Реализация большинства: 18,9% - 27,6%
Игра в меньшинстве: 90,0% - 65,8%
Голов забито: 40 — 40
Голов пропущено: 28 — 37
Прогноз «СЭ»: 3:4
Расписание матчей: 19 мая; 21 мая; 23 мая; 25 мая; 27 мая*; 29 мая*; 31 мая* (время начала всех матчей — 3.00 мск)
*Если потребуется

Эту серию можно смело называть противостоянием имени братьев Стаал. Эрик вновь сыграет в финале конференции против Джордана, как это было в 2009 году. Тогда «Питтсбург» Джордана был сильнее «Каролины» Эрика (4-0) и вышел в финал Кубка Стэнли. Кроме того, в составе «Флориды» помимо Эрика есть еще и третий брат — Марк Стаал. Удивительная хоккейная семья, которая не собирается стареть.

Вызывает дополнительный интерес еще и то, что главный тренер «Пантерз» Пол Морис работал в «Каролине» на протяжении девяти лет (1997-2003, 2008-2011) и выходил с командой в 2002-м в финал Кубка Стэнли. Тогда под его руководством играл Род Бриндамор, ныне тренирующий «Харрикейнз». Свою тренерскую деятельность Бриндамор начинал в качестве помощника Мориса, так что их персональная дуэль, несомненно, добавит этой серии огня.

Для «Флориды» это особенный момент. Она вышла в финал конференции впервые с 1996 года, а ведь еще недавно под вопросом было даже попадание в плей-офф. Одним из главных героев в составе «Пантер» неожиданно стал Сергей Бобровский. Российский голкипер наконец-то вспомнил, какую игру все от него ждут, и проводит выдающийся плей-офф. В решающей встрече с «Торонто» он отразил 50 бросков, и это второй показатель в истории клуба.

«Приятно, когда такой парень, как Боб, находится в воротах. Он придает нам всем уверенности. Когда соперник получает хороший шанс забросить, Бобровский всегда на месте. Сергей дает нам шанс выигрывать каждый матч. Это все, о чем мы можем просить», — говорит форвард команды Александр Барков.

У «Каролины» также есть козыри. Несмотря на серьезные кадровые потери в атаке (Теуво Терявяйнен может сыграть в серии), команда не забуксовала, а в ее составе проявили себя другие герои. Форвард Джордан Мартинук набрал 10 (5+5) очков в 11 играх и делит с Себастианом Ахо первое место по результативности. Проблем с характером у «Харрикейнз» нет, об этом говорит и то, что с 2021 года команда выиграла семь подряд овертаймов. Кроме того, у «Каролины» — лучшее меньшинство в лиге.

Очевидного фаворита в этой паре нет, но по игре «Флорида» выглядит немного предпочтительнее. Плей-офф для коллектива Пола Мориса начался уже месяца два назад, да и после громкой победы над «Бостоном» команда заметно заматерела, поверив в свои силы. Не исключено, что именно фактор эмоционального пика может сыграть в этой серии определяющую роль. И если Бобровский продолжит держать заданную планку, то впервые за 27 лет «Пантеры» могут выйти в финал Кубка Стэнли.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Даллас» — «Вегас»
Россияне в серии: Евгений Дадонов — Иван Барбашев, Павел Дорофеев
Личные встречи: 4:0, 3:2 (Б), 2:1 (Б)
Реализация большинства: 31,7% - 17,5%
Игра в меньшинстве: 83,3% - 60,0%
Голов забито: 47 — 41
Голов пропущено: 40 — 33
Прогноз «СЭ»: 4:2
Расписание матчей: 20 мая, 3.30 (мск); 21 мая, 22.00 (мск); 24 мая, 3.00 (мск); 26 мая, 3.00 (мск); 28 мая, 3.00 (мск)*; 30 мая, 3:00 (мск)*; 1 июня, 4.00 (мск)

«Даллас» вышел в финал Западной конференции во второй раз за четыре сезона. Как и в 2020 году, на этой стадии техасцам предстоит встреча с «Вегасом». Тогда «Старз» под руководством Рика Боунесса выиграли серию у «Голден Найтс» (4-1), который по иронии судьбы тренировал Питер Дебур. Нынешний наставник «Далласа» в третий раз за карьеру может вывести свою команду в финал Кубка Стэнли. Предыдущие попытки с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» успехом не увенчались.

Ключевой в этой серии может стать игра в неравных составах. У «Вегаса» есть проблемы с большинством и особенно — с меньшинством. «Даллас» же в этих компонентах выглядит мощно. Тем не менее «Голден Найтс» даже при таких раскладах умеет добывать необходимый результат. «Эдмонтону» не хватило своего невероятного большинства для того, чтобы остановить «Рыцарей». Опыта у «Вегаса» более чем достаточно, а команда вышла в финал конференции в четвертый раз за свою шестилетнюю историю.

Хоккеист «Далласа» Евгений Дадонов.
Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports

Главным бомбардиром «Голден Найтс» неожиданно для многих стал Джек Айкел. Американец проводит свой дебютный плей-офф и набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «+7» в 11 играх. В списке снайперов с шестью голами он делит первое место с Чендлером Стивенсоном. С атакой у «Вегаса» проблем нет. «Рыцари» в среднем забивают 3,73 гола за игру, а это больше, чем у любой команды, прошедшей первый раунд. Особенно хороши «Голден Найтс» в равных составах — 31 гол, и это лучший показатель среди оставшихся команд.

Нестареющий Джо Павелски прекрасно знаком с «Вегасом» и с радостью огорчит одного из своих любимых соперников. Форвард уже третий раз в карьере встречается с «Рыцарями» в плей-офф и в 19 матчах с ними набрал 10 (5+5) очков. Павелски — душа и сердце нынешних «Старз», и можно не сомневаться, что на закате карьеры он сделает все для того, чтобы еще раз попытать удачу в финале Кубка Стэнли. Символично, что под руководством Питера Дебура американец уже выходил в главную серию сезона (2016).

Еще одно из главных орудий «Далласа» — форвард Роопе Хинтц. С 19 (9+10) очками финн занимает второе место среди бомбардиров нынешнего плей-офф и сильно влияет на игру своей команды. «Старз» совершают почти 60 процентов своих бросков в формате «пять на пять», когда Хинтц находится на льду. У Роопе 60 процентов выигранных вбрасываний, и он получает второе игровое время среди форвардов после Джейсона Робертсона (18:26). От уверенности и продуктивности Хинтца будет зависеть многое.

Обе команды схожи по стилю, но у «Далласа» есть небольшое преимущество в плане исполнителей, а также во вратарской линии. Если техасцы будут использовать свои козыри, то выход во второй финал Кубка Стэнли за три года может стать реальностью. «Немногие ожидали увидеть нас на такой стадии. Я чувствую, что в этом году мы можем победить. У нас есть все для этого. Когда мы придерживаемся своего плана, то в состоянии обыграть кого угодно», — говорит голкипер Джейк Оттинджер. Осталось доказать все это на деле.

Хоккей
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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