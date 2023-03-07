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Макдэвид — в шаге от рекорда века. Скоро он может превзойти достижение Кучерова

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Нереальные показатели главной звезды НХЛ.

Коннор Макдэвид оформил дубль в гостевом матче против «Баффало» и установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. В 65 матчах сезона-2022/23 форвард «Эдмонтона» набрал 124 очка, забив 54 гола и сделав 70 результативных передач. Ближайшему преследователю в бомбардирской гонке — партнеру по атаке «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю — канадец везет 28 очков, замыкающему тройку лидеров Никите Кучерову — 36.

Лучшие бомбардиры сезона-2022/23

Макдэвид вышел на третье место по сезонной результативности в XXI веке, превзойдя, помимо собственного прошлогоднего результата, еще и достижение Яромира Ягра. Больше Коннора в новом тысячелетии набирали только канадец Джо Торнтон в сезоне-2005/06 и россиянин Никита Кучеров четыре года назад. Для того чтобы завладеть рекордом века, капитану «нефтяников» нужно набрать пять очков в оставшихся 17 матчах регулярки.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке

Однако не результат Кучерова кажется целью Коннора на концовку сезона. При сохранении набранного темпа (1,908 очка за игру) Макдэвид точно войдет в элитную группу игроков, которым покорялась отметка в 150 набранных очков. Девять раз легендарный рубеж преодолевал Уэйн Гретцки, трижды — Марио Лемье, по разу — Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс. Более того, 97-й номер «Эдмонтона» вполне может добраться до 160 очков — территории, где бывали только величайшие игроки в истории лиги — Гретцки и Лемье.

Лидеры по набранным очкам в истории НХЛ

Заодно Макдэвид посматривает и в сторону снайперского рекорда века. В нынешней регулярке он забросил уже 54 шайбы, повторив восьмой результат Джо Сакика и Яромира Ягра. От второго места, которое делят Остон Мэттьюс и Стивен Стэмкос Коннора отделяет шесть точных бросков, от рекорда Александра Овечкина — 11.

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

За восемь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 821 (293+528) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — он опережает на 118 очков, Патрика Кейна, сменившего недавно «Чикаго» на «Рейнджерс» — на 153 балла. Четвертое место с отставанием в 183 очка занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — седьмой, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).

Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16

Макдэвид набирает 1,487 очка в среднем за игру. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270). Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,267). Российский рейтинг в нынешнем сезоне возглавил Кирилл Капризов (1,166), подвинувший на шестую строчку Евгения Малкина (1,159). Никита Кучеров здесь восьмой, Артемий Панарин — десятый, Александр Овечкин — одиннадцатый.

Лидеры по средней результативности в XXI веке

В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самого результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Причем уже в нынешнем сезоне Коннор может подвинуть Босси с четвертой строчки. Для этого ему хватит 28 очков в оставшихся 15 матчах чемпионата.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 90
2 Нью-Джерси 62 41 21 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 65 32 33 72
5 Питтсбург 62 31 31 71
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 63 24 39 59
8 Коламбус 63 20 43 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 63 38 25 84
3 Тампа-Бэй 63 37 26 79
4 Баффало 62 32 30 68
5 Оттава 63 32 31 68
6 Флорида 64 31 33 68
7 Детройт 63 28 35 65
8 Монреаль 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 63 36 27 78
3 Виннипег 64 36 28 75
4 Колорадо 61 34 27 74
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 62 27 35 59
7 Аризона 63 21 42 52
8 Чикаго 63 22 41 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 63 38 25 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 63 36 27 78
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 64 28 36 69
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 63 21 42 50
8 Сан-Хосе 64 19 45 50
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12.03
7.03 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
7.03 03:30
Баффало – Эдмонтон
 2 : 3
7.03 04:30
Даллас – Калгари
 4 : 5
7.03 05:00
Чикаго – Оттава
 5 : 0
7.03 06:30
Лос-Анджелес – Вашингтон
 4 : 2
7.03 06:30
Ванкувер – Нэшвилл
 4 : 3 Б
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

62 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 22 2.26
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