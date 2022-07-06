Андрей Василевский — биография вратаря, которого называли будущим Третьяком

Андрей Василевский — один ярчайших российских хоккеистов, выступающих в НХЛ.

Несмотря на то что вратарей с российским паспортом в североамериканской лиге как никогда много, Василевскому удается выделяться. Он стал третьим вратарем из России, сумевшим завоевать Кубок Стэнли. Взял он эту награду в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 и в 2021 годах. Однако это не единственные достижения спортсмена. Расскажем о других наградах Андрея и о пути к ним.

Общая информация

Место рождения: Тюмень

Дата рождения: 25 июля 1994 года

Рост: 190 см

Вес: 102 кг

Клуб: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Прозвище: Вася (англ. Vasy), Большой Кот (англ. Big Cat)

Амплуа: вратарь

Детство спортсмена

Андрей воспитывался в спортивной семье — его отец, которого также звали Андрей, играл на позиции вратаря, а мама занималась фигурным катанием. И Андрей Василевский — младший, и его брат Алексей в детстве попали в хоккейную секцию уфимского «Салавата Юлаева». Начиная в амплуа нападающих, они оба поменяли свои позиции, и Андрей в этом вопросе последовал примеру отца, хотя тот первое время даже был против.

Решение Андрея встать в ворота оказалось правильным, ведь его талант признавали все, особенно тренер юниорской сборной Михаил Васильев. Как говорит отец Василевского, жест тренера, когда он взял Андрея в состав юниорской сборной, где были спортсмены на два года старше, сработал для вратаря как буст. Чувствуя доверие, которое к нему испытывают, хоккеист старался показывать свои лучшие результаты.

Василевский в КХЛ

Среди вратарей, вышедших на Драфт КХЛ 2011, Василевский однозначно был лидером. Если бы не механизм, позволяющий защитить своих воспитанников, «Салават Юлаев» мог бы остаться без ценнейшего спортсмена, ведь виды на вратаря имели многие. Следующий после Драфта сезон Василевский отыграл в МХЛ, а после перешел к КХЛ, где сильнейшая конкуренция не позволяла ему получать достаточно игрового времени. Несмотря на то, что у Василевского не получилось проявить себя в уфимской команде, ушел он оттуда не без наград. В сезоне-2013/14 он получил бронзу КХЛ и серебро чемпионата России. Подобная ситуация, которая сложилась в команде, а именно: отсутствие достаточного доверия к хоккеисту, которого называли будущим Третьяком, заставила его задуматься о развитии карьеры в другой стране.

Переезд и карьера в НХЛ

Отвечая на вопросы журналистов, Василевский говорил, что готов отыграть даже три или четыре сезона в АХЛ, только чтобы по итогу оказаться в НХЛ. К счастью, Андрею не пришлось столько времени проводить во второй лиге, и уже в декабре 2014-го он был вызван в основной состав «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в скором времени дебютировал за них.

Андрей Василевский. Фото Global Look Press

Команда из Тампы выбрала Василевского еще на Драфте НХЛ в 2012 и по окончании его контракта с «Салаватом» подписала его на три сезона. Первые несколько месяцев Андрей провел в «Сиракьюз Кранч», фарм-клубе «Тампы», где в среднем отражал более 90% бросков. А статистика вратаря в дебютном матче оказалась еще лучше, отразив 23 из 24 бросков, Василевский помог «молниям» закончить встречу со счетом 3:1 в свою пользу.

В следующем сезоне обстоятельства заставили Василевского снова вернуться в «Сиракьюз Кранч» после лечения. Спортсмен перенес операцию по удалению тромба и лечение синдрома грудного выдоха. Довольно быстро восстановившись, вратарь вернулся на лед уже через полтора месяца, и в двух матчах, проведенных за «Кранч», отразил 56 бросков из 58. Сразу после этого Василевского вернули в «Тампу», но в регулярном чемпионате он был лишь вторым номером. Как говорил отец Василевского, у Андрея случился «синдром второго сезона в НХЛ». В первый сезон, объяснял он, достижение высоких результатов дается проще из-за эмоционального подъема, а во втором становится сильно сложнее. Справиться с преодолением трудностей Андрею помогли команда, тренерский состав «Тампы» и Вадим Тарасов, тренер вратарей из «Салавата Юлаева».

Стать основным вратарем «молний» Василевскому удалось после ухода из команды Бена Бишопа, и в сезоне-2017/18 он провел практически все матчи и даже опередил своего бывшего одноклубника в количестве побед за сезон. За это время он успел стать первым вратарем за время существования «Тампы», одержавшим девять побед подряд, и шестым в НХЛ с 20 победами в 25 играх. Также в этом сезоне Андрей был вызван на Матч всех звезд и, сделав восемь шатаутов, был включен в список номинантов на «Визина Трофи», присуждаемый лучшему вратарю сезона НХЛ, но получил трофей лишь по окончании следующего.

Одними из самых успешных сезонов в карьере — как в индивидуальном, так и в командном плане — для Василевского стали сезоны 2019/20 и 2020/21. «Молнии» брали Кубок Стэнли, а Василевский ставил все новые рекорды. Так в первый чемпионский сезон он совершил наибольшее для «Тампы-Бэй» количество сейвов за один матч первого раунда плей-офф, отразив 61 шайбу в игре против «Коламбус Блю Джекетс». А во второй оформил свой первый шатаут в решающем матче финала Кубка Стэнли, что до этого удалось лишь Тому Баррассу.

Сезон-2021/22 хотя и остался без Кубка Стэнли для «молний», но, дойдя до финала, команда стала первой, кому удалось дойти до этой стадии три раза подряд с 1980 года. За этот год Василевский снова стал участником Матча всех звезд НХЛ и закончил сезон со статистикой 91% отбитых шайб.

Андрей Василевский. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Василевский в национальной команде

В национальной команде и на молодежном уровне, и на взрослом Василевский был одним из незаменимых спортсменов в составе. По итогам матчей он не раз признавался лучшим игроком команды даже в свой дебютный взрослый чемпионат мира, отстояв на «сухую» против Германии и пропустив всего одну шайбу из 40 от сборной США. На ЧМ-2017 Василевский стал лучшим вратарем турнира, а на ЧМ-2019 — единственным российским хоккеистом, включенным в состав символической сборной турнира.

Личная жизнь Андрея Василевского

Андрей Василевский в интервью говорил, что хоккей и семья — вся его жизнь. И не зря, ведь семья спортсмена выглядит настолько же счастливой, насколько успешна его карьера.

Андрей Василевский женился в 2014 году, его избранницей стала модель Ксения Сахиб-Гореева, с которой спортсмен познакомился в самолете. Свадьба состоялась в Уфе, сразу после этого Андрею пришлось вернуться в Америку. Ксения переехала к мужу, и в 2015 году у пары родился сын Лукас.

Андрей и Ксения Василевские.

Андрей Василевский сейчас

Несмотря на то что защитить Кубок Стэнли в этом сезоне команде Василевского не удалось, он все равно признается одним из лучших игроков не только команды, но и всего турнира. За игрой и новыми рекордами спортсмена в НХЛ российским фанатам предстоит следить еще несколько лет. В 2019 году Василевский подписал контракт с «молниями», который рассчитан на восемь лет — до 2027. По его условиям спортсмен получит $ 76 млн.

Интересные факты

Знакомство Андрея с будущей женой Ксенией произошло совершенно случайно. Оказавшись в одном самолете, они могли и не пересечься, если бы один из пассажиров не предложил девушке поменяться местами, после чего она заняла кресло рядом с вратарем «Тампы».

Рождение сына Василевский отметил двумя победами в течение 48 часов — сначала в АХЛ, а на следующие сутки — в НХЛ. Это событие даже назвали хет-триком Василевского, но, как сказал сам спортсмен, ничего важнее рождения сына быть не может.

Когда Андрей Василевский только начинал заниматься хоккеем, он хотел развиваться как вратарь, но отец спортсмена был против. Только в семь лет он поддался на уговоры сына, когда тот нашел сирень с шестью листьями и сказал о том, что загадал желание стать голкипером.