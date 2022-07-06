Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Что случилось?
История «Хоккеисты и армия», которая началась 1 июля с дела голкипера Ивана Федотова, получила продолжение.
Telegram-канал SHOT (более 600 тысяч подписчиков) сообщил о том, что бывший полицейский из Уфы Фарит Самигуллин, который был арестован в апреле этого года, продавал хоккеистам военные билеты. Якобы в преступной схеме в 2017 году участвовал сам Федотов, форвард Павел Карнаухов, а также ... Кирилл Капризов.
Изначально в посте в соцсети было указано, что Карнаухов тогда был хоккеистом «Салавата Юлаева» — однако в КХЛ он выступал только за ЦСКА, позже запись была исправлена.
Федотов и Капризов на тот момент действительно играли в системе уфимского клуба.
Позже Telegram-канал Mash Batash добавил новую информацию и фамилии.
В их сообщении тот самый Самигуллин назван «бизнесменом», говорится, что он сотрудничает со следствием и выдал им следующие данные: он передавал деньги начальнику отделения призыва Константину Воропаеву (по 150-200 тысяч рублей), в схеме участвовали другие бывшие игроки «Салавата» — Михаил Воробьев (сейчас играет в СКА), Владислав Лукин (Адмирал) и Анвар Сулейманов.
Правда ли это?
Пока неизвестно. Никаких официальных комментариев от государственных органов не поступало, а слитые Telegram-каналами скрины переписок и данных военкоматов нуждаются в серьезной проверке.
При этом адвокат Ивана Федотова Алексей Пономарев в интервью РИА «Новости» опроверг сам факт наличия у хоккеиста военного билета:
— Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается, о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности.
Аналогично высказался в интервью «СЭ» и отец Капризова Олег.
— У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик, — отметил Олег Капризов.
Позже Telegram-канал Mash сообщил следующее:
— В понедельник отец Кирилла должен приехать и снять сына с воинского учета в Уфе по доверенности. После этого снова поставит, но уже в Новокузнецке, откуда Кирилл родом. Военный билет Капризов пока не получал и в армию не призывался. На учет он встал как студент КемГУ, а с 2021-го — как студент РАНХиГС. Призыву он подлежит только с 30 июня, так как закончилась отсрочка по учебе, — говорится в посте Mash.
Что будет дальше?
Большинство клубов КХЛ и хоккеистов призывного возраста забеспокоились уже после дела Федотова, а сегодняшняя ситуация приблизила происходящее к панике. По данным «СЭ», в командах лиги стали обзванивать своих игроков с целью четко прояснить их юридическое положение по поводу службы в армии.
Сам Капризов, по нашей информации, улетел в США сегодня. То же самое сделали еще несколько россиян призывного возраста, выступающих в НХЛ. А один наш хоккеист, который не успел вернуться в Россию ранее, отменил поездку домой и собирается провести лето в Северной Америке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72