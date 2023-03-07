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Сегодня, 09:45

Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» на выезде уступили «Лос-Анджелесу» — 2:4.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Сандин — 5 (Милано, Строум), 31:39 — 0:1. Гавриков — 4 (Фиала, Арвидссон), 33:18 — 1:1. Дано — 16 (Арвидссон, Рой), 39:27 — 2:1. Овечкин — 36 (бол., Сандин, Бэкстрем), 42:31 — 2:2. Андерсон — 3 (Байфилд, Кемпе), 47:52 — 3:2. Кемпе — 30 (п.в.), 59:58 — 4:2.
Вратари: Копли — Кемпер (57:55 — 58:07, 58:10 — 59:58).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 41 (19+11+11) — 22 (3+10+9).
Наши: Гавриков (21.21/3/+1) — Алексеев (20.39/1/-1), Кузнецов (19.06/2/-3), Овечкин (17.47/4/-3).
7 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Пугающее превосходство «Лос-Анджелеса» по броскам (19-3) емко передает диспозицию первого периода матча с «Вашингтоном». «Кингз» включили давление, смело кружили в чужой зоне и заставили голкипера Дарси Кемпера серьезно потрудиться. «Кэпиталз» могли рассчитывать только на контратаки, далеко не все из которых доходили до ворот хорошо знакомого вратаря Финикса Копли. Пять полноценных сезонов американец развивался в системе «Вашингтона», а прошлым летом сменил команду. Копли перешел в другой опытный клуб, который, правда, в отличие от «Столичных», планирует пошуметь в плей-офф. Для команды Александра Овечкина большим успехом станет сам проход в кубковые матчи. Однако такие поражения, как сегодня от «Кингз», только отдаляют «Кэпс» от выполнения этой цели.

То, что Кемпер получит много работы, читалось по составу «Вашингтона» на выездной матч. Питер Лавиолетт выпустил в третьей паре обороны недавно подключившихся из фарм-клуба Александра Алексеева и Винсента Иорио. И если россиянин познал уровень НХЛ и провел 14 матчей в текущем сезоне, то 20-летний канадец совсем недавно дебютировал за «Столичных». Порядка на собственном пятаке откровенно не хватало «Вашингтону». Только хладнокровие Кемпера и вальяжное отношение «Королей» к созданным моментам позволили гостям уйти на первый перерыв при равном счете.

Второй период начался с прекрасной контратаки «Лос-Анджелеса». Неувядающий Анже Копитар замыкал передачу броском в касание, но Кемпера выручила перекладина. Только в середине отрезка первым попаданием в створ отметился Александр Овечкин. В атаке «Вашингтон» производил печальное впечатление. Большинство набегов в зону «Кингз» заканчивались набросами от защитников, которые читались обороняющейся пятеркой и голкипером Копли. «Лос-Анджелес» атаковал опаснее, но безрезультатно. И пока «Короли» стучались в закрытую дверь, «Кэпиталз» реализовали одну из редких атак.

Первой шайбой за новый клуб отметился Расмус Сандин, обменянный из «Торонто» на Эрика Густафссона. Защитник смело подключился на пятак и, лежа на льду, протолкнул шайбу в домик вратарю. Нелепая ошибка Копли, который не сомкнул щитки и не опустил клюшку на лед, стоила американцу пропущенной шайбы. Странный гол разбудил «Королей». Хозяева правильно отреагировали на ляп голкипера. Меньше чем через две минуты «Лос-Анджелес» отыгрался. Пришел черед защитников «Кингз» забивать. Владислав Гавриков успешно сыграл на отскоке и оформил первый гол в третьем матче за новый клуб. В прошлой игре с «Сент-Луисом» россиянин не набрал очков, но был признан второй звездой. А сегодня Гавриков отметился важным голом.

Как бы прямолинейно и бесхитростно ни атаковал «Вашингтон», удаляться против «Кэпиталз» — не лучшая затея. Убойные щелчки Овечкина из левого круга вбрасываний никуда не делись. Получив двойное большинство в начале третьего периода, «Столичные» предложили Копли едва ли не столько же работы, как и за весь матч. Обстрел ворот «Королей» завершился долгожданной шайбой капитана «Вашингтона». Александр продлил результативную серию до двух матчей и выбил 36-й гол в сезоне. Классика большинства «Кэпиталз» — офис Овечкина работает без перерывов. Копли впервые пропустил от Александра и стал 169-м вратарем НХЛ, которые доставал шайбу из ворот после точных бросков российского снайпера. Опережают Великую Восьмерку только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

Гавриков в третьем периоде мог оформить дубль, но не попал в ближний угол из выгодной позиции. Впрочем, и без второго гола российского защитника «Лос-Анджелес» наиграл на победу. «Вашингтон», конечно, грамотно отбился в меньшинстве и рационально отнесся к редким моментам в чужой зоне. Однако «Кингз» контролировали большую часть матча и в два раза перебросали соперника. Третья шайба от Мики Андерсона вытекала из логики матча. Не помогла «Столичным» отчаянная замена голкипера на последних минутах. Все закончилось тем, что Адриан Кемпе поразил пустые ворота. А Овечкин только наблюдал со спины, как форвард хозяев ставит точку в содержательной игре.

Александр Овечкин. НХЛ: «Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла», «Чикаго» разгромил «Оттаву» и другие результаты
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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