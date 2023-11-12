Лучший игрок мира сплавил главного тренера? На его место пришел человек, работавший с Макдэвидом в юности

Джей Вудкрофт уволен из «Эдмонтона» после возвращения с выезда. Теперь Коннор — теневой генеральный менеджер.

В воскресенье «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта. Это было сделано после уверенной победы «Ойлерз» в гостях над «Сиэтлом» (4:1). Видимо, еще до этого матча все решилось, и пришлось только ждать возвращения команды домой. Провальный старт сезона для одного из фаворитов и место в подвале таблицы не могли пройти бесследно. Необходимо принимать меры.

Вудкрофта, который занимал свой пост с февраля 2022-го, несколько жаль. Но он уже вошел в историю клуба из Альберты. Ни с одним другим тренером «Ойлерз» не выигрывали так часто в регулярном чемпионате. По проценту побед (64,3) он лучший, по количеству матчей (133) — девятый.

Смена тренера выглядит логичным ходом в нынешней ситуации. Потенциал команды, обладающей двумя лучшими нападающими мира, в нынешнем чемпионате не реализован даже на половину. Обычно такие кризисы связаны с тем, что внутри команды капитально нарушены рабочие процессы. Часто эту грустную картину характеризуют расхожей фразой «тренер потерял раздевалку». Бледную игру Коннора Макдэвида еще можно объяснить тем, что он раньше срока вернулся в строй. Но почему ниже своего уровня выглядят остальные?

Со стороны Вудкрофт всегда казался мягким человеком, который удобен игрокам. Он несколько лет работал в «Эдмонтоне» ассистентом и запрыгнул в кресло главного тренера после того, как команда подустала от системного, строгого Дэйва Типпетта. Вудкрофт ослабил давление, наладил контакт со звездами и долгое время ехал на этом. Сюжет в профессиональном спорте известный и в какой-то мере цикличный. На смену диктатору приходит демократ, и наоборот. Однако при всех приятных моментах союз Вудкрофта и «Эдмонтона» не протянул даже двух лет. Возможно, вина специалиста в текущих проблемах не слишком велика на фоне сомнительной работы менеджмента. Но что-то надо менять. Казалось, пришло время собирать камни, а точнее — закручивать гайки. Настойчивые слухи об интересе к Жерару Галлану отлично подходили под эту идею. Но реальность почти всегда отличается от фантазий.

Джей Вудкрофт. Фото Global Look Press

Новым главным тренером «Нефтяников» станет Крис Ноблах, четвертый сезон работавший с «Хартфордом» в АХЛ. Кто?! Это первая реакция. Ответ на нее простой. В юниорской лиге Онтарио два года Ноблах тренировал «Эри» с Макдэвидом в составе. Дополнительных пояснений больше не требуется. На скамейку отправится в роли ассистента клубная легенда Пол Коффи. Понятно, для чего — это большой авторитет.

Еще в межсезонье для лидера в клубе делали все, подписывая его старинного приятеля Коннора Брауна и приглашая в менеджмент его бывшего агента Джеффа Джексона с прицелом на заключение нового контракта. Роль Макдэвида в том, что произошло с Вудкрофтом, пока не раскрывается. Но капитан «Ойлерз», похоже, забрал себе неофициальную должность теневого менеджера и определяет многие вопросы. Для больших звезд ситуация вполне обычная. С их мнением всегда и везде считаются — в НБА, в НХЛ, в НФЛ и в лучших футбольных лигах мира.

Философский вопрос о том, каким именно должен быть тренер для игроков с именем, не имеет однозначного ответа. В разных ситуациях специалист должен обладать авторитетом, уметь включать властный режим и балансировать на нитке, учитывая интересы массы совершенно разных людей. Допустить ошибку в таких условиях легко. Теперь внимание полностью сфокусировано на Макдэвиде, который сам себе нарисовал новый вызов, не решив старого и пока не выиграв Кубок Стэнли. Ему ошибаться больше нельзя.