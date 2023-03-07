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Сегодня, 07:08

Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2. В составе «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид.

На счету нападающего в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. Таким образом, он набрал124 очка в отдельном сезоне, что стало его новым личным рекордом. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/22.

После этого матча «Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции

Коннор Макдэвид
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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7.03 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
7.03 03:30
Баффало – Эдмонтон
 2 : 3
7.03 04:30
Даллас – Калгари
 - : -
7.03 05:00
Чикаго – Оттава
 - : -
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Лос-Анджелес – Вашингтон
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7.03 06:30
Ванкувер – Нэшвилл
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 122
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

61 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 22 2.26
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