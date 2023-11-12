Лучший игрок мира сплавил главного тренера? На его место пришел человек, работавший с Макдэвидом в юности
В воскресенье «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта. Это было сделано после уверенной победы «Ойлерз» в гостях над «Сиэтлом» (4:1). Видимо, еще до этого матча все решилось, и пришлось только ждать возвращения команды домой. Провальный старт сезона для одного из фаворитов и место в подвале таблицы не могли пройти бесследно. Необходимо принимать меры.
Вудкрофта, который занимал свой пост с февраля 2022-го, несколько жаль. Но он уже вошел в историю клуба из Альберты. Ни с одним другим тренером «Ойлерз» не выигрывали так часто в регулярном чемпионате. По проценту побед (64,3) он лучший, по количеству матчей (133) — девятый.
Смена тренера выглядит логичным ходом в нынешней ситуации. Потенциал команды, обладающей двумя лучшими нападающими мира, в нынешнем чемпионате не реализован даже на половину. Обычно такие кризисы связаны с тем, что внутри команды капитально нарушены рабочие процессы. Часто эту грустную картину характеризуют расхожей фразой «тренер потерял раздевалку». Бледную игру Коннора Макдэвида еще можно объяснить тем, что он раньше срока вернулся в строй. Но почему ниже своего уровня выглядят остальные?
Со стороны Вудкрофт всегда казался мягким человеком, который удобен игрокам. Он несколько лет работал в «Эдмонтоне» ассистентом и запрыгнул в кресло главного тренера после того, как команда подустала от системного, строгого Дэйва Типпетта. Вудкрофт ослабил давление, наладил контакт со звездами и долгое время ехал на этом. Сюжет в профессиональном спорте известный и в какой-то мере цикличный. На смену диктатору приходит демократ, и наоборот. Однако при всех приятных моментах союз Вудкрофта и «Эдмонтона» не протянул даже двух лет. Возможно, вина специалиста в текущих проблемах не слишком велика на фоне сомнительной работы менеджмента. Но что-то надо менять. Казалось, пришло время собирать камни, а точнее — закручивать гайки. Настойчивые слухи об интересе к Жерару Галлану отлично подходили под эту идею. Но реальность почти всегда отличается от фантазий.
Новым главным тренером «Нефтяников» станет Крис Ноблах, четвертый сезон работавший с «Хартфордом» в АХЛ. Кто?! Это первая реакция. Ответ на нее простой. В юниорской лиге Онтарио два года Ноблах тренировал «Эри» с Макдэвидом в составе. Дополнительных пояснений больше не требуется. На скамейку отправится в роли ассистента клубная легенда Пол Коффи. Понятно, для чего — это большой авторитет.
Еще в межсезонье для лидера в клубе делали все, подписывая его старинного приятеля Коннора Брауна и приглашая в менеджмент его бывшего агента Джеффа Джексона с прицелом на заключение нового контракта. Роль Макдэвида в том, что произошло с Вудкрофтом, пока не раскрывается. Но капитан «Ойлерз», похоже, забрал себе неофициальную должность теневого менеджера и определяет многие вопросы. Для больших звезд ситуация вполне обычная. С их мнением всегда и везде считаются — в НБА, в НХЛ, в НФЛ и в лучших футбольных лигах мира.
Философский вопрос о том, каким именно должен быть тренер для игроков с именем, не имеет однозначного ответа. В разных ситуациях специалист должен обладать авторитетом, уметь включать властный режим и балансировать на нитке, учитывая интересы массы совершенно разных людей. Допустить ошибку в таких условиях легко. Теперь внимание полностью сфокусировано на Макдэвиде, который сам себе нарисовал новый вызов, не решив старого и пока не выиграв Кубок Стэнли. Ему ошибаться больше нельзя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|13
|5
|8
|13
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Монреаль
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|13
|9
|4
|19
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|16
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|14
|10
|4
|21
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|15
|5
|10
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|13
|3
|10
|7
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|12.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|12.11
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|12.11
|03:00
|
Оттава – Калгари
|- : -
|12.11
|03:30
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|12.11
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|12.11
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|12.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|- : -
|12.11
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|14
|25
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|15
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76