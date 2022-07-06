Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит

Игроки призывного возраста уезжают в США .

Что случилось?

История «Хоккеисты и армия», которая началась 1 июля с дела голкипера Ивана Федотова, получила продолжение.

Telegram-канал SHOT (более 600 тысяч подписчиков) сообщил о том, что бывший полицейский из Уфы Фарит Самигуллин, который был арестован в апреле этого года, продавал хоккеистам военные билеты. Якобы в преступной схеме в 2017 году участвовал сам Федотов, форвард Павел Карнаухов, а также ... Кирилл Капризов.

Изначально в посте в соцсети было указано, что Карнаухов тогда был хоккеистом «Салавата Юлаева» — однако в КХЛ он выступал только за ЦСКА, позже запись была исправлена.

Кирилл Капризов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федотов и Капризов на тот момент действительно играли в системе уфимского клуба.

Позже Telegram-канал Mash Batash добавил новую информацию и фамилии.

В их сообщении тот самый Самигуллин назван «бизнесменом», говорится, что он сотрудничает со следствием и выдал им следующие данные: он передавал деньги начальнику отделения призыва Константину Воропаеву (по 150-200 тысяч рублей), в схеме участвовали другие бывшие игроки «Салавата» — Михаил Воробьев (сейчас играет в СКА), Владислав Лукин (Адмирал) и Анвар Сулейманов.

Правда ли это?

Пока неизвестно. Никаких официальных комментариев от государственных органов не поступало, а слитые Telegram-каналами скрины переписок и данных военкоматов нуждаются в серьезной проверке.

При этом адвокат Ивана Федотова Алексей Пономарев в интервью РИА «Новости» опроверг сам факт наличия у хоккеиста военного билета:

— Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается, о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности.

Кирилл Капризов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Аналогично высказался в интервью «СЭ» и отец Капризова Олег.

— У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик, — отметил Олег Капризов.

Позже Telegram-канал Mash сообщил следующее:

— В понедельник отец Кирилла должен приехать и снять сына с воинского учета в Уфе по доверенности. После этого снова поставит, но уже в Новокузнецке, откуда Кирилл родом. Военный билет Капризов пока не получал и в армию не призывался. На учет он встал как студент КемГУ, а с 2021-го — как студент РАНХиГС. Призыву он подлежит только с 30 июня, так как закончилась отсрочка по учебе, — говорится в посте Mash.

Что будет дальше?

Большинство клубов КХЛ и хоккеистов призывного возраста забеспокоились уже после дела Федотова, а сегодняшняя ситуация приблизила происходящее к панике. По данным «СЭ», в командах лиги стали обзванивать своих игроков с целью четко прояснить их юридическое положение по поводу службы в армии.

Сам Капризов, по нашей информации, улетел в США сегодня. То же самое сделали еще несколько россиян призывного возраста, выступающих в НХЛ. А один наш хоккеист, который не успел вернуться в Россию ранее, отменил поездку домой и собирается провести лето в Северной Америке.