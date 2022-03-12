Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:45

Кузнецов лишил гола Овечкина! У Кузи хет-трик, а капитан пока не обошел Ягра

Кузнецов оформил хет-трик в матче «Ванкувер» — «Вашингтон» и не дал Овечкину обойти Ягра
Андрей Жданюк
Корреспондент
Российские хоккеисты «Вашингтона»: Дмитрий Орлов (слева), Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Лучший матч сезона для центрфорварда «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Кузнецов — 17 (Дженсен, Оши), 5:34 — 0:1. Кузнецов — 18 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:17 — 0:2. Хьюз — 5 (Миллер, Петтерссон), 40:57 — 1:2. Хорват — 19 (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 2:2. Хорват — 20 (Хэмоник, Хьюз), 44:59 — 3:2. Кузнецов — 19 (бол., Оши, Овечкин), 55:07 — 3:3. Эллер — 9 (Карлсон, Уилсон), 60:42 — 3:4.
Вратари: Демко — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+9+9+0) — 34 (11+12+10+1).
Наши: Подколзин (11.06/0/0) — Кузнецов (15.54/5/0), Овечкин (16.53/6/0), Орлов (18.50/2/+1).
12 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 814 зрителей.

Матч для «Ванкувера» начался крайне неудачно. Хозяева не сразу вкатились в игру и уже к седьмой минуте встречи пропустили за 43 секунды две шайбы. Главным героем такого мощного старта «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов. Сегодня удача явно была на стороне российского форварда, а два его гола стали довольно курьезными. В первом эпизоде шайба отскочила от борта, попала прямо в Кузнецова, а затем закатилась в ворота. Евгений с улыбкой отреагировал на забавную ситуацию, хотя гол менее важным от этого не стал.

Когда «Вашингтон» забросил вторую шайбу, то показалось, что Александр Овечкин наконец-то официально обошел Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ. Команда реализовала большинство, а ее капитан фирменным броском из левого круга вбрасывания почти переиграл Тэтчера Демко. Шайба от штанги попала в спину голкипера «Ванкувера», а затем почти пересекла линию ворот. Вероятно, она бы и так это сделала, однако Кузнецов не стал рисковать и добил ее, лишив Овечкина 767-го гола. Обвинять его здесь не в чем. К тому же Евгений искренне начал праздновать шайбу своего соотечественника, но взятие ворот быстро записали на его.

После перерыва хозяева пришли в себя и потихоньку забрали инициативу в свои руки. В начале третьего периода «Кэнакс» выдали шикарный игровой отрезок и за пять минут отличились трижды. Дубль оформил нападающий Бо Хорват, и в концовке матча сразу два игрока оказались близки к хет-трику. Однако вновь удачу за хвост поймал Кузнецов. Евгений реализовал очередное большинство, а «Ванкувер» пропустил 50-й гол в меньшинстве — худший показатель в сезоне среди всех команд лиги.

Благодаря этому голу Кузнецов вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Вашингтона» и с 475 очками обошел шведского защитника Калле Юханссона. Этот хет-трик стал вторым в НХЛ в карьере российского форварда. Последний раз Евгений забрасывал три шайбы 24 октября 2015 года. Тогда в гостевом матче против «Эдмонтона» он помог своей команде победить со счетом 7:4. В 57 матчах текущего сезона в активе Кузнецова теперь 57 (19+38) очков.

Не остался без очередных достижений и Овечкин, который хоть не забил, но отметился двумя результативными передачами. Сегодня по набранным очкам (1392) он обошел легендарного Бретта Халла и вышел по этому показателю на чистое 23-е место. Тем не менее концовку «Вашингтон» едва не провалил. За три минуты до финальной сирены Конор Шири схлопотал удаление, но его команде удалось выстоять. «Вашингтон» в этом матче заблокировал 23 броска соперника, и это лучший показатель команды в текущем сезоне.

Встреча завершилась в овертайме, где главным героем стал Ларс Эллер. На пару с Джоном Карлсоном они убежали в контратаку, и датский нападающий уверенно разобрался с Демко. Таким образом, в выездном турне по Канаде «Кэпиталз» набрали очки во всех трех матчах и одержали две победы. На очереди домашняя игра против «Айлендерс».

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — пошутил на днях Яромир Ягр. Овечкин не смог отличиться в двух последних встречах, но теперь у капитана «Вашингтона» есть отличная возможность оформить историческое событие на домашнем льду.

Егор Чинахов (в&nbsp;центре). Капризов снова забил, но его затмил другой российский нападающий
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
24
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин опередил Халла и вышел на чистое 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ
Овечкин сравнялся с Халлом по числу очков за карьеру в НХЛ
Яромир Ягр: «Давай, Ови, мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»
«Не хотят, чтобы он забивал». Фетисов — о давлении на Овечкина в НХЛ
«Хорошо! Но конечная цель у него другая». Фетисов — о достижении Овечкиным рекорда Ягра в НХЛ
«Он все равно заберет свое». Овечкин повторил рекорд Ягра и продолжает великую гонку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов снова забил, но его затмил другой российский нападающий
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 40 17 85
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
12.03 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
12.03 03:00
Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
Каролина – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 58 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 27 2.06
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 45 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости