Кузнецов лишил гола Овечкина! У Кузи хет-трик, а капитан пока не обошел Ягра

Лучший матч сезона для центрфорварда «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Кузнецов — 17 (Дженсен, Оши), 5:34 — 0:1. Кузнецов — 18 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:17 — 0:2. Хьюз — 5 (Миллер, Петтерссон), 40:57 — 1:2. Хорват — 19 (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 2:2. Хорват — 20 (Хэмоник, Хьюз), 44:59 — 3:2. Кузнецов — 19 (бол., Оши, Овечкин), 55:07 — 3:3. Эллер — 9 (Карлсон, Уилсон), 60:42 — 3:4.

Вратари: Демко — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+9+9+0) — 34 (11+12+10+1).

Наши: Подколзин (11.06/0/0) — Кузнецов (15.54/5/0), Овечкин (16.53/6/0), Орлов (18.50/2/+1).

12 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 814 зрителей.

Матч для «Ванкувера» начался крайне неудачно. Хозяева не сразу вкатились в игру и уже к седьмой минуте встречи пропустили за 43 секунды две шайбы. Главным героем такого мощного старта «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов. Сегодня удача явно была на стороне российского форварда, а два его гола стали довольно курьезными. В первом эпизоде шайба отскочила от борта, попала прямо в Кузнецова, а затем закатилась в ворота. Евгений с улыбкой отреагировал на забавную ситуацию, хотя гол менее важным от этого не стал.

Когда «Вашингтон» забросил вторую шайбу, то показалось, что Александр Овечкин наконец-то официально обошел Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ. Команда реализовала большинство, а ее капитан фирменным броском из левого круга вбрасывания почти переиграл Тэтчера Демко. Шайба от штанги попала в спину голкипера «Ванкувера», а затем почти пересекла линию ворот. Вероятно, она бы и так это сделала, однако Кузнецов не стал рисковать и добил ее, лишив Овечкина 767-го гола. Обвинять его здесь не в чем. К тому же Евгений искренне начал праздновать шайбу своего соотечественника, но взятие ворот быстро записали на его.

После перерыва хозяева пришли в себя и потихоньку забрали инициативу в свои руки. В начале третьего периода «Кэнакс» выдали шикарный игровой отрезок и за пять минут отличились трижды. Дубль оформил нападающий Бо Хорват, и в концовке матча сразу два игрока оказались близки к хет-трику. Однако вновь удачу за хвост поймал Кузнецов. Евгений реализовал очередное большинство, а «Ванкувер» пропустил 50-й гол в меньшинстве — худший показатель в сезоне среди всех команд лиги.

Благодаря этому голу Кузнецов вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Вашингтона» и с 475 очками обошел шведского защитника Калле Юханссона. Этот хет-трик стал вторым в НХЛ в карьере российского форварда. Последний раз Евгений забрасывал три шайбы 24 октября 2015 года. Тогда в гостевом матче против «Эдмонтона» он помог своей команде победить со счетом 7:4. В 57 матчах текущего сезона в активе Кузнецова теперь 57 (19+38) очков.

Не остался без очередных достижений и Овечкин, который хоть не забил, но отметился двумя результативными передачами. Сегодня по набранным очкам (1392) он обошел легендарного Бретта Халла и вышел по этому показателю на чистое 23-е место. Тем не менее концовку «Вашингтон» едва не провалил. За три минуты до финальной сирены Конор Шири схлопотал удаление, но его команде удалось выстоять. «Вашингтон» в этом матче заблокировал 23 броска соперника, и это лучший показатель команды в текущем сезоне.

Встреча завершилась в овертайме, где главным героем стал Ларс Эллер. На пару с Джоном Карлсоном они убежали в контратаку, и датский нападающий уверенно разобрался с Демко. Таким образом, в выездном турне по Канаде «Кэпиталз» набрали очки во всех трех матчах и одержали две победы. На очереди домашняя игра против «Айлендерс».

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — пошутил на днях Яромир Ягр. Овечкин не смог отличиться в двух последних встречах, но теперь у капитана «Вашингтона» есть отличная возможность оформить историческое событие на домашнем льду.