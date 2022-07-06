Адвокат голкипера Ивана Федотова заявил, что у его клиента не было военного билета до отправки в армию

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккейного вратаря Ивана Федотова, заявил, что у его подзащитного никогда не было военного билета до отправки в ряды вооруженных сил.

«Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается, о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности», — сказал Пономарев РИА Новости.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В понедельник источники сообщили, что спортсмен находится в Северодвинске. Во вторник адвокат Федотова сообщил, что хоккеист находится на территории военной части.

В начале мая стало известно, что Федотов подпсиал контракт с «Филадельфией» из НХЛ на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.