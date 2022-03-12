Кузнецов лишил гола Овечкина! У Кузи хет-трик, а капитан пока не обошел Ягра
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Кузнецов — 17 (Дженсен, Оши), 5:34 — 0:1. Кузнецов — 18 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:17 — 0:2. Хьюз — 5 (Миллер, Петтерссон), 40:57 — 1:2. Хорват — 19 (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 2:2. Хорват — 20 (Хэмоник, Хьюз), 44:59 — 3:2. Кузнецов — 19 (бол., Оши, Овечкин), 55:07 — 3:3. Эллер — 9 (Карлсон, Уилсон), 60:42 — 3:4.
Вратари: Демко — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+9+9+0) — 34 (11+12+10+1).
Наши: Подколзин (11.06/0/0) — Кузнецов (15.54/5/0), Овечкин (16.53/6/0), Орлов (18.50/2/+1).
12 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 814 зрителей.
Матч для «Ванкувера» начался крайне неудачно. Хозяева не сразу вкатились в игру и уже к седьмой минуте встречи пропустили за 43 секунды две шайбы. Главным героем такого мощного старта «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов. Сегодня удача явно была на стороне российского форварда, а два его гола стали довольно курьезными. В первом эпизоде шайба отскочила от борта, попала прямо в Кузнецова, а затем закатилась в ворота. Евгений с улыбкой отреагировал на забавную ситуацию, хотя гол менее важным от этого не стал.
Когда «Вашингтон» забросил вторую шайбу, то показалось, что Александр Овечкин наконец-то официально обошел Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ. Команда реализовала большинство, а ее капитан фирменным броском из левого круга вбрасывания почти переиграл Тэтчера Демко. Шайба от штанги попала в спину голкипера «Ванкувера», а затем почти пересекла линию ворот. Вероятно, она бы и так это сделала, однако Кузнецов не стал рисковать и добил ее, лишив Овечкина 767-го гола. Обвинять его здесь не в чем. К тому же Евгений искренне начал праздновать шайбу своего соотечественника, но взятие ворот быстро записали на его.
После перерыва хозяева пришли в себя и потихоньку забрали инициативу в свои руки. В начале третьего периода «Кэнакс» выдали шикарный игровой отрезок и за пять минут отличились трижды. Дубль оформил нападающий Бо Хорват, и в концовке матча сразу два игрока оказались близки к хет-трику. Однако вновь удачу за хвост поймал Кузнецов. Евгений реализовал очередное большинство, а «Ванкувер» пропустил 50-й гол в меньшинстве — худший показатель в сезоне среди всех команд лиги.
Благодаря этому голу Кузнецов вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Вашингтона» и с 475 очками обошел шведского защитника Калле Юханссона. Этот хет-трик стал вторым в НХЛ в карьере российского форварда. Последний раз Евгений забрасывал три шайбы 24 октября 2015 года. Тогда в гостевом матче против «Эдмонтона» он помог своей команде победить со счетом 7:4. В 57 матчах текущего сезона в активе Кузнецова теперь 57 (19+38) очков.
Не остался без очередных достижений и Овечкин, который хоть не забил, но отметился двумя результативными передачами. Сегодня по набранным очкам (1392) он обошел легендарного Бретта Халла и вышел по этому показателю на чистое 23-е место. Тем не менее концовку «Вашингтон» едва не провалил. За три минуты до финальной сирены Конор Шири схлопотал удаление, но его команде удалось выстоять. «Вашингтон» в этом матче заблокировал 23 броска соперника, и это лучший показатель команды в текущем сезоне.
Встреча завершилась в овертайме, где главным героем стал Ларс Эллер. На пару с Джоном Карлсоном они убежали в контратаку, и датский нападающий уверенно разобрался с Демко. Таким образом, в выездном турне по Канаде «Кэпиталз» набрали очки во всех трех матчах и одержали две победы. На очереди домашняя игра против «Айлендерс».
«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — пошутил на днях Яромир Ягр. Овечкин не смог отличиться в двух последних встречах, но теперь у капитана «Вашингтона» есть отличная возможность оформить историческое событие на домашнем льду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 2 Б
|12.03
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|5 : 2
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Виннипег
|5 : 2
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|12.03
|20:30
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Каролина – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09