Макдэвид — в шаге от рекорда века. Скоро он может превзойти достижение Кучерова
Коннор Макдэвид оформил дубль в гостевом матче против «Баффало» и установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. В 65 матчах сезона-2022/23 форвард «Эдмонтона» набрал 124 очка, забив 54 гола и сделав 70 результативных передач. Ближайшему преследователю в бомбардирской гонке — партнеру по атаке «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю — канадец везет 28 очков, замыкающему тройку лидеров Никите Кучерову — 36.
Макдэвид вышел на третье место по сезонной результативности в XXI веке, превзойдя, помимо собственного прошлогоднего результата, еще и достижение Яромира Ягра. Больше Коннора в новом тысячелетии набирали только канадец Джо Торнтон в сезоне-2005/06 и россиянин Никита Кучеров четыре года назад. Для того чтобы завладеть рекордом века, капитану «нефтяников» нужно набрать пять очков в оставшихся 17 матчах регулярки.
Однако не результат Кучерова кажется целью Коннора на концовку сезона. При сохранении набранного темпа (1,908 очка за игру) Макдэвид точно войдет в элитную группу игроков, которым покорялась отметка в 150 набранных очков. Девять раз легендарный рубеж преодолевал Уэйн Гретцки, трижды — Марио Лемье, по разу — Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс. Более того, 97-й номер «Эдмонтона» вполне может добраться до 160 очков — территории, где бывали только величайшие игроки в истории лиги — Гретцки и Лемье.
Заодно Макдэвид посматривает и в сторону снайперского рекорда века. В нынешней регулярке он забросил уже 54 шайбы, повторив восьмой результат Джо Сакика и Яромира Ягра. От второго места, которое делят Остон Мэттьюс и Стивен Стэмкос Коннора отделяет шесть точных бросков, от рекорда Александра Овечкина — 11.
За восемь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 821 (293+528) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — он опережает на 118 очков, Патрика Кейна, сменившего недавно «Чикаго» на «Рейнджерс» — на 153 балла. Четвертое место с отставанием в 183 очка занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — седьмой, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).
Макдэвид набирает 1,487 очка в среднем за игру. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270). Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,267). Российский рейтинг в нынешнем сезоне возглавил Кирилл Капризов (1,166), подвинувший на шестую строчку Евгения Малкина (1,159). Никита Кучеров здесь восьмой, Артемий Панарин — десятый, Александр Овечкин — одиннадцатый.
В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самого результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Причем уже в нынешнем сезоне Коннор может подвинуть Босси с четвертой строчки. Для этого ему хватит 28 очков в оставшихся 15 матчах чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|90
|2
|Нью-Джерси
|62
|41
|21
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|65
|32
|33
|72
|5
|Питтсбург
|62
|31
|31
|71
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|63
|24
|39
|59
|8
|Коламбус
|63
|20
|43
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|63
|38
|25
|84
|3
|Тампа-Бэй
|63
|37
|26
|79
|4
|Баффало
|62
|32
|30
|68
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Флорида
|64
|31
|33
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|63
|36
|27
|78
|3
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|4
|Колорадо
|61
|34
|27
|74
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|62
|27
|35
|59
|7
|Аризона
|63
|21
|42
|52
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|63
|38
|25
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|63
|36
|27
|78
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|64
|28
|36
|69
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|63
|21
|42
|50
|8
|Сан-Хосе
|64
|19
|45
|50
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|4 : 2
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26