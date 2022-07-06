Российский хоккеист призывного возраста из НХЛ решил не возвращаться в Россию из-за ситуации с Федотовым

По информации «СЭ», ситуация с делом российского голкипера Ивана Федотова, задержанного за уклонение от службы в армии и отправленного в воинскую часть в Северодвинск, повлияла на планы на лето ряда наших хоккеистов НХЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что в США улетел Кирилл Капризов — по новой информации, он сделал это сегодня.

Помимо форварда «Миннесоты», в Северную Америку отправились и другие российские хоккеисты призывного возраста. Также принял решение не возвращаться на лето в Россию как минимум один игрок, не достигший возраста в 25 лет.

Во многих клубах КХЛ уже активно изучают ситуацию по поводу военных билетов своих хоккеистов