Русские не делали этого 25 лет! Бучневич повторил уникальное достижение Буре и Могильного

Нападающий «Сент-Луиса» забросил две шайбы в меньшинстве.

Павел Бучневич оформил хет-трик в матче против «Колорадо», забросив две шайбы в меньшинстве. Форвард «Сент-Луиса» стал пятым российским игроком, которому удался такой дубль. Все предыдущие случаи пришлись на 1990-е годы. Отличались Павел Буре, Александр Семин, Александр Могильный и Алексей Житник.

Бучневич оформил уже второй хет-трик в форме «Сент-Луиса». По разу трижды соперников «Блюз» огорчали Виталий Прохоров и Иван Барбашев, пять хет-триков сотворил покинувший Миссури в прошлом сезоне Владимир Тарасенко.