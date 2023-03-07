Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2. В составе «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид.

На счету нападающего в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. Таким образом, он набрал124 очка в отдельном сезоне, что стало его новым личным рекордом. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/22.

После этого матча «Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции